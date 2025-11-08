Sở An toàn thực phẩm TP HCM nói gì về vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì vừa xảy ra?

Sở An toàn thực phẩm TP HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin nhiều người có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh trên phường Hạnh Thông, TP HCM ngày 7-11.

Sở An toàn thực phẩm đã phối hợp UBND Phường Hạnh Thông thành lập Đoàn điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm liên quan đến sự vụ nêu trên.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở bán bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này tạm ngưng hoạt động, Đoàn kiểm tra đã niêm phong thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm để kiểm nghiệm đúng theo quy định pháp luật.

Tiệm bánh mì mà người tiêu dùng đã ăn - Ảnh: NLĐO

Đoàn đã tiến hành điều tra và và thu thập thông tin từ các bệnh nhân có liên quan đến sự vụ đang điều trị tại Bệnh viện Quân Y 175, Bệnh viện Nhân dân Gia Định theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 13-12-2006 của Bộ Y tế về ban hành "Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm".

Sở An toàn thực phẩm TP HCM cũng cho biết Đoàn sẽ tiếp tục điều tra mở rộng trên các bệnh nhân liên quan do ăn bánh mì nêu trên tại các cơ sở khám và điều trị khác (nếu có) để thu thập thông tin điều tra, xác định nguyên nhân và xử lý đúng theo quy định.

Đồng thời, Sở An toàn thực phẩm cũng đã báo cáo sự vụ nêu trên đến Cục An toàn thực phẩm.