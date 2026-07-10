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Hơn 10 phút ép tim giữa phố giành giật sự sống cho người đàn ông

Thu Hiền
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Phát hiện một người đàn ông bất ngờ ngã quỵ giữa đường, nữ điều dưỡng lập tức dừng xe, ép tim ngoài lồng ngực liên tục hơn 10 phút, giúp nạn nhân có lại nhịp thở trước khi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tối 9/7, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, một điều dưỡng của đơn vị vừa kịp thời sơ cứu, cứu sống một người đàn ông ngã quỵ trên đường.

Theo đó, khoảng 17h cùng ngày, trên đường chở con đi học về, chị Nguyễn Thị Quỳnh Giang, điều dưỡng Khoa 3 Chuyên khoa (Cơ sở 2), Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh, khi đi qua khu vực ngã tư Quảng trường Hồ Chí Minh, đường Hồ Tùng Mậu, phường Thành Vinh (Nghệ An) phát hiện một người đàn ông đang đi bộ bất ngờ ngã xuống đường.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Giang (bên phải) hỗ trợ sơ cứu người trên đường chiều 9/7.

Nhận thấy nạn nhân nằm bất động, chị Giang lập tức dừng xe, chạy đến kiểm tra. Qua thăm khám ban đầu, nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh, chân tay co cứng. Xác định đây là trường hợp nguy kịch, chị nhanh chóng tiến hành ép tim ngoài lồng ngực để duy trì tuần hoàn.

Trong lúc chị Giang liên tục ép tim cho nạn nhân, người dân xung quanh đã hỗ trợ gọi Trung tâm Cấp cứu 115. Sau hơn 10 phút được sơ cứu, người đàn ông bắt đầu tự thở trở lại và được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Giang cho biết, gần 15 năm gắn bó với nghề y đã giúp chị hình thành phản xạ sẵn sàng hỗ trợ người gặp nạn. “Khi chứng kiến một người cần được cấp cứu, tôi chỉ nghĩ phải làm ngay những gì mình được đào tạo để tăng cơ hội sống cho họ”, chị Giang nói.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đánh giá, việc điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Giang kịp thời sơ cứu tại hiện trường đã giúp người bệnh có thêm cơ hội được cứu sống trước khi lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp có mặt.

Hành động này cũng lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, tận tâm của người cán bộ y tế, luôn sẵn sàng cứu giúp người bệnh trong mọi hoàn cảnh, dù ở trong hay ngoài bệnh viện.

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Tags

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

trung tâm cấp cứu 115

Quảng trường Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Quỳnh Giang

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