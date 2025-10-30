Quảng Trị: Bộ đội biên phòng đỡ đẻ thành công cho sản phụ vùng cao giữa mưa lũ

Sáng 30/10, tại Trạm Quân dân y kết hợp Pa Ling (xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị), cán bộ quân y Đồn Biên phòng A Vao đã hỗ trợ thành công một ca sinh trong hoàn cảnh đặc biệt, giữa mưa lũ phức tạp, giao thông bị chia cắt.

Nhờ sự nỗ lực của quân y Biên phòng mà sản phụ Hồ Thị Chơn "mẹ tròn con vuông".

Sản phụ là chị Hồ Thị Chơn (sinh năm 2004, trú thôn Pa Ling, xã Tà Rụt), mang thai ở tuần thứ 36. Tối 29/10, chị có dấu hiệu chuyển dạ nên gia đình định đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đakrông. Tuy nhiên, do mưa to nhiều ngày, nước lũ dâng cao làm ngập sâu các ngầm tràn, khiến việc di chuyển không thể thực hiện.

Trước tình huống nguy cấp, cán bộ địa bàn cùng quân y Đồn Biên phòng A Vao đã vận động gia đình đưa sản phụ đến Trạm Quân dân y kết hợp Pa Ling để được hỗ trợ sinh. Sau khi thăm khám, nhận thấy sản phụ có dấu hiệu khó sinh, lực lượng quân y đã liên hệ với Trung tâm Y tế huyện để sẵn sàng phương án cấp cứu khi thời tiết cho phép di chuyển.

Đến khoảng 7 giờ 30 sáng 30/10, sản phụ chuyển dạ mạnh. Trung tá quân y Trần Minh Vũ và Thiếu tá quân y Hoàng Kim Bắc trực tiếp thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh tại chỗ. Nhờ sự tận tình, chuyên nghiệp của đội ngũ quân y, chị Chơn đã sinh bé trai nặng 3,3 kg , sức khỏe của cả hai mẹ con đều ổn định.

Hình ảnh người lính quân y sát cánh cùng dân trong mưa lũ một lần nữa thể hiện tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” – hết lòng vì nhân dân, sẵn sàng giúp dân vượt qua hoạn nạn.