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Sau tiếng kêu cứu, phát hiện 3 người tử vong ở Đồng Nai

Văn Quân
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Công an TP Đồng Nai đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 3 người tử vong ở phường Lộc Ninh.

Ngày 13/7, Công an TP Đồng Nai cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra tại phường Lộc Ninh khiến 3 người tử vong, trong đó có hai nạn nhân là mẹ con.

Theo thông tin ban đầu, chiều 12/7, L.Q.C.(46 tuổi - ngụ phường Minh Hưng) điều khiển xe máy đến nhà chị L.T.T.Th. (36 tuổi) ở khu phố 8, phường Lộc Ninh chơi và cùng những người trong gia đình chị Th. ăn uống tại đây.

Vụ án mạng ở Đồng Nai khiến 3 người tử vong: Công an đang điều tra - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án (ảnh: An Bình)

Đến khoảng 1h ngày 13/7, người dân địa phương nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ trong nhà chị Th. nên chạy sang kiểm tra.

Kiểm tra hiện trường, người dân và người thân phát hiện chị Th. đã tử vong với nhiều vết thương; bà T.T.T. (60 tuổi, mẹ chị Th.) bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.

Riêng C. được phát hiện đã tử vong trong phòng ngủ, bên cạnh có dây điện nối từ ổ cắm đến cơ thể. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.

Công an truy nã, kêu gọi Dương Văn Hiệp SN 2001 ra đầu thú
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Tags

3 người tử vong

Phòng Cảnh sát Hình sự

Công an thành phố Đồng Nai

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