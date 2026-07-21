Sờ tận tay GWM ORA 5 được lên lịch về Việt Nam: Đầu điệu như Porsche, ngang cỡ CX-5, máy hybrid, dễ được miễn thuế nhập khẩu

Dự kiến cập bến Việt Nam vào đầu năm sau, mẫu GWM ORA 5 HEV nhập khẩu Thái Lan sẽ thêm một lựa chọn trong phân khúc SUV/crossover cỡ C hiện đã có rất nhiều đối thủ.

GWM ORA 5 được lên lịch về Việt Nam

Thương hiệu Great Wall Motor (GWM) chuẩn bị mở rộng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam bằng việc đưa mẫu ORA 5 về. Theo dự kiến, xe được phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, thời điểm ra mắt vào đầu năm sau. Phiên bản được đưa về sẽ là HEV.

ORA 5 được lên lịch về Việt Nam năm sau. Ảnh: Hoàng Dũng

Tại Thái Lan, ORA 5 HEV được phân phối với giá từ 709.000 baht (khoảng 550 triệu đồng). Tại nhà máy Rayong (Thái Lan) - trung tâm sản xuất xe năng lượng mới trọng điểm của GWM tại Đông Nam Á - dây chuyền lắp ráp dòng xe ORA hiện đạt tỷ lệ nội địa hóa từ 40% đến 50%. Dù phiên bản tại Thái Lan dùng tay lái nghịch, xe xuất khẩu sang Việt Nam với tay lái thuận có thể vẫn sở hữu tỷ lệ nội địa hóa tương đương - đủ điều kiện hưởng thuế nhập khẩu 0% theo hiệp định ATIGA.

GWM ORA 5 là mẫu xe thuộc phân khúc SUV/crossover cỡ C. Xe có chiều dài x rộng x cao tương ứng 4.471 x 1.833 x 1.641 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.720 mm và khoảng sáng gầm 175 mm. Do đó, đối thủ của mẫu xe này sẽ là Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage hay Honda CR-V. Tại Thái Lan, ORA là dòng xe bán chạy nhất của hãng.

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Phiên bản ORA 5 cho thị trường Việt Nam có gì?

Chúng tôi đã có dịp sang Trung Quốc để xem thử mẫu ORA 5 này. Phiên bản ORA 5 HEV được dự kiến bán tại Việt Nam.

Xe có kiểu dáng tròn trịa, khác với nhiều mẫu SUV theo đuổi phong cách góc cạnh. Ảnh: Hoàng Dũng

Đây là phiên bản hybrid, kết hợp động cơ tăng áp 1.5L với mô-tơ điện, dẫn động cầu trước. Tổng công suất hệ thống hybrid là 220 mã lực, mô-men xoắn 476 Nm. Theo công bố của hãng, xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 7,7 giây, đạt tốc độ tối đa 180 km/h, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình duy trì ở mức tối ưu 5,1 lít/100 km theo chu trình chuẩn WLTC.

Về thiết kế ngoại thất, ORA 5 sở hữu đường nét bo tròn và cụm đèn chiếu sáng hình tròn mang phong cách quen thuộc của các dòng xe Porsche. Trong khi đó, nội thất xe nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình trung tâm 14,6 inch, tối giản các nút bấm vật lý theo xu thế hiện nay. Cốp xe đóng/mở điện.

Nội thất tối giản theo xu thế hiện nay. Ảnh: Hoàng Dũng

Bản ORA 5 HEV về Việt Nam hứa hẹn sẽ có gói ADAS hỗ trợ lái cấp độ 2. Một số trang bị an toàn khác còn có cảm biến lùi và camera 360 độ.

Một số hình ảnh khác của GWM ORA 5 tại Trung Quốc: