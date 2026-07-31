Siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam sắp lắp đặt hệ mái vòm đóng mở tự động đầu tiên cả nước: Khủng cỡ nào?

Khởi công từ tháng 10/2025 trên khu đất rộng 92 ha tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), sân vận động PVF được định hướng trở thành một trong những công trình thể thao hiện đại với hệ mái vòm đóng mở tự động, mặt cỏ hybrid và nhiều công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Điểm nhấn lớn nhất của công trình nằm ở hệ mái vòm thép quy mô lớn, sử dụng cặp dầm dài tới 373 m với tổng khối lượng hơn 8.600 tấn, chỉ thấp hơn khoảng 1.500 tấn so với tổng khối lượng Tháp Eiffel.

Trên kết cấu này là hai tấm màng xuyên sáng kích thước 78 x 125 m có khả năng đóng hoặc mở hoàn toàn chỉ trong khoảng 12-20 phút, kết hợp hệ cửa kính end-zone cao 36 m, rộng 55 m, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tạo nên không gian linh hoạt cho nhiều loại hình sự kiện.

Đặc biệt, đây sẽ là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam được trang bị công nghệ mái đóng mở tự động. Nhờ đó, công trình có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa không gian trong nhà và ngoài trời, giảm đáng kể tác động của mưa, nắng hay gió lớn, đồng thời bảo đảm các sự kiện thể thao và giải trí vẫn diễn ra ổn định trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

Phối cảnh dự án sân vận động PVF.

Phần mái sử dụng vật liệu màng PTFE thế hệ mới, loại vật liệu đang được ứng dụng tại nhiều sân vận động hiện đại trên thế giới. PTFE có khả năng chống tia cực tím (UV), hạn chế hấp thụ nhiệt, tăng khả năng thông gió tự nhiên và giảm tải cho hệ thống điều hòa không khí. Ngoài ra, vật liệu này còn có đặc tính cách âm, giúp kiểm soát tiếng ồn trong quá trình tổ chức các sự kiện đông người, góp phần nâng cao trải nghiệm của khán giả.

Theo đơn vị thiết kế, ý tưởng phát triển sân PVF được lấy cảm hứng từ AT&T Stadium (Mỹ) một trong những sân vận động hiện đại bậc nhất thế giới.

Mái vòm đóng mở mang lại lợi thế lớn trong việc thích ứng với thời tiết. Khi mưa lớn, nắng gắt hoặc gió mạnh, hệ thống có thể che phủ toàn bộ mặt sân và khán đài, bảo vệ cầu thủ, khán giả cũng như mặt cỏ. Ngược lại, khi điều kiện thời tiết thuận lợi, việc mở mái giúp tăng cường thông gió tự nhiên, tạo cảm giác như một sân vận động ngoài trời và duy trì chất lượng mặt cỏ ở trạng thái tốt nhất.

Để vận hành khối mái nặng hàng nghìn tấn, hệ thống sử dụng các tấm thép và màng PTFE di chuyển trên ray bằng động cơ điện công suất lớn. Hàng loạt cảm biến được bố trí trên toàn bộ kết cấu để theo dõi độ lệch, tốc độ và trạng thái vận hành theo thời gian thực, đồng thời kích hoạt cơ chế phanh khẩn cấp khi cần nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Dự án sân vận động PVF được khởi công ngày 19/10/2025 trên khu đất rộng khoảng 92 ha tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, đây sẽ là sân vận động lớn thứ hai Việt Nam khi hoàn thành, chỉ sau sân vận động Hùng Vương (135.000 chỗ), đồng thời có quy mô lớn hơn khoảng 1,5 lần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, đây sẽ là sân vận động lớn thứ hai Việt Nam khi hoàn thành.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, với 4 khán đài A, B, C, D cùng đầy đủ các hạng mục đạt chuẩn quốc tế như khu kỹ thuật, trung tâm điều hành, phát sóng, báo chí, khu cầu thủ, khu VIP, khu an ninh và hệ thống dịch vụ, ẩm thực. Khu VIP được bố trí riêng biệt với nhiều tiện ích cao cấp và tầm nhìn bao quát toàn bộ sân thi đấu.

Bên cạnh sân thi đấu chính, dự án còn có quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng 18 ha. Mặt sân ứng dụng công nghệ cỏ hybrid mô-đun, kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo, giúp tăng độ bền, thoát nước nhanh, chịu tải tốt và thuận tiện trong quá trình bảo trì. Mỗi tấm cỏ có thể tháo lắp độc lập để thay thế hoặc di chuyển khi cần, giúp sân dễ dàng chuyển đổi công năng từ thi đấu thể thao chuyên nghiệp sang tổ chức các sự kiện văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế.

Không chỉ phục vụ đào tạo và huấn luyện bóng đá của PVF, sân vận động còn được định hướng trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao, giải trí quy mô quốc tế. Công trình được kỳ vọng đáp ứng các tiêu chuẩn để đăng cai những giải đấu lớn như ASIAD, Olympic hoặc thậm chí các trận đấu thuộc vòng chung kết World Cup trong tương lai.