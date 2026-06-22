'So găng' đồng phục tiếp viên các hãng hàng không Việt: Vì sao Vietnam Airlines chọn xanh ngọc, Vietjet gắn với màu đỏ?

Từ tà áo dài xanh ngọc của Vietnam Airlines đến sắc đỏ đặc trưng của Vietjet Air, đồng phục tiếp viên không chỉ phục vụ hoạt động khai thác mà còn là một phần trong chiến lược nhận diện thương hiệu.

Trong ngành hàng không, đồng phục tiếp viên không chỉ là trang phục làm việc. Đây là một trong những yếu tố nhận diện thương hiệu xuất hiện thường xuyên nhất trước hành khách, từ nhà ga, phòng chờ đến khoang máy bay.

Bởi vậy, phía sau mỗi bộ đồng phục thường là câu chuyện về cách một hãng hàng không muốn xây dựng hình ảnh của mình trên thị trường.

Tại Việt Nam, Vietnam Airlines là hãng có lịch sử thay đổi đồng phục nhiều nhất. Từ những năm đầu hoạt động với áo sơ mi trắng và quần tây xanh tím than, hãng lần lượt chuyển sang váy xanh, áo dài xanh thiên thanh, áo dài hồng hoa anh đào, áo dài đỏ huyết dụ và hiện nay là áo dài vàng - xanh lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen.

Mỗi lần thay đổi đều gắn với một giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Nếu các mẫu đồng phục đầu tiên ưu tiên tính thực dụng trong điều kiện khai thác hàng không còn hạn chế, việc đưa áo dài vào đồng phục từ đầu thập niên 1990 đánh dấu nỗ lực đưa yếu tố văn hóa Việt Nam trở thành một phần của hình ảnh hãng hàng không quốc gia.

Đến năm 2015, Vietnam Airlines triển khai bộ nhận diện thương hiệu mới với biểu tượng hoa sen vàng. Sự thay đổi này không chỉ xuất hiện trên logo và thân máy bay mà còn được thể hiện trên đồng phục tiếp viên. Màu xanh ngọc và vàng được lựa chọn nhằm tạo sự đồng bộ trong toàn bộ hệ thống nhận diện của hãng.

Nếu Vietnam Airlines sử dụng những lần thay đổi đồng phục để phản ánh các giai đoạn phát triển thương hiệu, Vietjet Air - hãng bay tuổi đời trẻ hơn - kể từ khi khai thác thương mại vào năm 2011, hãng gần như duy trì xuyên suốt bộ nhận diện màu đỏ trên logo, thân máy bay và đồng phục tiếp viên.

Trong hơn một thập kỷ, Vietjet chủ yếu điều chỉnh các chi tiết phụ trợ hoặc trang phục theo mùa thay vì thay đổi toàn bộ thiết kế. Đối với nhiều hành khách, sắc đỏ trên đồng phục và thân máy bay đã trở thành dấu hiệu nhận biết của Vietjet ngay cả khi logo không xuất hiện.

Các hãng hàng không xuất hiện sau đó cũng lựa chọn những hướng đi riêng.

Bamboo Airways sử dụng tông xanh lá và trắng, đồng nhất với hình ảnh cây tre trong tên gọi và logo thương hiệu. Vietravel Airlines lựa chọn xanh navy kết hợp vàng, kế thừa màu sắc từ thương hiệu du lịch Vietravel. Pacific Airlines duy trì tông xanh dương đậm trên hệ thống nhận diện và đồng phục, trong khi Sun PhuQuoc Airways sử dụng các gam màu lấy cảm hứng từ du lịch nghỉ dưỡng và biển đảo.

Nhìn rộng hơn, màu sắc ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược xây dựng thương hiệu của các hãng hàng không.

Trong một môi trường mà hành khách thường chỉ có vài giây để nhận diện thương hiệu giữa hàng chục quầy thủ tục, cổng khởi hành hay tàu bay xuất hiện cùng lúc tại sân bay, màu sắc trở thành công cụ giúp doanh nghiệp tạo sự khác biệt.

Đó cũng là lý do phần lớn các hãng hàng không duy trì một bảng màu xuyên suốt trên logo, thân máy bay, đồng phục tiếp viên và các vật phẩm nhận diện khác.