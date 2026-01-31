Giàu ngang nhiều nước châu Âu: Chuyện gì đã xảy ra với 2 thành phố của Trung Quốc?

Theo SCMP ngày 29/1, là hai thành phố có sản lượng kinh tế lớn nhất Trung Quốc, Bắc Kinh và Thượng Hải được xem là những thước đo phản ánh hiệu quả kinh tế tổng thể của quốc gia này.

Năm 2025, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Bắc Kinh đạt 5,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (748 tỷ USD), trở thành thành phố thứ hai của Trung Quốc vượt mốc 5 nghìn tỷ nhân dân tệ, sau Thượng Hải. Trước đó, Thượng Hải đã vượt ngưỡng này vào năm 2024 và tiếp tục duy trì trong năm 2025 với GDP đạt 5,67 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Dựa trên số liệu của năm trước, quy mô kinh tế của mỗi thành phố tương đương với một quốc gia châu Âu nhỏ như Thụy Điển hoặc Bỉ.

Thế mạnh của 2 thành phố Trung Quốc

Theo số liệu chính thức được công bố ngày 28/1, trong năm 2025, cả Bắc Kinh và Thượng Hải đều ghi nhận mức tăng trưởng GDP 5,4%, cao hơn mức trung bình toàn quốc là 5%.

Tại Bắc Kinh, tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi các lĩnh vực thông tin, phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin, cùng với lĩnh vực tài chính. Hai lĩnh vực này chiếm tổng cộng 51,8% GDP và đóng góp hơn 80% vào mức tăng trưởng chung của thành phố, theo số liệu từ Cục Thống kê Bắc Kinh.

Bắc Kinh là 1 trong 2 đầu tàu kinh tế của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Ngành sản xuất tại thủ đô cũng cho thấy đà phát triển mạnh mẽ, với sản lượng xe điện tăng hai chữ số và sản xuất robot dịch vụ tăng 47,6%. Theo Thị trưởng Bắc Kinh Yin Yong, tính đến tháng 8, thành phố này chiếm khoảng một phần ba quy mô ngành công nghiệp robot hình người của Trung Quốc.

Tại Thượng Hải, lĩnh vực dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, dẫn đầu là các ngành tài chính và công nghệ thông tin. Trong khi đó, ngành sản xuất công nghệ cao – bao gồm mạch tích hợp, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng mới – ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng hai chữ số, vượt xa tốc độ tăng trưởng công nghiệp chung của thành phố.

Theo số liệu chính thức, doanh thu của các công ty AI tại Thượng Hải tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước, đạt 435 tỷ nhân dân tệ trong ba quý đầu năm.

Các thành phố có đang chi tiêu?

Giống như phần còn lại của Trung Quốc, Bắc Kinh và Thượng Hải đều chứng kiến sự suy giảm tiêu dùng trong những năm gần đây, khi thị trường bất động sản đi xuống đã tác động mạnh hơn đến hiệu ứng giàu nghèo tại các thành phố hạng nhất, nơi giá nhà ở cao.

Trong năm 2025, doanh số bán lẻ của Bắc Kinh tiếp tục giảm 2,9% so với năm trước, sau mức giảm 2,7% ghi nhận trong năm 2024.

Ngược lại, Thượng Hải ghi nhận mức tăng trưởng doanh số bán lẻ 4,6% so với cùng kỳ, cho thấy dấu hiệu phục hồi sau mức tăng trưởng âm được báo cáo trong năm 2024 và vượt mức trung bình toàn quốc là 3,7%.

Ông Shen Kaiyan, Giám đốc Viện Kinh tế thuộc Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, cho biết với hãng tin Yicai hôm 28/1 rằng sự phục hồi tiêu dùng chủ yếu được thúc đẩy bởi các biện pháp kích thích của chính phủ, bao gồm việc mở rộng chương trình trao đổi hàng hóa trong nước và sự gia tăng của du lịch quốc tế.

Theo số liệu từ chính quyền thành phố, trong năm 2025, tiêu dùng quốc tế tại Thượng Hải đạt 15 tỷ USD, tăng khoảng 35% so với năm trước, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực ăn uống, lưu trú và bán lẻ.

GDP Thượng Hải đạt 5,67 nghìn tỷ NDT năm 2025. Ảnh: Reuters

Bước tiếp theo là gì?

Cả hai thành phố đều xác định đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chính trong năm tới và chính quyền địa phương cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ.

Theo tờ 21st Century Business Herald, một quan chức thành phố Bắc Kinh cho biết tại cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng thành phố này có kế hoạch đầu tư hơn 1,5 tỷ nhân dân tệ trong năm nay vào các lĩnh vực như mạch tích hợp, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin, đồng thời đặt mục tiêu mở rộng năng lực tính toán lên khoảng 200.000 petaflops vào năm 2027.

Theo tờ báo địa phương, chính quyền thành phố cũng cho biết sẽ tập trung hướng dẫn các nền tảng internet trong phạm vi quản lý hoạt động tuân thủ quy định và kiềm chế cạnh tranh kiểu “neijuan”, khi áp lực vượt trội đối thủ dẫn đến kiệt sức và suy giảm lợi nhuận.

Đầu tháng này, quận Phố Đông của Thượng Hải đã công bố 50 dự án với tổng giá trị hơn 70 tỷ nhân dân tệ, chủ yếu nhắm vào các ngành công nghiệp trọng điểm như vi mạch, trí tuệ nhân tạo, dược phẩm sinh học, xe thông minh và hàng không.

Chính quyền thành phố cũng cam kết trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 sẽ phát triển Thượng Hải thành một “trung tâm tiêu dùng quốc tế”, nhằm mở rộng chi tiêu của khách du lịch để duy trì tăng trưởng tiêu dùng trong 5 năm tới.