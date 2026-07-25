Sau tủ lạnh, TV và ghế sofa, Xiaomi cùng Huawei bất ngờ biến nóc xe điện thành "mặt trận" cạnh tranh mới

Xe điện giờ không chỉ để chạy: Đột nhập không gian “biệt thự di động” trên nóc xe của Xiaomi và Huawei!

Theo trang tin Sohu, trong vài năm trở lại đây, xe năng lượng mới đã liên tục mở rộng không gian trải nghiệm bên trong khoang lái. Tủ lạnh, ghế sofa, màn hình giải trí, máy pha cà phê, bếp mini, sưởi sàn hay thậm chí các tiện nghi phục vụ nghỉ ngơi đã dần trở thành những trang bị quen thuộc.

Khi không gian nội thất gần như đã được khai thác tối đa, cuộc cạnh tranh đang dịch chuyển lên một vị trí ít ai ngờ tới, đó là nóc xe.

Sự xuất hiện gần như đồng thời của Xiaomi SkyNomad Pengcheng và Huawei Luxeed G9 với lều gắn nóc chính hãng cho thấy hai hãng công nghệ Trung Quốc đang theo đuổi một hướng đi mới.

Điều đáng chú ý là trong khi Li Auto nhiều năm xây dựng hình ảnh “ngôi nhà di động”, thì chính Xiaomi và Huawei mới là những hãng đưa khái niệm này vượt khỏi khoang cabin để mở rộng không gian sống lên phần nóc xe.

Đằng sau một chiếc lều tưởng như đơn giản là chiến lược tạo khác biệt trong bối cảnh các thông số truyền thống ngày càng khó tạo lợi thế cạnh tranh.

Theo công bố chính thức của ông Lôi Quân, dòng sản phẩm thứ hai của Xiaomi Auto mang tên SkyNomad Pengcheng được định vị hoàn toàn khác so với SU7 và YU7. Nếu SU7/YU7 hướng tới trải nghiệm lái, thì Pengcheng là dòng SUV không gian lớn thông minh có khả năng biến đổi linh hoạt.

Mẫu xe đầu tiên của dòng Pengcheng mang mã nội bộ Kunlun N3, sở hữu chiều dài thân xe trên 5,2 mét, chiều dài cơ sở khoảng 3,1 mét, thiết kế hình hộp vuông cùng hai cấu hình 6 chỗ và 7 chỗ.

Ở phía Huawei, Luxeed G9 có thông số cụ thể hơn với kích thước thân xe là 5.206 x 2.050 x 1.897 mm. Khi lắp thêm hộp chứa đồ, chiều dài tổng thể tăng lên 5.377 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 3.160 mm.

Với kích thước tương đương, diện tích lều gắn nóc của hai mẫu xe gần như không chênh lệch đáng kể. Tuy nhiên, cách tiếp cận về thiết kế lại hoàn toàn khác nhau.

Lều của Xiaomi đi theo phong cách truyền thống với phần đầu cao, đuôi thấp, tạo không gian bên trong vuông vắn. Toàn bộ kết cấu được đỡ từ phần nóc xe, phía trước sử dụng hai thanh chống được cho là dạng thủy lực.

Trong khi đó, Huawei lựa chọn một giải pháp phức tạp hơn. Lều gồm hai tầng kết cấu: nền tảng là mái tam giác dốc, phía trên bổ sung thêm một lớp mái có thể mở tiếp lần thứ hai. Khi mở hoàn toàn, không gian bên trong chuyển thành dạng gần như hình hộp vuông.

Đáng chú ý, khi lều của Luxeed G9 được dựng lên, các thanh chống phía trên, phía dưới cùng với nóc xe tạo thành hai kết cấu tam giác ngược. Việc sử dụng nhiều chi tiết chịu lực giúp tổng thể có cảm giác chắc chắn hơn, đồng thời hứa hẹn khả năng chống gió tốt hơn khi cắm trại ngoài trời.

Ở chiều ngược lại, thiết kế của Xiaomi đơn giản hơn khi chủ yếu sử dụng các thanh chống ở bốn góc. Khả năng chống gió theo phương ngang vì thế vẫn cần được kiểm chứng trong điều kiện sử dụng thực tế.

Thiết kế gọn gàng hay tối đa không gian?

Một khác biệt đáng chú ý khác nằm ở cách hai hãng xử lý phần mái lều sau khi gập lại.

Thiết kế của Xiaomi khá tối giản. Sau khi thu gọn, phần lều dự kiến không làm nóc xe nhô lên quá nhiều. Những hình ảnh từng xuất hiện trên đường cho thấy các chi tiết nhô nhẹ trên nóc nhiều khả năng chính là phần lều, trong khi tổng thể thân xe vẫn giữ được đường nét liền mạch.

Ngược lại, lều của Luxeed G9 có kết cấu dày hơn đáng kể. Sau khi gập, phần mái cao hơn và tạo cảm giác giống một cụm phụ kiện được lắp bổ sung.

Theo Huawei, phần mái phía trước có thể tiếp tục nâng lên kết hợp với thiết kế nóc xe di động, tạo nên bốn trạng thái sử dụng gồm: mái tam giác, mái tam giác kết hợp mái di động, không gian vuông và không gian vuông kết hợp mái di động.

Thiết kế này gần như bổ sung thêm một vị trí quan sát ngay trên nóc xe, mở ra trải nghiệm cắm trại khác biệt khi người dùng có thể ngắm cảnh từ phần mái nâng.

Thực tế, ý tưởng nâng nóc không phải hoàn toàn mới.

Trước đó, mẫu Ford Ranger Wildtrak của liên doanh JMC - Ford từng là mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên tại Trung Quốc lấy tính năng nâng nóc điện làm điểm nhấn.

Hệ thống có thể hoàn tất quá trình nâng trong 30 giây, tăng thêm 36 cm chiều cao không gian nội thất. Khi kết hợp với hàng ghế trước và sau gập phẳng, khoang xe biến thành một không gian nghỉ ngơi có trần cao.

Tuy nhiên, Xiaomi và Huawei đã đi xa hơn khi không chỉ nâng nóc mà biến toàn bộ phần trên xe thành một chiếc lều hoàn chỉnh.

Giá trị của lều chính hãng không chỉ nằm ở chỗ để ngủ

Câu hỏi được đặt ra là liệu lều gắn nóc chính hãng có thực sự cần thiết hay chỉ là chiêu trò marketing.

Hiện nay, nhiều mẫu xe năng lượng mới có thể gập hàng ghế trước và sau thành “giường đôi”. Tuy nhiên, khi sử dụng trong các chuyến đi dài, giải pháp này bộc lộ không ít bất tiện.

Vấn đề đầu tiên là hành lý.

Nếu toàn bộ ghế đã được hạ xuống để ngủ, hành lý gần như không còn chỗ chứa, đặc biệt khi có hai người đồng hành. Mỗi lần nghỉ qua đêm đều phải trải qua quy trình dọn hành lý, gập ghế rồi mới có thể chuẩn bị chỗ ngủ.

Trong khi đó, với lều gắn nóc nguyên bản, quy trình trở nên đơn giản hơn nhiều: đến nơi, dựng lều chỉ với một thao tác rồi nghỉ ngơi, trong khi khoang xe vẫn giữ nguyên để chứa hành lý.

Quan trọng hơn, lợi thế của lều chính hãng không chỉ nằm ở sự tiện lợi mà là tính đồng bộ.

Thị trường từ lâu đã có nhiều loại lều gắn nóc lắp thêm. Tuy nhiên, các sản phẩm này luôn tồn tại hai vấn đề lớn, đó là an toàn và pháp lý.

Nếu việc lắp thêm làm ảnh hưởng kết cấu nóc xe, nhà sản xuất có thể từ chối bảo hành. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm cũng có khả năng không chấp nhận bồi thường với lý do xe đã bị cải tạo trái phép.

Trong khi đó, lều chính hãng giải quyết trực tiếp những vấn đề này.

Các điểm chịu lực, độ cứng kết cấu cũng như thử nghiệm trong đường hầm gió đều được phát triển đồng thời với toàn bộ chiếc xe. Khi phát sinh sự cố, người dùng chỉ cần làm việc với hệ thống đại lý chính hãng.

Một hạn chế khác của lều lắp ngoài là làm tăng đáng kể chiều cao tổng thể, kéo theo tiếng ồn gió lớn hơn, mức tiêu thụ năng lượng cao hơn và đặc biệt là gây khó khăn khi ra vào các bãi đỗ xe tầng hầm.

Trong khi đó, thiết kế nguyên bản cho phép tối ưu chiều cao ngay từ giai đoạn phát triển sản phẩm.

Ngoài ra, nhờ được tích hợp sẵn, lều chính hãng có thể kết nối trực tiếp với điều hòa, hệ thống chiếu sáng và nguồn điện ngoài của xe. Đây là những trải nghiệm mà các bộ lều lắp thêm khó có thể mang lại.

Như vậy, thị trường xe điện hiện nay đã bước vào giai đoạn mà những yếu tố từng tạo nên khác biệt như tầm hoạt động hơn 1.000 km, khả năng tăng tốc dưới 3 giây, hay các trang bị như tủ lạnh, TV, ghế sofa, SUV 6 chỗ hoặc 7 chỗ đã trở nên phổ biến.

Trong bối cảnh đó, lều gắn nóc không phải là công nghệ quá phức tạp. Điều đáng giá nằm ở ý nghĩa biểu tượng mà nó mang lại.

Một chiếc lều không đơn thuần mở rộng diện tích sử dụng của xe mà còn đại diện cho một phong cách sống hướng ra thiên nhiên, biến chiếc xe thành trung tâm của những trải nghiệm ngoài trời.

Ông Lôi Quân, CEO Xiaomi cũng nhấn mạnh trên Weibo rằng: “Tủ lạnh, tivi, ghế sofa lớn”, “SUV 6 chỗ lớn, 7 chỗ lớn” đã là trang bị thông thường, nguồn cung thị trường đã vô cùng dồi dào, dòng Xiaomi Pengcheng được thiết kế nhằm phục vụ những người sống thấu đáo và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Thông điệp này phản ánh rõ xu hướng mới của ngành công nghiệp ô tô. Những mẫu xe từng được gắn mác “xe dành cho gia đình bỉm sữa” đang dần nhường chỗ cho những chiếc xe được định vị là “hiểu về cuộc sống”.

Có thể, trong tương lai gần, các buổi ra mắt xe sẽ không còn tập trung quá nhiều vào thông số tăng tốc 0-100 km/h hay số lượng màn hình trong cabin. Thay vào đó, câu hỏi được đặt ra sẽ là: chiếc xe này có thể mang đến cho người dùng bao nhiêu phong cách sống khác nhau?

Và nếu điều đó trở thành hiện thực, lều gắn nóc chính hãng rất có thể sẽ là chương mở đầu cho một cuộc cạnh tranh hoàn toàn mới của xe năng lượng mới.

* Nguồn: Sohu.