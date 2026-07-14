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Số phận căn nhà 12 tỷ của Ốc Thanh Vân

Liên Hoa
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Ốc Thanh Vân cập nhật tình hình căn nhà sau thời gian rao bán.

Sau nhiều tháng kể từ khi quyết định rao bán căn nhà tại Úc, Ốc Thanh Vân đã có cập nhật tình hình mới nhất. Trong đoạn clip đăng tải trên trang cá nhân, nữ diễn viên xác nhận căn nhà từng gắn bó với gia đình cô suốt quãng thời gian sinh sống ở Melbourne đã chính thức có chủ mới.

Đứng trước căn nhà từng là tổ ấm của cả gia đình, Ốc Thanh Vân không giấu được sự bồi hồi. Nữ diễn viên cho biết đây là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm từ những ngày đầu cô cùng các con chuyển sang Australia sinh sống. Không chỉ là mái ấm, căn nhà còn là nơi cô làm việc, dạy yoga và duy trì các hoạt động kinh doanh trong suốt thời gian ở xứ sở chuột túi. Chính vì vậy, cô cho biết bản thân đã mất rất nhiều thời gian mới đưa ra được quyết định bán căn nhà.

Ốc Thanh Vân cập nhật tình hình căn nhà ở Úc

Dẫu vẫn còn nhiều lưu luyến, nữ diễn viên cho rằng mỗi chuyện xảy ra trong cuộc sống đều có cái duyên của nó. Theo cô, "việc này xảy ra thì việc kia mới đến", vì thế cô lựa chọn đón nhận mọi thay đổi với tâm thế tích cực. Hiện tại, Ốc Thanh Vân đang tranh thủ dọn dẹp những đồ đạc còn sót lại để hoàn tất việc bàn giao căn nhà cho chủ mới.

Trước đó, căn nhà của Ốc Thanh Vân tại Melbourne từng được rao bán với mức giá khoảng 790.000 AUD (tương đương hơn 12 tỷ đồng). Bất động sản có diện tích khoảng 400 m2, gồm 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm được thiết kế hiện đại và gần trung tâm mua sắm. Ngôi nhà từng được nữ diễn viên cải tạo một phần không gian để mở lớp dạy yoga cũng như livestream bán hàng.

- Ảnh 1.

Căn nhà tại Úc gắn liền nhiều kỷ niệm với gia đình Ốc Thanh Vân

- Ảnh 2.

Thời điểm quyết định trở về Việt Nam, cô quyết định bán lại căn nhà này

Tháng 12/2024, Ốc Thanh Vân thông báo đã đưa 3 con trở về Việt Nam sinh sống sau 1 năm sinh sống tại Úc. Chia sẻ về lý do này, Ốc Thanh Vân cho hay: "Nhà tôi quen gắn bó, sum vầy. Đến một ngày, vào bữa cơm, mấy mẹ con ăn không còn thấy ngon là tôi hiểu chúng tôi cần điều gì. Cả gia đình không còn muốn xa nhau nữa".

Khi xuất hiện trong một chương trình, nữ nghệ sĩ khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lần đầu chia sẻ về quãng thời gian sinh sống nơi xứ người. Ốc Thanh Vân thừa nhận từng có những ngày rơi vào trạng thái mất cân bằng nghiêm trọng, thậm chí bật khóc khi đang rửa bát trong bếp. Từ một người luôn tất bật với công việc nghệ thuật, việc đột ngột chuyển sang cuộc sống nội trợ khiến cô không khỏi hoang mang, nhiều lúc tự đặt câu hỏi về giá trị của chính mình.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên tiếp tục đưa các con quay lại Úc. Tuy nhiên, đây không phải kế hoạch định cư lâu dài. Ốc Thanh Vân cho biết chuyến đi lần này chủ yếu để các con tận hưởng mùa đông tại Úc trong thời điểm các bé đang nghỉ hè, kết hợp nghỉ ngơi và trải nghiệm trước khi trở lại với lịch học và cuộc sống thường nhật.

- Ảnh 3.

Ốc Thanh Vân đưa các con sang Úc tận hưởng chuyến nghỉ hè

Ảnh: FBNV

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Tags

sao Việt

Ốc Thanh Vân

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