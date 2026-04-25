Sau tuổi 40, đàn ông dễ “tụt phong độ”: Thủ phạm không chỉ là tuổi tác

Bác sĩ Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp (Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội) cho biết từng tiếp nhận một bệnh nhân nam, 45 tuổi, làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, đến khám vì giảm ham muốn kéo dài và khó duy trì sự cương cứng.

Ban đầu, bệnh nhân cho rằng nguyên nhân chỉ là do căng thẳng công việc và thói quen thức khuya. Tuy nhiên, kết quả thăm khám cho thấy người này có dấu hiệu suy giảm testosterone nhẹ, đồng thời mắc đái tháo đường giai đoạn đầu nhưng chưa được phát hiện trước đó.

“Chính sự kết hợp giữa rối loạn chuyển hóa và lối sống thiếu khoa học đã khiến tình trạng sinh lý suy giảm nhanh hơn”, bác sĩ Hiệp cho biết.

Sau khi được tư vấn điều chỉnh lối sống, kiểm soát đường huyết và hỗ trợ điều trị nội tiết, tình trạng của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt sau vài tháng. Trường hợp này cho thấy, yếu sinh lý đôi khi không phải là vấn đề đơn lẻ mà có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý tiềm ẩn trong cơ thể.

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp, từ sau tuổi 40, cơ thể nam giới bước vào quá trình lão hóa tự nhiên, trong đó đáng chú ý là sự suy giảm dần của hormone testosterone – yếu tố then chốt quyết định đến sinh lý và phong độ.

Bác sĩ Hiệp tư vấn cho một trường hợp bệnh nhân nam.

Trung bình mỗi năm, nồng độ testosterone có thể giảm khoảng 1–2%. Nếu không duy trì lối sống lành mạnh, tốc độ suy giảm này còn có thể diễn ra nhanh hơn. Khi testosterone giảm, nam giới dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, giảm ham muốn và gặp khó khăn trong việc duy trì sự cương cứng.

Áp lực cuộc sống và bệnh lý “bủa vây”

Không chỉ dừng lại ở yếu tố nội tiết, nam giới ở độ tuổi trung niên còn phải đối mặt với áp lực từ công việc, tài chính và gia đình. Căng thẳng kéo dài tác động trực tiếp đến hệ thần kinh, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng sinh lý.

Đáng chú ý, đây cũng là giai đoạn các bệnh lý mạn tính như tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Những bệnh này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể mà còn đóng vai trò “chất xúc tác”, khiến tình trạng suy giảm sinh lý diễn ra nhanh và rõ rệt hơn.

“Thực tế rất khó tách biệt hoàn toàn các yếu tố này, bởi chúng có mối liên hệ chặt chẽ. Tuy nhiên, suy giảm testosterone vẫn được xem là nền tảng, trong khi yếu tố tâm lý và bệnh lý sẽ làm tình trạng trở nên trầm trọng hơn”, bác sĩ Hiệp phân tích.

Làm gì để giữ vững phong độ sau tuổi 40?

Bác sĩ Hiệp cho hay, tuổi 40 là “cột mốc” quan trọng để nam giới bắt đầu quan tâm nghiêm túc hơn đến sức khỏe toàn diện, bao gồm cả sinh lý.

Trước hết, việc duy trì lối sống lành mạnh đóng vai trò nền tảng: ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya, ăn uống cân bằng và kiểm soát cân nặng. Đây là những yếu tố giúp ổn định nội tiết tố và làm chậm quá trình lão hóa.

Bên cạnh đó, tập thể dục đều đặn, đặc biệt là các bài tập tăng cường sức bền và sức mạnh, có thể cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ chức năng sinh lý. Nam giới cũng cần hạn chế rượu bia, thuốc lá, đồng thời học cách kiểm soát căng thẳng thông qua các hoạt động như thiền, đi bộ hoặc chơi thể thao.

Quan trọng hơn, việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát sớm các bệnh lý như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu là yếu tố then chốt. Khi các bệnh này được kiểm soát tốt, nguy cơ suy giảm sinh lý cũng sẽ giảm đáng kể.

Các chuyên gia nhấn mạnh, nếu xuất hiện những dấu hiệu bất thường về sinh lý, nam giới không nên chủ quan hoặc tự ý điều trị, mà cần thăm khám sớm để được tư vấn và can thiệp kịp thời.