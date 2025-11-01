Số người chết do mưa lũ ở Huế tiếp tục tăng, gần 6000 ngôi nhà còn bị ngập

Theo báo cáo mới nhất của UBND TP Huế, tính đến 12h ngày 1/11, trận mưa lũ vừa qua làm 14 người chết và 1 người bị thương (báo cáo trước đó là 12 người chết, 1 mất tích và 1 bị thương). Các nạn nhân trú tại nhiều xã, phường như Phú Xuân; Thuỷ Xuân; Thanh Thủy; Thuận An; Hương An; Hương Trà; Kim Trà; Quảng Điền; Vỹ Dạ; Phú Xuân và Thuận An.

TP Huế đang khẩn trương khắc phục thiệt hại do trận lũ lịch sử gây nên, sớm ổn định đời sống cho người dân.

Hiện toàn TP Huế vẫn còn 8/40 xã, phường bị ngập, với mực nước trung bình từ 0,3 - 0,5 m, có nơi sâu hơn. Thống kê sơ bộ đến 11h ngày 1/11 cho thấy hơn 5.975 ngôi nhà vẫn còn ngập từ 0,3 - 0,7 m. Một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng gồm Quảng Điền, Phong Dinh, phường Hóa Châu, Phú Hồ... Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại cụ thể. Hiện mực nước trên các sông đang rút chậm, giảm khoảng 30 - 50 cm.

Về giao thông, quốc lộ 1A đã thông tuyến. Tại Km12+300 cao tốc La Sơn - Túy Loan xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn mặt đường gây tắc nghẽn. Đoạn từ Huế đi Nam Đông hiện thông xe tạm, còn đoạn Nam Đông - Đà Nẵng vẫn tắc, lực lượng chức năng đang phân luồng theo hướng QL1 (từ ngã ba La Sơn). Cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua TP Huế lưu thông bình thường.

Hiện còn 8/40 xã phường ở TP Huế còn ngập từ 0,3 - 0,5 mét và có nơi sâu hơn.

Đường Hồ Chí nhánh Tây đoạn từ Km313–Km371 (A Roàng) đã thông xe, tuy nhiên đoạn Km372–Km413 vẫn tắc.

Quốc lộ 49A từ trung tâm TP Huế đi A Lưới đã thông tuyến. Một số tuyến tỉnh lộ còn ngập sâu, chưa thể đi lại, trong khi nhiều khu vực nội thành vẫn bị ngập, lực lượng chức năng đang rào chắn, cấm phương tiện để đảm bảo an toàn.

Qua kiểm tra thực tế, Sở Xây dựng TP Huế ghi nhận nhiều hư hỏng trên các tuyến giao thông và đã báo cáo công tác khắc phục của các nhà thầu quản lý, bảo trì. Đơn vị đề xuất kế hoạch sửa chữa với tổng kinh phí 134 tỷ đồng nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường tỉnh.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế ban hành công văn yêu cầu chấn chỉnh việc đăng tải thông tin về tình hình thiên tai trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, qua theo dõi trên một số trang mạng xã hội, xuất hiện nhiều thông tin và hình ảnh sai sự thật, phóng đại mức độ ảnh hưởng của mưa lũ. Những nội dung này gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền và niềm tin của người dân.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy yêu cầu Sở Văn hóa và Thông tin, Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, trang tin điện tử và mạng xã hội; đồng thời phối hợp với Công an TP Huế xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải tin giả, hình ảnh sai lệch thực tế.