Sau khi lội nước “bì bõm”, cần làm ngay 4 điều sau kẻo bệnh tật tìm đến

Lúc này, tình trạng ngập úng vẫn đang diễn ra ở một số tuyến phố Thủ đô. Theo các chuyên gia, sau một thời gian thường xuyên tiếp xúc với nước ngập mang nhiều mầm bệnh, người dân ở các vùng bị lũ, vùng ngập có thể đối mặt với nhiều bệnh lý, đặc biệt là bệnh ngoài da.

Chia sẻ trên báo Sức khoẻ và Đời sống, BS Nguyễn Thị Thảo Nhi, Bệnh viện Da liễu Trung ương, liệt kê một số bệnh về da thường gặp trong điều kiện lũ lụt, mưa ngập kéo dài:

- Bệnh da nhiễm trùng

Nhiễm trùng da do vi khuẩn và nấm là bệnh da thường gặp nhất sau đợt lũ. Nguy cơ nhiễm trùng tăng lên sau các chấn thương da và ở những người mắc bệnh mãn tính như: tiểu đường, suy tĩnh mạch mãn tính và suy giảm miễn dịch.

Nhiều người dân lội nước qua vùng ngập ở ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng tối 30/09. (Ảnh: Trà My)

- Nhiễm nấm da

Sau mưa, ngập lụt, nguồn nước bị ô nhiễm là điều kiện thuận lợi để vi nấm phát triển. Vị trí thường nhiễm nấm là nấm kẽ ngón chân, nấm bẹn, nấm thân mình…

Nấm kẽ chân là tình trạng nhiễm nấm ở da vùng kẽ các ngón chân, thường gặp ở kẽ ngón 4 và 5. Vào mùa mưa lũ, người dầm nước lũ dễ gặp tình trạng nhiễm nấm kẽ ngón.

Nấm bẹn là nhiễm nấm ở da vùng bẹn, làm xuất hiện các mảng da đỏ, ngứa, tróc vảy, diễn tiến lan rộng dần. Bệnh thường xảy ra vào mùa mưa vì quần áo dễ ẩm ướt khiến vùng bẹn vốn kém thông thoáng trở nên nóng ẩm hơn, là môi trường thuận lợi vi nấm phát triển.

- Nhiễm trùng da do vi khuẩn

Biểu hiện của nhiễm trùng da là da sưng nóng, đỏ, đau, chảy nước, có thể có mủ, loét da. Vết thương có thể đóng màu vàng hoặc nâu, viêm xung quanh.

Điều kiện vệ sinh kém, lao động dọn dẹp sau lũ dễ bị tổn thương da tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công.

- Bệnh ghẻ

Bệnh da gây ra bởi ký sinh trùng Sarcoptes scabiei (còn gọi là cái ghẻ). Bệnh biểu hiện trên da với các nốt đỏ, mụn nước ở các vùng nếp kẽ như: lòng bàn tay, kẽ tay, nách, bụng, vùng sinh dục, … và ngứa rất nhiều về đêm.

Tăng độ ẩm trong mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho ghẻ sinh sôi phát triển.

- Viêm da tiếp xúc

Nước lũ thường chứa các hóa chất từ các ngành công nghiệp hoặc hộ gia đình bao gồm thuốc trừ sâu, các kim loại nặng, chất tẩy rửa. Viêm da tiếp xúc xảy ra khi da tiếp xúc với các chất có trong nước lũ, thường gặp ở các vùng da tiếp xúc trực tiếp với nước như chân, tay,.. với biểu hiện là các dát đỏ, sưng nề, gây ngứa và khó chịu nhiều cho người bệnh.

Ngập úng ở khu vực bên ngoài bến xe Mỹ Đình tối 30/09. (Ảnh: Lam Chi)

Theo BS Thảo Nhi, trong các bệnh da mùa mưa kể trên, một số bệnh có thể tự khỏi nếu được chăm sóc, vệ sinh tốt. Tuy nhiên đa số các trường hợp cần được điều trị với thuốc uống và thuốc bôi phù hợp để khỏi bệnh hoàn toàn cũng như phòng lây lan.

Phòng bệnh ngoài da sau khi lội nước ngập

Theo thông tin trên tạp chí Gia đình Việt Nam, trong điều kiện mưa ngập tiếp diễn, đầu tiên, người dân cần chú ý đến nguồn nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường sống đề phòng tránh các bệnh ngoài da.

Thứ hai, nếu bắt buộc phải lội nước ngập, người dân cần nhanh chóng thay trang phục khô ráo, tuyệt đối không mặc áo quần ẩm ướt kéo dài.

Thứ ba, sau khi phải lội vào nước bẩn, người dân phải rửa ngay bằng nước sạch và lau khô, nhất là các kẽ ngón tay, ngón chân tránh nước bẩn đọng lại. Bên cạnh đó, nên chuẩn bị các dụng cụ bảo hộ nếu phải tiếp tục di chuyển vào vùng nước ngập.

Thứ tư, với những người có vết thương hở, nên tránh để vết thương tiếp xúc với nước lũ. Nếu bắt buộc phải lội nước, chú ý làm sạch và băng kín vết thương bằng băng chống thấm nước để giảm nguy cơ nhiễm trùng. Rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước sạch sau khi tiếp xúc với nước lũ. Nếu vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng như mẩn đỏ, sưng, chảy mủ cần đến cơ sở y tế để điều trị.

Bên cạnh đó, người dân không tắm gội và giặt quần áo bằng nước bẩn. Ngoài ra, không bơi lội, tắm gội hoặc chơi đùa trong nước ngập vì nước rất bẩn, ngoài gây bệnh ngoài da mà còn gây ra bệnh đường tiêu hóa do nuốt phải nước bẩn.