Siêu mẫu nổi tiếng Nhật Bản cay đắng phát hiện ung thư nội mạc tử cung sau "10 ngày kinh hoàng"

Từng ngần ngại đi khám phụ khoa vì... sợ đau và cho rằng tất cả phụ nữ đều trải qua cảm giác giống mình, Eri Momoka cuối cùng phải cắt bỏ tử cung và cả 2 bên buồng trứng vì ung thư.

Eri Momoka sinh năm 1981, từng là một trong những siêu mẫu, biểu tượng thời trang vô cùng nổi tiếng tại Nhật Bản. Ngay cả khi bước qua tuổi 40, cô vẫn đắt show, sự kiện và duy trì được sắc vóc thon gọn đáng mơ ước. Thế nhưng, đằng sau diện mạo rạng rỡ ấy là một biến cố sức khỏe ập đến bất ngờ mà chính cô cũng không thể lường trước: Căn bệnh ung thư nội mạc tử cung quái ác.

Ở tuổi 45, Eri Momoka vẫn có ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp khiến nhiều người ghen tỵ

Nữ siêu mẫu tiết lộ rằng cô đã bị chảy máu bất thường ngoài chu kỳ kinh nguyệt cách đây 4 năm. Mặc dù khi đó đã được chẩn đoán mắc u xơ tử cung kích thước 2 cm, nhưng cô đã từ chối tái khám vì đau đớn và tính xâm lấn của các xét nghiệm nội soi. Nững năm tiếp theo, Eri Momoka gặp phải nhiều khó chịu như rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh dữ dội và kỳ kinh kéo dài hơn bình thường. Tuy nhiên, cô vẫn cố chịu đựng. Phải đến đợt rong kinh kéo dài bất thường tháng 8 gần đây, mọi chuyện mới vỡ lở khiến nữ siêu mẫu hối hận trong muộn màng.

Kỳ kinh nguyệt lần đó lê thê suốt 10 ngày liên tục với lượng máu ra nhiều chưa từng thấy, kèm theo tình trạng mệt mỏi, suy kiệt thể trạng nghiêm trọng. Đối với nữ người mẫu, đó thực sự là 10 ngày kinh hoàng vì cô chưa từng gặp phải xáo trộn nào nghiêm trọng đến thế trong chu kỳ sinh lý của mình.

Dù cơ thể mệt mỏi nhưng Eri Momoka vẫn chần chừ không đi kiểm tra. Cô vốn là người rất sợ cảm giác đau đớn, khó chịu mỗi lần thực hiện các thao tác khám phụ khoa. Bên cạnh đó, cô tự trấn an bản thân rằng có lẽ do lịch trình làm việc căng thẳng khiến nội tiết tố bị xáo trộn đôi chút, rồi mọi thứ sẽ tự ổn định trở lại. Hơn nữa, rất có thể đây là tình trạng mà bất cứ phụ nữ nào ở tuổi của cô, khi sắp bước vào mãn kinh đều phải trải qua ít nhất một lần.

Tháng 8/2026, nữ siêu mẫu phát hiện ung thư nội mạc tử cung và phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung cùng 2 buồng trứng

Chỉ đến khi mẹ của nữ siêu mẫu phát hiện và kiên quyết thúc ép cô đến bệnh viện, Eri Momoka mới chịu đi khám. Tuy nhiên, lúc này phép màu đã không xảy ra. Kết quả xét nghiệm và siêu âm cho thấy cô mắc ung thư nội mạc tử cung. Vì phát hiện muộn, để bảo toàn tính mạng, các bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung cùng hai bên buồng trứng của cô.

Khi dũng cảm chia sẻ câu chuyện của mình, Eri Momoka hy vọng đây sẽ là một bài học để tất cả chị em phụ nữ học cách tự theo dõi sức khỏe, không chủ quan với các bất thường giống như mình. Hiện tại, nữ diêu mẫu 45 tuổi đang tiếp tục thực hiện hóa trị tại bệnh viện.

Sau phẫu thuật thành công, hiện Eri Momoka vẫn đang hóa trị theo liệu trình

4 kiểu chảy máu bất thường cảnh báo ung thư nội mạc tử cung

Bàn luận về trường hợp của Eri Momoka, bác sĩ Cheng Cheng-chieh (Giám đốc Bệnh viện Tưởng niệm Đài Bắc Show Chwan kiêm chuyên gia sản phụ khoa tại Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, hiện tượng chảy máu âm đạo bất thường chính là tín hiệu kêu cứu sớm nhất của tử cung. Bác sĩ Cheng khẩn thiết nhắc nhở chị em phụ nữ tuyệt đối không lơ đãng hay chủ quan với 4 kiểu chảy máu dưới đây, để không rơi vào cảnh "hối không kịp" như nữ siêu mẫu Nhật Bản kể trên:

- Chu kỳ kinh nguyệt kéo dài bất thường: Kỳ kinh kéo dài lê thê từ 7 đến 10 ngày hoặc lâu hơn thay vì kết thúc sau 3 đến 5 ngày như bình thường. Đây là dấu hiệu phản ánh lớp niêm mạc tử cung đang tăng sinh quá mức hoặc xuất hiện tổn thương ác tính khó tự cầm máu.

- Lượng máu kinh ra quá nhiều: Xuất huyết ồ ạt, phải thay băng liên tục trong thời gian ngắn, xuất hiện nhiều cục máu đông lớn. Hiện tượng này làm mất máu cấp tính, dễ gây ra cảm giác hoa mắt, chóng mặt và kiệt sức.

- Chảy máu giữa các kỳ kinh: Giữa hai chu kỳ kinh nguyệt hoàn toàn bình thường lại xuất hiện những vệt máu thâm hoặc dịch hồng rải rác. Sự bong tróc niêm mạc bất thường này cảnh báo cấu trúc tế bào trong tử cung đang bị biến đổi.

Tuyệt đối không được chủ quan với những bất thường của chu kỳ kinh nguyệt, nhất là chảy máu bất thường (Ảnh minh họa)

- Xuất huyết sau khi đã mãn kinh: Những phụ nữ đã ngưng kinh nguyệt từ 1 năm trở lên nhưng đột ngột ra máu trở lại. Đây là dấu hiệu báo động đỏ vì có tới 90% trường hợp liên quan trực tiếp đến ung thư nội mạc tử cung.

Bác sĩ Cheng lưu ý, các đợt chảy máu bất thường đôi khi chỉ do u xơ tử cung lành tính, nhưng cũng rất có thể là mầm mống của ung thư nội mạc tử cung mà nhiều người vô tình bỏ qua. Tốt nhất là phải đi khám ngay. Ngoài ra, ung thư nội mạc tử cung còn gây ra các thay đổi cần chú ý khác như: dịch âm đạo tiết ra bất thường (màu nâu, hồng, loãng hoặc có mùi hôi), đau âm ỉ vùng chậu dai dẳng, đau hoặc xuất huyết khi quan hệ tình dục, sụt cân bất thường và mệt mỏi kiệt sức.

Để chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư nội mạc tử cung, các chuyên gia khuyến cáo chị em nên duy trì thói quen khám phụ khoa và siêu âm định kỳ từ 6 đến 12 tháng một lần. Khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào kể trên, tuyệt đối không vì tâm lý sợ đau hay e ngại mà chậm trễ đến bệnh viện. Bên cạnh đó, việc xây dựng lối sống khoa học, kiểm soát tốt cân nặng, sinh con đúng độ tuổi và tránh tự ý bổ sung các liệu pháp nội tiết tố khi chưa có chỉ định của bác sĩ cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Nguồn và ảnh: Sohu, Women's Health