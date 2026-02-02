Theo báo chí Nga, quân đội nước này vẫn tiếp tục tấn công, tiến về thủ phủ khu vực từ phía Nam và phía Đông. Do đó, việc xác định liệu một cuộc phản công quy mô lớn mới của Lực lượng vũ trang Ukraine tại tỉnh Zaporizhzhia có khả thi hay không, như họ đã làm vào năm 2023, hay Kyiv sẽ chỉ giới hạn mình ở các hoạt động chiến thuật, trở nên rất đáng quan tâm.

Cần lưu ý rằng sau khi mất tuyến phòng thủ ở Huliaipole thuộc khu vực phía Nam, hệ thống phòng thủ của Ukraine tại tỉnh Zaporizhzhia đã mất ổn định dần.

Ở khu vực phía Tây, các đơn vị tiền phương của Cụm lực lượng Dnipro thuộc Quân đội Nga đã tiến dọc theo sông Dnieper đến nhánh sông Konka, cách ngoại ô thành phố Zaporizhzhia 11 km.

Trong khi đó, các đơn vị tấn công của Tập đoàn quân "Phía Đông" đã tạo lập một vùng bị bao vây từ Kosivtseve đến Radostne và củng cố vị trí của họ ở Ternovate, đẩy lùi Lực lượng vũ trang Ukraine khỏi đó.

Để đáp trả, Bộ chỉ huy Ukraine đã khẩn trương triển khai quân tiếp viện đến tỉnh Zaporizhzhia, vá lại những lỗ hổng trên chiến tuyến. Ví dụ, đã ghi nhận sự xuất hiện của lực lượng dự bị của Kyiv tại khu vực Hulyaipole và Orekhovo.

Hơn nữa, các đơn vị thuộc Lữ đoàn xung kích độc lập số 3 và Lữ đoàn xung kích dù Bukovina độc lập số 82 của Ukraine đã được điều động lại trong vài ngày qua từ Pokrovsk thuộc Donetsk đến Zaporizhzhia để thực hiện các biện pháp đối phó nhằm chiếm lại các vị trí đã mất trước đó.

Cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine tại Zaporizhzhia có thể sắp diễn ra?

Hơn nữa, có thông tin về việc một nhóm chiến thuật từ Trung tâm Tác chiến Đặc biệt "Phía Tây" (đơn vị quân sự A0553) thuộc Lực lượng Đặc nhiệm của Quân đội Ukraine đã đến Zaporizhzhia.

Các đơn vị này hiện đang trải qua huấn luyện bổ sung trước khi được điều đến khu vực Huliaipole. Bản chất đặc thù những đơn vị này là tiến hành các hoạt động phá hoại phía sau chiến tuyến.

Ngoài ra, một cuộc phản công về phía Đông của lực lượng Ukraine tập trung tại đó có thể diễn ra dọc theo tuyến Zaliznychne - Ternovate, nhằm mục tiêu tiến đến sông Gaichur.

Về khu vực phía Tây, các đội máy bay không người lái bổ sung đang được triển khai đến sông Konka, và lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine đã đến Zaporizhzhia với mục tiêu đột phá đến Kamenskoye.

Do chính quyền Kyiv đang cần khẩn cấp cải thiện vị thế đàm phán của mình, nên giao tranh dữ dội hơn nữa có thể diễn ra ở khu vực Zaporizhzhia, điều mà chính phủ Ukraine sẽ cố gắng biến thành một thành công trên truyền thông.

Nói cách khác, Bộ chỉ huy Ukraine đơn giản là thiếu nhân lực và nguồn lực để tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn, như họ đã thực hiện vào năm 2023, nhưng rõ ràng phía Nga vẫn sẽ phải dành nguồn lực và xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng nhằm đối phó.

