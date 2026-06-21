Siêu dự án 1,5 tỷ USD của Kinh Bắc và Tập đoàn Trump có diễn biến mới

Dự án này có quy mô lên tới 990ha với tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD. UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu chủ đầu tư chỉ được triển khai dự án sau khi hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Ngày 17/6, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất (lần 2) tại xã Châu Ninh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên để thực hiện dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu.

Theo quyết định, doanh nghiệp được giao và cho thuê khoảng 80,6 ha đất để thực hiện dự án. Trong đó, 5,7ha đất thương mại dịch vụ, 70ha đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao, 1,4ha đất hạ tầng kỹ thuật, 2,1ha đất làm bãi đỗ xe và 1,3ha làm đường. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày ký quyết định giao đất, cho thuê đất đến ngày 15/5/2075.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu chủ đầu tư chỉ được triển khai dự án sau khi hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định. Cùng với đó là phối hợp với các sở, ngành để thực hiện nghĩa vụ tài chính, ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Đồng thời, chủ đầu tư phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng vị trí và diện tích được giao, triển khai dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu được khởi công vào tháng 5/2025, do Trump Organization - tập đoàn của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Công ty Hưng Yên - thành viên Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) hợp tác triển khai.

Dự án này có quy mô lên tới 990ha với tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD.

Theo quy hoạch, dự án được chia thành 4 tiểu khu gồm: khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp với quy mô dân số khoảng 3.500 người; khu dân cư sinh thái gắn với sân golf sinh thái quy mô khoảng 1.800 người; khu đô thị thương mại dịch vụ quy mô khoảng 29.700 người; cùng khu cây xanh và công viên chuyên đề.

Hạng mục sân golf được quy hoạch trên diện tích hơn 240 ha với 54 hố, gồm sân 36 hố và 18 hố. Bên cạnh đó, dự án còn có 7,3 ha đất được bố trí để phát triển nhà ở xã hội.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2026 của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã: KBC) tại danh mục hàng tồn kho, Kinh Bắc ghi nhận giá trị đầu tư 1.335 tỷ đồng vào "Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân gôn Khoái Châu".