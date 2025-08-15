Sau 60 tuổi, có 4 cách hiệu quả để kéo dài tuổi thọ nhưng nhiều người vẫn “ngó lơ”: Không phải tập thể dục hay nghỉ ngơi

Ăn thanh đạm, ít gia vị

Ăn quá nhiều muối, tẩm ướp các gia vị vào thực phẩm hàng ngày có thể dẫn đến đau đầu, tăng huyết áp, bệnh thận, sỏi thận, loãng xương, ung thư dạ dày và đột quỵ. Nghiên cứu cho thấy giảm lượng muối trong chế độ ăn có thể giảm mức huyết áp, từ đó ngăn ngừa bệnh tim, béo phì ở người cao tuổi, giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Đáng chú ý, một nghiên cứu kéo dài 20 năm chỉ ra những người tiêu thụ ít hơn 5,8g muối mỗi ngày có tỷ lệ tử vong sớm thấp nhất, trong khi người ăn trên 15g muối mỗi ngày có tỷ lệ tử vong sớm cao nhất. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ 5g muối mỗi ngày.

Trong khi đó, người sau 60 tuổi ăn nhiều đường có thể tăng nguy cơ mắc tiểu đường, béo phì, bệnh tim và một số loại ung thư đồng thời đẩy nhanh quá trình lão hoá. Chế độ ăn ít gia vị, ưu tiên cách chế biến hấp, luộc, nên được ưu tiên với người ở độ tuổi trung niên và cao tuổi để bảo vệ sức khoẻ.

Ngủ đủ giấc

Tuổi tác càng cao, các tế bào, cơ quan trong cơ thể càng lão hoá, suy giảm chức năng cùng các bệnh lý khiến người sau 60 tuổi mất nhiều thời gian để đi vào giấc ngủ, ngủ không sâu, thức giấc nhiều lần một đêm.

Thức khuya gây đảo lộn nhịp sinh học, có thể gây mất ngủ, suy giảm khả năng miễn dịch, suy giảm trí nhớ và thị lực, giảm nồng độ hormone testosterone, ảnh hưởng đến sinh lực và sức khỏe thể chất người sau 60 tuổi.

Vậy nên việc ngủ sớm, ngủ đủ giấc từ 7 tiếng trở lên mỗi đêm, ngủ sâu không hay bị thức giấc sẽ giúp người sau 60 tuổi tăng cường sức khỏe thể chất, hoạt động hiệu quả hơn trong ngày, giảm căng thẳng đồng thời bảo vệ gan và thận hiệu quả hơn. Đồng thời thói quen ngủ sớm khi được duy trì thường xuyên có thể phòng ngừa nhiều bệnh lý như bệnh tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao, ung thư và đột quỵ…

Quản lý mức độ căng thẳng

Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu do cơ thể tiết ra các hormone như cortisol khiến đường huyết tăng lên. Một số nghiên cứu cho thấy các hoạt được thư giãn làm giảm căng thẳng cũng đồng thời làm giảm lượng đường trong máu.

Căng thẳng còn làm tăng nồng độ axit uric trong cơ thể vậy nên người sau 60 tuổi cần quan tâm nhiều hơn đến cả sức khoẻ tinh thần, duy trì các mối quan hệ xã hội tích cực đồng thời sử dụng nhiều phương pháp giải tỏa stress như thiền, yoga,...

Nắm bắt xu hướng, học kiến thức mới

Trí nhớ, khả năng xử lý thông tin của não bộ bắt đầu suy giảm dần khi tuổi tác tăng lên. Trong khi đó tốc độ não sản sinh ra tế bào mới và chuyển hóa tế bào cũ chậm lại, dẫn đến việc trí óc kém minh mẫn, tăng nguy cơ mắc bệnh về não do tuổi tác như Alzheimer, Parkinson.

Sau 60 tuổi, nhiều người có xu hướng nghỉ ngơi hoàn toàn, chỉ tham gia các hoạt động giải trí nhẹ nhàng. Trên thực tế, việc duy trì hoạt động trí óc có tác động rất lớn đến sức khỏe tinh thần và thể chất của người cao tuổi.

Theo một nghiên cứu được công bố năm 2012 tại Hiệp hội X quang Bắc Mỹ, người già thường xuyên đọc báo, viết thư, chơi bài hay các trò chơi khác có vận dụng trí não sẽ giúp não bộ khoẻ mạnh hơn và trí óc minh mẫn hơn.

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra việc sử dụng công nghệ, cập nhật tin tức, học tập kỹ năng mới giúp người cao tuổi có tinh thần minh mẫn, duy trì kết nối xã hội. Điều này sẽ giúp nâng cao sức khoẻ tinh thần, giúp người già tránh rơi vào tình trạng trầm cảm, u uất, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và tuổi thọ.

Người sau 60 tuổi có thể lựa chọn học một bộ môn, thường xuyên cập nhật tin tức, duy trì mối quan hệ tích cực với mọi người xung quanh để kích thích não bộ duy trì khả năng tư duy.