Sinh viên y khoa dọa 'tiêm thuốc độc', nhà trường và bệnh viện chịu trách nhiệm gì?

Hai cô gái đã quay video phát trực tiếp ở quầy lễ tân của một bệnh viện với ngôn ngữ thiếu chuẩn mực, thậm chí còn dọa "tiêm thuốc độc" cho người đang tương tác trên mạng.

Tối 26/7, trên các trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh hai cô gái mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi tại quầy đón tiếp của bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) và phát trực tiếp (livestream) trên nền tảng TikTok.

Trong quá trình phát trực tiếp, hai cô gái đã chửi thề, thậm chí nói sẽ "tiêm thuốc độc" cho một người đang tương tác trên mạng.

Hình ảnh lan truyền khiến nhiều người lo lắng, bức xúc, vì cho rằng hai cô gái này là nhân viên y tế có những hành động, phát ngôn không chuẩn mực ngay trong bệnh viện.

Ảnh cắt từ clip

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tiền Phong, hai cô gái trong clip trên hiện đang là sinh viên ngành y khoa, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên, đại diện phòng truyền thông nhà trường cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đức Giang, khoa Y đã tiến hành rà soát, 2 cô gái này là sinh viên (của khoa) đang thực tập tại bệnh viện. Khoa Y đã có văn bản trình nhà trường hướng xử lí kỉ luật 2 sinh viên này.

Đại diện phòng truyền thông khẳng định, nhà trường sẽ có hình thức kỉ luật thích đáng với 2 sinh viên trên vì đã có hành động, phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.

Trước đó, đêm 26/7, trang facebook chính thức của bệnh viện đa khoa Đức Giang đã phát đi thông báo khẳng định, hình ảnh trong đoạn clip lan truyền được ghi tại quầy đón tiếp của bệnh viện. Tuy nhiên, đơn vị khẳng định hai cá nhân xuất hiện trong clip không phải là cán bộ hay nhân viên chính thức của cơ sở y tế này.

Theo đại diện bệnh viện, đây là hai sinh viên ngành y (viết tắt là Đ.T.M và H., thuộc lớp Yk27.04) đang trong quá trình thực tập tại đây. Đoạn clip được quay và đăng tải từ tài khoản TikTok cá nhân của một trong hai sinh viên, sau đó bị nhiều trang tin chia sẻ lại dẫn đến hiểu lầm.

"Ngay sau khi phát hiện sự việc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã lập tức làm việc với cơ sở đào tạo và quyết định chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên này, đồng thời bàn giao về nhà trường để tiếp tục xử lý theo quy định", bệnh viện đa khoa Đức Giang thông tin.

Bệnh viện cũng nhấn mạnh, sự việc trên là hành vi phát ngôn mang tính cá nhân của sinh viên thực tập, hoàn toàn không phản ánh tác phong, tinh thần trách nhiệm cũng như thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế đang công tác tại đơn vị.

Thông qua vụ việc, bệnh viện đa khoa Đức Giang đề nghị các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giáo dục y đức và đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên. Phía bệnh viện tuyên bố sẽ kiên quyết không tiếp nhận thực tập đối với các trường hợp có thái độ, hành vi thiếu chuẩn mực làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế nói chung và nhà trường, bệnh viện nói riêng.

Ảnh chụp màn hình từ clip

Được biết, khi nhận sinh viên thực tập, Bệnh viện đa khoa Đức Giang luôn có kế hoạch, hợp đồng kí kết. Trong hợp đồng, các bên có trách nhiệm thực hiện các điều khoản cam kết. Cách thời điểm hiện tại 2 tháng, bệnh viện đã có văn bản gửi các trường có sinh viên thực tập phải tuân thủ các quy định của bệnh viện về kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh, phục vụ tận tâm.

Hành động trong clip được cho là đã vi phạm về lời thề y đức (lời thề Hippocrates); vi phạm quy tắc ứng xử trong y tế (Thông tư 07 của Bộ Y tế); vi phạm quy định của bệnh viện.

Bệnh viện đa khoa Đức Giang là cơ sở thực hành của sinh viên nhiều trường đào tạo y khoa tại Hà Nội như Trường Đại học Y Hà Nội, Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam...

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ kí hợp đồng sinh viên thực tập từ năm 2018, khi trường bắt đầu đào tạo ngành Y khoa. Tuy nhiên, bệnh viện không phải là cơ sở thực tập chính của trường, chỉ thực hiện một số học phần.

Qua vụ việc, bệnh viện cũng sẽ rút kinh nghiệm, yêu cầu giám sát nghiêm và các trường cử sinh viên đến thực tập phải có giáo viên đi cùng.