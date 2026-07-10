Mưa lớn kèm sét đánh làm hỏng hệ thống điện trong 2 trang trại ở xã Lục Nam (Bắc Ninh), khiến hơn 550 con lợn chết ngạt, gây thiệt hại khoảng 5,5 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong , lãnh đạo Hội Nông dân xã Lục Nam (Bắc Ninh) cho biết, trên địa bàn thôn Hà Mỹ xảy ra vụ việc hai trang trại lợn chết hàng loạt sau mưa dông vào sáng 9/7, gây thiệt hại kinh tế lớn.

Theo đó, hộ ông Nguyễn Văn Đông (vợ là bà Đinh Thị Thanh Nhàn) có trên 300 con lợn thương phẩm, trọng lượng từ 120-140 kg/con bị chết. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 3 tỷ đồng .

Trong khi đó, hộ ông Nguyễn Văn Nam (vợ là bà Nguyễn Thị Phượng) có trên 250 con lợn thương phẩm, trọng lượng từ 120-140 kg/con bị chết. Thiệt hại ước khoảng 2,5 tỷ đồng. Hai hộ chăn nuôi là anh em ruột, có trang trại nằm gần nhau tại thôn Hà Mỹ.

Sét đánh làm hỏng hệ thống điện trong 2 trang trại ở xã Lục Nam (Bắc Ninh), khiến hơn 550 con lợn chết ngạt.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân xã Lục Nam, nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kèm sấm sét. Sét đánh khiến Atomat bị nhảy, làm mất điện tại các trang trại.

Do các trang trại được xây dựng theo mô hình chuồng kín, hệ thống thông gió vận hành hoàn toàn bằng điện lưới. Bởi vậy, khi mất điện trong thời gian, chủ hộ không phát hiện kịp thời, quạt thông gió ngừng hoạt động, khiến đàn lợn bị nóng, thiếu oxy và chết hàng loạt.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người thân, hàng xóm và nhiều người dân trong thôn Hà Mỹ đã đến hỗ trợ hai gia đình mổ lợn, sơ chế và tìm đầu ra nhằm giảm bớt thiệt hại.

Người dân địa phương chung tay hỗ trợ 2 chủ trang trại giảm thiệt hại.

Nhiều người dân trong và ngoài địa phương đã đến mua lợn với tinh thần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với hai hộ chăn nuôi. Mỗi con lợn được bán với giá khoảng 1,5 triệu đồng để gia đình vớt vát một phần thiệt hại.

Cũng theo vị lãnh đạo này, sau khi nắm bắt vụ việc, Hội Nông dân xã Lục Nam đã báo cáo nhanh lên Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh và đề nghị xem xét có phương án hỗ trợ đối với hai hộ chăn nuôi bị thiệt hại nặng.