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Siêu bão Dolphin có thể vượt qua cấp 17, mạnh tương đương siêu bão Sinlaku

HUỆ NGUYỄN
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Dự báo trong 1-2 ngày tới, tốc độ gió vùng tâm siêu bão Dolphin được dự báo lên tới 115kts , vượt qua cấp 17 và có thể mạnh tương đương với siêu bão Sinlaku.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, sáng nay (31/7), vị trí siêu bão Dolphin ở vào khoảng 18.3N- 161.9E, cường độ mạnh cuối cấp 17, giật trên cấp 17.

Sau các siêu bão Sinlaku, Bavi, Mekkhala thì đây là siêu bão thứ 4 trong năm 2026 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Hiện siêu bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng hơn 4.200km về phía Đông.

Siêu bão Dolphin vượt cấp 17 mạnh như siêu bão Sinlaku , gây nguy hiểm lớn - Ảnh 1.

Ảnh mây vệ tinh Himawari của siêu bão Dolphin lúc 8h30 ngày 31/7. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 1-2 ngày tới, siêu bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, tốc độ gió vùng tâm bão được dự báo lên tới 115kts (vượt qua cấp 17 và có thể mạnh tương đương với siêu bão Sinlaku ).

Dự báo từ 3/8, siêu bão Dolphin đổi hướng di chuyển từ Tây Tây Bắc thành hướng Tây với tốc độ trung bình khoảng 25km/h, chuyển hướng về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang của Trung Quốc.

“Khoảng từ 5/8, khi siêu bão tiến gần tới khu vực phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), gió Tây Nam trên khu vực biển phía Nam của Biển Đông sẽ gia tăng cường độ. Từ 6-7/8, cường độ gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh”, cơ quan khí tượng nhận định.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Dolphin.

Siêu bão Dolphin vượt cấp 17 mạnh như siêu bão Sinlaku , gây nguy hiểm lớn - Ảnh 2.

Dự báo đường đi của siêu bão Dolphin cơ quan khí tượng Nhật Bản lúc 7h ngày 31/7. (Nguồn: NCHMF)

Nhận định thời tiết trên đất liền nước ta trong ngày và đêm nay 31/7, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-35mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào chiều và đêm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

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Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia

siêu bão Dolphin

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