Hà Nội: Nam sinh lớp 6 nghi bị bạn nhét bút bi vào vùng nhạy cảm, công an mời các bên liên quan làm việc

Sau ca mổ cấp cứu, nam sinh mới tiết lộ cho gia đình biết sự việc.

Vụ việc nam sinh lớp 6 ở Hà Nội phải mổ phanh cấp tốc vì bị nhét bút bi vào hậu môn đã khiến dư luận bàng hoàng.

Trao đổi trên báo VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Đại Thanh xác nhận vụ việc trên và cho biết đơn vị đang mời các bên liên quan đến làm việc. Theo vị lãnh đạo, khi có thông tin, Công an xã Đại Thanh sẽ thông báo sau.

Trước đó, theo thông tin trên báo Tiền Phong, nạn nhân trong vụ việc là cháu B.A. (học sinh lớp 6, trú xã Đại Thanh, Hà Nội). Chị Trần Thị Thu Hiền, mẹ của B.A. kể vào khoảng 9 giờ tối ngày 18/7, cháu B.A. ôm bụng khóc thảm thiết và kêu đau. Ban đầu, chị Hiền chỉ nghĩ con bị đau dạ dày nhưng cơn đau của B.A. không thuyên giảm dù đã uống thuốc.

B.A. hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp. (Ảnh: Tiền Phong)

Ngay trong đêm, chị Hiền tức tốc chở con vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ tiến hành chụp chiếu ban đầu nhưng không phát hiện dấu hiệu bất thường rõ rệt. Đến khi hội chẩn với khoa Ngoại, các bác sĩ mới bàng hoàng phát hiện một vật cứng nằm sâu bên trong trực tràng của bệnh nhi. B.A. sau đó đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp để lấy dị vật. Ca mổ của B.A. diễn ra trong vòng 6 tiếng.

Theo gia đình, khi được bác ruột trấn an, B.A. mới mếu máo kể: “Con bị các anh nhét cái bút bi vào hậu môn”. Vì quá sợ hãi nên cháu bé không dám nói thật với mẹ hay bác sĩ. Nam sinh cũng cho biết, cháu đã bị các anh hành hạ từ tháng 10 năm ngoái.

Hiện B.A. đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp (Ngọc Hồi, Hà Nội). Thông tin về vụ việc khiến dư luận đau xót và bất bình, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ.