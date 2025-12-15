Sau khi chết lâm sàng 14 phút, người phụ nữ tỉnh dậy, thốt lên 6 từ về "thế giới bên kia"

Vào rạng sáng ngày 6/5/2001, bà Lynda Cramer (người Mỹ) bất ngờ gục ngã trong nhà vệ sinh. Tờ Mirror đưa tin, theo hồ sơ y tế, người phụ nữ này đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng kéo dài khoảng 14 phút. Nhịp tim và các dấu hiệu sinh tồn của bà ngừng hoạt động, cơ thể gần như không còn phản ứng. Thế nhưng sau khi được hồi sức cấp cứu, bà Cramer đã tỉnh lại. Theo lời bà Cramer, trong khoảng thời gian 14 phút ngắn ngủi ấy, ý thức của bà không hề “biến mất” và bà đã có trải nghiệm về “thế giới bên kia”.

Dùng 6 từ để nói về “thế giới bên kia”

Bà Lynda Cramer - người từng có trải nghiệm về "thế giới bên kia" (Ảnh: NDE Diary).

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, bà Cramer cho biết cảm giác đầu tiên mà bà có đó là “như tách khỏi cơ thể, có thể quan sát các nhân viên y tế đang cố gắng cứu sống mình từ phía trên cao. Sau đó, khung cảnh xung quanh dần thay đổi”.

Bà kể rằng mình đứng giữa một không gian rộng lớn, được ví như một “cánh đồng hoa”, nơi mọi thứ hiện ra rõ ràng và sống động đến mức khó diễn tả. Phía xa là những dãy núi khổng lồ, mà theo cảm nhận của bà, “lớn hơn núi Everest hàng chục nghìn lần”. Không chỉ có thiên nhiên, bà còn nói rằng mình nhìn thấy các công trình đồ sộ, những tòa nhà cao tầng mà nếu so sánh, các đô thị hiện đại trên Trái Đất chỉ như “những mô hình thu nhỏ”.

Điều đặc biệt hơn cả là cảm giác kết nối. Bà cho rằng mình có thể “tương tác”, “trò chuyện”, thậm chí “trở thành” những người khác trong không gian đó. Khi được hỏi cảm nhận ngắn gọn nhất về những gì đã thấy, bà chỉ thốt lên đúng 6 từ: “Thật không thể tưởng tượng được!”.

Hiện tượng cận tử và cách khoa học tiếp cận

Những trải nghiệm như của bà Cramer thường được xếp vào hiện tượng trải nghiệm cận tử (Near-Death Experience - NDE). Trên thực tế, không ít người từng rơi vào tình trạng nguy kịch đã báo cáo những cảm nhận tương tự: cảm giác rời khỏi cơ thể, nhìn thấy khung cảnh quen hoặc lạ, cảm nhận thời gian bị kéo dài, thậm chí gặp lại người thân đã khuất.

TS Ken Drinkwater, chuyên gia tâm lý học tại Đại học Manchester Metropolitan, cho biết trải nghiệm cận tử được xem là một hiện tượng tâm lý mang tính huyền bí, thường xảy ra ở những người từng đứng trước ranh giới sinh - tử hoặc phải chịu đựng sự đau đớn dữ dội cả về thể xác lẫn tinh thần. Theo ông, hiện tượng này không chỉ xuất hiện trong những tình huống nguy kịch mà còn có thể xảy ra sau cơn đau tim, chấn thương sọ não, thậm chí trong quá trình thiền định sâu hoặc khi một người bị ngất xỉu do tụt huyết áp.

Rất nhiều người từng có trải nghiệm cận tử (Ảnh: AI khởi tạo).

Cũng theo TS Ken Drinkwater, giới nghiên cứu đã đưa ra những lý giải khoa học cho hiện tượng cận tử, trong đó có giả thuyết cho rằng tình trạng thiếu oxy não đóng vai trò quan trọng. Khi não bộ không được cung cấp đủ oxy, các cơn co giật ở thùy thái dương có thể xảy ra, từ đó gây ra ảo giác và dẫn đến những trải nghiệm tương tự như cận tử.

Bên cạnh đó, ông cho biết lời giải thích được nhắc đến nhiều nhất hiện nay cho hiện tượng cận tử là giả thuyết cho rằng các tế bào não đang dần chết đi, kích hoạt những ảo giác mạnh mẽ trong nhận thức của con người.

Dù khoa học vẫn đang tiếp tục tìm lời giải, những câu chuyện như của bà Cramer vẫn khiến nhiều người không khỏi tò mò, bởi chúng chạm đến câu hỏi muôn thuở: điều gì xảy ra với con người ở ranh giới cuối cùng của sự sống?

