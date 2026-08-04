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Sau nhiều ngày bị phát lệnh truy tìm, Hồ Văn Khoa lên tiếng sẽ trình diện cơ quan chức năng

Nguyễn Thắng
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Sau nhiều ngày bị cơ quan công an truy tìm vì liên quan vụ Khánh Sky đến xưởng TikToker Vua Quạt livestream chửi bới, Hồ Văn Khoa bất ngờ xuất hiện trong một video lan truyền trên mạng xã hội, cho biết sẽ đến cơ quan chức năng làm việc vào chiều nay.

Sáng 4/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh Hồ Văn Khoa - người được xác định đi cùng Nguyễn Văn Hợi (biệt danh Khánh Sky) đến xưởng của TikToker Vua Quạt đã lên tiếng về vụ việc. Trong video, Hồ Văn Khoa gửi lời xin lỗi tới cộng đồng mạng, đồng thời cho biết bản thân không mong muốn xảy ra sự việc vừa qua.

Theo Khoa, khoảng nửa tháng gần đây, Khánh Sky đến ở và sinh hoạt cùng mình. Sau đó, Khánh nhờ Khoa chở đến xưởng của Vua Quạt để mua quạt vì trước đó đã đặt cọc tiền.

Khoa cho biết khi đến nơi đã khuyên Khánh Sky không chửi bới, không đánh nhau. Tuy nhiên, khi chứng kiến Khánh Sky có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, bản thân Khoa không đi vào bên trong.

Đáng chú ý, Hồ Văn Khoa cho biết đã nhận được giấy triệu tập của cơ quan công an và sẽ có mặt tại cơ quan chức năng vào lúc 15h ngày 4/8 để làm việc theo yêu cầu.

Hồ Văn Khoa xuất hiện trong video. Ảnh cắt từ video.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa để phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng liên quan "giang hồ mạng" Khánh Sky.

Theo nội dung đoạn livestream lan truyền trên mạng xã hội, Khánh Sky cùng một số người, trong đó có Hồ Văn Khoa, xuất hiện trước cổng nhà xưởng của TikToker Vua Quạt. Trong khoảng 15 phút phát trực tiếp ngày 29/7, Khánh Sky nhiều lần lớn tiếng gọi tên, yêu cầu Vua Quạt ra gặp mặt, cho rằng đối phương khóa cửa, trốn trong phòng và liên tục đưa ra những lời lẽ thách thức.

Mặc dù nhiều lần bị gọi tên, TikToker Vua Quạt không xuất hiện. Khánh Sky còn yêu cầu đối phương phải ra xin lỗi và có phát ngôn với nội dung thách thức, coi thường pháp luật: "Cùng lắm đi tù".

Khi biết gia đình Vua Quạt đã trình báo cơ quan Công an, Khánh Sky cùng nhóm đi cùng nhanh chóng lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Sau vụ việc, Khánh Sky tiếp tục livestream xin lỗi và mong được cơ quan chức năng cùng người dân bỏ qua. Tuy nhiên, sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan công an đã tạm giữ Khánh Sky để điều tra, xử lý; đồng thời ra quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa.

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