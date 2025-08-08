Trong một buổi phỏng vấn tới tờ Mirror vào tháng 2/2025, một người đàn ông có tên Dave Singleton (85 tuổi, đến từ Nottingham, Vương Quốc Anh) đã chia sẻ về trải nghiệm cận tử của mình. Singleton cho biết, trải nghiệm này đến với ông cách đây 20 năm, ngay trước sinh nhật lần thứ 65 của ông. Lúc đó, ông bị block tim, hay còn gọi là rối loạn dẫn truyền (tình trạng rối loạn trong hệ thống điện của tim, ảnh hưởng đến nhịp đập và khả năng dẫn truyền tín hiệu điện). Ông được cho là đã chết lâm sàng trong vòng 8 phút trước khi được nhân viên y tế cấp cứu thành công. Khi tỉnh lại, ông nói:“Tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng khó tin ở ‘thế giới bên kia’. Đó là một nơi tuyệt vời”.

Cảnh tượng khó tin ở “thế giới bên kia”

Singleton vốn là một họa sĩ đã nghỉ hưu. Không lâu trước trải nghiệm cận tử, Singleton thấy mình bị khó thở khi đi bộ ở một điểm tham quan gần nơi ông sinh sống. Ông cũng có cảm giác nhịp tim của mình chậm hơn.

Khi trở về nhà, ông bắt đầu cảm thấy choáng váng. Ông đã nhờ hàng xóm - một bác sĩ đã nghỉ hưu - kiểm tra mạch cho mình. Khi phát hiện mạch đập của Singleton yếu, người hàng xóm lập tức gọi xe cứu thương và đưa Singleton đến bệnh viện.

“Tim tôi gần như ngừng đập khi đang ở trên xe cứu thương. Khi tới viện, tôi nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu”, Singleton kể lại.

Các bác sĩ đã thực hiện hồi sức tim phổi cho Singleton nhiều lần. Singleton mô tả, lúc đó ông cảm giác như “vừa bị một võ sĩ quyền anh đấm liên tiếp vào ngực”.

“Bác sĩ trưởng khoa tim mạch thăm khám cho tôi và nói tôi cần phải lắp máy tạo nhịp tim. Thế nhưng, tôi chợt thấy ánh đèn xung quanh mờ dần, giống như có một tấm rèm đang khép lại trước mắt tôi. Và ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng còi báo động của bệnh viện vang lên. Bỗng nhiên tôi thấy trước mắt tôi chỉ còn một khoảng tối sầm”, Singleton nói. Đây chính là lúc trái tim của Singleton ngừng đập.

Những gì diễn ra tiếp theo với Singleton là một điều đáng kinh ngạc. Ông nói: “Tôi ngồi trong một khu vườn xinh đẹp, dưới ánh nắng ấm áp. Có một hàng rào cao phía sau tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng nói và tiếng cười vọng lại từ phía bên kia hàng rào. Tôi biết đó là gia đình và bạn bè của tôi. Chắc hẳn, chúng tôi đang tham gia một sự kiện đặc biệt gì đó”.

Singleton cho biết, lúc đó đáng lẽ điều ông cần làm là đứng dậy và đi vòng qua hàng rào để tới chỗ những người thân của mình. Thế nhưng, ông đã không làm thế.

“Tôi vẫn ngồi nguyên chỗ cũ vì tràn ngập trong tôi là cảm giác rất thoải mái. Tôi nhìn thấy quang cảnh trước mắt tôi thật hùng vĩ với cánh đồng trải dài và những ngọn đồi nhấp nhô. Tôi cảm thấy rất bình yên, thư thái, hạnh phúc và mãn nguyện. Đó thực sự là một nơi rất tuyệt vời”, Singleton kể lại.

Thế nhưng, khoảnh khắc bình yên đó đã kết thúc đột ngột khi Singleton nghe thấy những tiếng động thật mạnh. “Tôi mở mắt ra và thấy một nhóm các y bác sĩ đang tất bật xung quanh tôi. Thật lòng mà nói, tôi thấy cảm giác lúc ấy hơi khó chịu vì nơi đó thật ồn ào”, Singleton chia sẻ.

Singleton đã được lắp máy tạo nhịp tim và được xuất viện không lâu sau đó. Sau biến cố “chết đi sống lại” này, Singleton đã dành nhiều thời gian để đi du lịch khắp thế giới và quay lại với công việc họa sĩ của mình.

Trải nghiệm cận tử là gì?

TS Ken Drinkwater, chuyên gia tâm lý học tại Đại học Manchester Metropolitan (Anh), cho biết trải nghiệm cận tử là một hiện tượng tâm lý huyền bí. Hiện tượng này xảy ra ở những người từng cận kề cái chết hoặc rơi vào trạng thái đau đớn dữ dội cả về thể xác lẫn tinh thần. Hiện tượng này cũng có thể xuất hiện sau một cơn đau tim, chấn thương sọ não hoặc thậm chí ngất xỉu do tụt huyết áp.

Trải nghiệm cận tử được chia làm 2 loại: một loại liên quan đến bán cầu não trái, có đặc điểm là cảm giác thay đổi về thời gian và cảm giác “bay lơ lửng” và một loại liên quan đến bán cầu não phải, đặc trưng bởi việc nhìn thấy hoặc giao tiếp với các linh hồn, nghe thấy giọng nói, âm thanh và âm nhạc.

Theo TS Ken Drinkwater, có rất nhiều lời giải thích cho hiện tượng cận tử, ví dụ như sự tương tác khác nhau giữa các vùng não, căng thẳng, tác dụng của một số loại thuốc gây mê,... Nhưng lời giải thích phổ biến nhất là giả thuyết các tế bào não đang chết và gây ra ảo giác.

