Siêu dự án đường sắt tốc độ cao 5,4 tỷ USD rút ngắn thời gian đi từ Hà Nội - Quảng Ninh chỉ còn 23 phút sắp đạt cột mốc quan trọng

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương hoàn thành bàn giao mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trước ngày 30/9 để tạo điều kiện triển khai thi công, hướng tới mục tiêu đưa vào khai thác trong năm 2028.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, chiều 29/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị thông tin báo chí thường kỳ, cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền về nhiều nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, trong đó, tiến độ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Được biết, tính đến nay tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao gần 49 ha mặt bằng cho chủ đầu tư, tương đương khoảng 25,8% tổng diện tích toàn tuyến đi qua địa bàn. Trong đó, hai phường Tuần Châu và Mạo Khê đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng. Nhiều địa phương khác đang khẩn trương thực hiện kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường nhằm bảo đảm tiến độ chung.

Để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, Quảng Ninh đã bố trí trước 2.000 tỷ đồng phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thời yêu cầu các địa phương hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9 để tạo điều kiện triển khai thi công, hướng tới mục tiêu đưa dự án vào khai thác trong năm 2028.

Được biết, trước đó vào ngày 12/4/2026, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn Vingroup và UBND các địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh tổ chức khởi công Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (thành viên của Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng (tương đương trên 5,6 tỷ USD), chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Tuyến đường sắt có chiều dài khoảng 120 km, đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Điểm đầu đặt tại ga Cổ Loa (thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate, Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh).

Dự án gồm 3 ga trung chuyển tại Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và một depot tại ga Hạ Long, phục vụ công tác kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa và lưu đỗ tàu.

Theo kế hoạch, tuyến đường sắt sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh xuống còn khoảng 23 phút.