Siêu đám cưới của Taylor Swift và chồng cầu thủ: Rò rỉ ảnh hiếm của cô dâu, dàn khách mời hạng A váy áo đổ bộ

Đám cưới của Taylor Swift đang diễn ra, quy tụ dàn khách mời hạng A đông đảo như lễ trao giải!

Sau gần 3 năm hẹn hò và 10 tháng kể từ khi thông báo đính hôn, Taylor Swift và ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce đã chính thức viết nên cái kết đẹp cho chuyện tình cổ tích của mình. Tối 3/7 (giờ Mỹ), cặp đôi tổ chức lễ cưới xa hoa tại Madison Square Garden (New York), quy tụ đông đảo người thân, bạn bè cùng hàng loạt ngôi sao hạng A của Hollywood.

Theo Page Six, vào khoảng 19h27 (giờ Mỹ), toàn bộ màn hình LED bên ngoài Madison Square Garden bất ngờ chuyển sang tông hồng với dòng chữ "JUST & T MARRIED!", qua đó chính thức xác nhận Taylor Swift và Travis Kelce đã trở thành vợ chồng. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Tree Paine - đại diện truyền thông lâu năm của Taylor Swift - cũng xác nhận thông tin Taylor Swift và Travis Kelce đã trở thành vợ chồng trong 1 siêu đám đám cưới kín đáo với truyền thông. Bà cho biết cả cô dâu và chú rể đều diện lễ phục cưới được thiết kế riêng bởi thương hiệu Christian Dior, qua bàn tay của Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson. Taylor Swift hoàn thiện diện mạo cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy của mình bằng đôi giày đặt làm riêng của Christian Louboutin cùng bộ trang sức Cartier đắt giá. Hiện, cư dân mạng rất tò mò, háo hức chiêm ngưỡng hình ảnh của cô dâu - chú rể trong ngày trọng đại. Tuy nhiên, Taylor Swift - Travis Kelce và đại diện của 2 bên vẫn giữ kín mọi chi tiết đám cưới.

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce đang diễn ra ở Mỹ. Ảnh: Instagram

Taylor Swift và Travis Kelce đã chính thức kết hôn và trở thành vợ chồng. Điều này được cả hai được công bố qua màn hình LED bên ngoài nhà thi đấu Madison Square Garden. Ảnh: REUTERS.

Khác với nhiều đám cưới đình đám của giới giải trí, Taylor Swift và Travis Kelce không chọn phù dâu hay phù rể. Em trai nữ ca sĩ Austin Swift được giao vai trò "Man of Honor" (người đàn ông thân thiết với cô dâu), trong khi anh trai của Travis là Jason Kelce đảm nhận vị trí "Best Man" (người đàn ông thân thiết với chú rể). Đặc biệt, danh hài Adam Sandler là người chủ trì nghi lễ thành hôn của cặp đôi. Theo các nguồn tin, ngôi sao nhạc pop sẽ lên sân khấu biểu diễn trong lễ cưới xa hoa của cô với Travis Kelce để khuấy đảo không khí.

Không gian bên trong Madison Square Garden được cải tạo thành khu vườn cổ tích với hàng nghìn bông hoa, ánh sáng dịu nhẹ và cách bài trí lãng mạn. Đây cũng là địa điểm gắn bó với Taylor Swift khi cô từng nhiều lần biểu diễn cháy vé tại sân khấu này trong suốt sự nghiệp. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô hoành tráng, đám cưới còn ghi điểm khi cặp đôi được tiết lộ đã quyên góp 26 triệu USD cho các hoạt động từ thiện trước ngày trọng đại.

Em trai Taylor làm phù rể cho cô, còn anh trai của Travis Scott làm phù rể cho nam cầu thủ. Ảnh: Getty Images.

Dàn khách mời hạng A đổ bộ đám cưới Taylor Swift như lễ trao giải!

Đám cưới Taylor Swift vàTravis Scott quy tụ toàn những gương mặt đình đám như Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Karlie Kloss, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Camila Cabello, Benson Boone, Zoë Kravitz, Hugh Grant, Jack Antonoff, Kelsea Ballerini cùng nhiều nghệ sĩ, vận động viên và nhân vật có sức ảnh hưởng tại Mỹ. Công tác bảo mật được thực hiện nghiêm ngặt. Toàn bộ khách mời đều phải giữ kín thông tin và được đưa đến địa điểm bằng xe buýt kính đen nhằm tránh sự theo dõi của truyền thông.

Tài tử Bradley Cooper. Ảnh: BACKGRID.

Anh đi chung xe với bạn gái Gigi Hadid đến đám cưới. Ảnh: BACKGRID.

Camila Cabello. Ảnh: GC Images.

Tưởng đã nghỉ chơi, nào ngờ Taylor Swift vẫn mời cô bạn thân năm nào Karlie Kloss đến ngày trọng đại của mình. Truyền thông Mỹ nghi vấn cả hai đã hàn gắn tình bạn. Ảnh: GC Images.

Ed Sheeran and vợ Cherry Seaborn. Ảnh: BACKGRID

Zoe Kravitz. Ảnh: TheImageDirect.

Nữ diễn viên "50 Sắc Thái" Dakota Johnson. Ảnh: BACKGRID.

Người mẫu Paulina Gretzky. Ảnh: REUTERS

Nguồn: Page Siĩ