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Skoda hợp tác với một ngân hàng, người mua hưởng lợi lớn

HMĐ
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Hai mẫu nằm trong chính sách này là Kushaq và Slavia.

Skoda Việt Nam vừa cho biết đã hợp tác cùng PGBank triển khai chương trình ưu đãi lãi suất độc quyền dành cho khách hàng của hãng này nếu muốn vay mua Skoda Kushaq và Slavia.

Cụ thể là PGBank sẽ áp dụng chính sách lãi suất chỉ 4,5%/năm và cố định trong 12 tháng đầu tiên, cho hợp đồng ký từ ngày 10/7 đến hết ngày 30/9/2026, giải ngân chậm nhất ngày 31/10. Mức hỗ trợ tối đa 90% giá trị xe.

Skoda Việt Nam tung chiến dịch tiếp thị mới. Ảnh: Skoda Việt Nam

Theo chính sách này người mua có thể sở hữu Kushaq Ambition với mức trả trước từ 53 triệu đồng, hoặc Slavia Ambition từ 47 triệu đồng, tùy theo kết quả phê duyệt hồ sơ.

Skoda Kushaq là mẫu B-SUV, đề cao tính linh hoạt, không gian sử dụng và khả năng vận hành trong nhiều điều kiện khác nhau. Trong khi đó, Skoda Slavia là dòng sedan phù hợp với nhu cầu tìm một mẫu xe cân bằng giữa thiết kế, tiện nghi và di chuyển hằng ngày.

Cả 2 mẫu xe này đều trang bị khung gầm MQB nổi tiếng của Volkswagen. Hiện tại, Slavia được niêm yết với giá chỉ từ 468 triệu đồng; Kushaq có giá khởi điểm 599 triệu đồng.

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Tags

Skoda Kushaq

Skoda Slavia

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