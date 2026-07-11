Số lượng lớn bạc con người từng phát hiện đã "biến mất" vĩnh vĩnh: Vì sao?

Không chỉ là nguyên liệu quan trọng của ngành điện tử và năng lượng sạch, bạc đang dần trở thành một trong những tài sản đầu tư được giới đầu tư quan tâm trên toàn cầu. Tuy nhiên, không phải tất cả số bạc con người từng khai thác đều còn nguyên vẹn.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tổng lượng bạc từng được phát hiện trong suốt lịch sử nhân loại vào khoảng 1,7 triệu tấn. Nếu gom toàn bộ số bạc này lại, chúng chỉ đủ để tạo thành một khối lập phương có cạnh dài khoảng 55 m. Con số này cho thấy bạc không hề dồi dào như nhiều người vẫn nghĩ, dù vẫn phổ biến hơn vàng.

Để dễ hình dung, khối bạc lớn nhất từng được tìm thấy có khối lượng khoảng 1.061 kg, tương đương trọng lượng của một con bò rừng bison trưởng thành.

Khác với vàng, một lượng lớn bạc đã bị tiêu hao trong quá trình sản xuất công nghiệp hoặc thất lạc theo thời gian. Các chuyên gia ước tính gần một nửa lượng bạc từng được khai thác được sử dụng trong các sản phẩm điện tử, pin mặt trời, thiết bị y tế và nhiều lĩnh vực công nghệ cao và phần nhiều trong đó không thể được thu hồi.

Đây cũng là điểm khác biệt lớn giữa hai kim loại quý. Trong khi vàng chủ yếu được lưu giữ dưới dạng tài sản hoặc trang sức, hơn 50% nhu cầu bạc toàn cầu hiện nay đến từ các ứng dụng công nghiệp.

Bạc có mặt trong hầu hết các thiết bị điện tử hiện đại như điện thoại thông minh, máy tính, ô tô, chất bán dẫn, chip RFID và đặc biệt là tấm pin năng lượng mặt trời nhờ khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt thuộc hàng tốt nhất trong các kim loại.

Chính nhu cầu công nghiệp ngày càng tăng khiến bạc không chỉ được coi là nguyên liệu sản xuất mà còn trở thành một tài sản đầu tư hấp dẫn. Nhiều nhà đầu tư xem bạc là "vàng của ngành công nghiệp", vừa hưởng lợi từ nhu cầu sản xuất, vừa có khả năng tăng giá khi kinh tế hoặc lạm phát biến động.

Xu hướng này cũng đang lan tới Việt Nam. Trong khoảng hai năm trở lại đây, bạc miếng và bạc thỏi trở thành sản phẩm được nhiều nhà đầu tư cá nhân lựa chọn nhờ giá trị mỗi đơn vị thấp hơn vàng, dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn có tiềm năng tăng giá. Tính đến trưa 10/7, bạc thế giới có giá quanh 60 USD/ounce. Tại Việt Nam, bạc Phú Quý được bán với giá khoảng 62 triệu đồng/kg.

Lịch sử khai thác bạc của nhân loại bắt đầu từ khoảng năm 3000 trước Công nguyên tại Anatolia, khu vực thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Sau đó, hoạt động khai thác lan sang Hy Lạp, nơi bạc trở thành nguyên liệu đúc tiền xu cho thành bang Athens. Đến khoảng năm 100 sau Công nguyên, Tây Ban Nha nổi lên như trung tâm khai thác bạc lớn của thế giới.

Sau chuyến hải hành của Christopher Columbus năm 1492, các mỏ bạc khổng lồ tại châu Mỹ lần lượt được phát hiện, góp phần làm sản lượng bạc toàn cầu tăng mạnh. Chỉ riêng trong thập niên 1870, sản lượng bạc hằng năm đã tăng từ khoảng 1.100 tấn lên hơn 2.200 tấn.

Ngày nay, Mexico là quốc gia khai thác bạc lớn nhất thế giới. Trong năm 2020, nước này sản xuất khoảng 5.600 tấn bạc, trong tổng sản lượng gần 25.000 tấn của toàn cầu. Peru, Trung Quốc, Nga và Chile cũng là những nhà sản xuất lớn.

Dù vậy, nguồn cung trong tương lai không phải vô hạn. USGS ước tính thế giới còn khoảng 500.000 tấn bạc chưa được phát hiện. Peru hiện sở hữu trữ lượng bạc đã xác định lớn nhất thế giới với khoảng 93.000 tấn, tiếp theo là Australia và Ba Lan.

Trong bối cảnh nhu cầu bạc từ các ngành công nghệ, năng lượng tái tạo và trí tuệ nhân tạo tiếp tục gia tăng, nhiều tổ chức phân tích nhận định kim loại quý này sẽ còn giữ vai trò ngày càng quan trọng, không chỉ với hoạt động sản xuất mà còn trên thị trường đầu tư toàn cầu.

Nguồn: Tổng hợp﻿