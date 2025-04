Theo thông tin in trên bao bì là sản phẩm An Vị Mộc Linh do Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dược mỹ phẩm A-M có địa chỉ số 54A Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội chịu trách nhiệm và Công ty Cổ phần dược phẩm Bảo Nguyên có địa chỉ tại Khu công nghiệp Đồng Văn I, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam sản xuất.