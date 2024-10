Sao phim "Sex and the city" U70 vẫn gợi cảm, quyến rũ: Tiết lộ cách chăm sóc body cực nuột, trẻ ra cả chục tuổi với làn da căng bóng

Biểu tượng gợi cảm của Hollywood

Kim Cattrall là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu của Hollywood. Sinh năm 1956 tại Liverpool - Anh nhưng từ nhỏ bà đã chuyển đến Canada sống bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ thập niên 1970.

Với lối diễn xuất tự nhiên, cuốn hút và khả năng hóa thân linh hoạt vào những nhân vật mạnh mẽ, tự tin, Cattrall nhanh chóng vươn lên trở thành một gương mặt nổi bật trong làng giải trí.

Bà tham gia diễn xuất từ cuối thập niên 1970 với nhiều vai diễn trong các bộ phim và chương trình truyền hình

Tuy nhiên, phải đến cuối thập niên 1990 tên tuổi của bà mới thực sự tỏa sáng đạt đỉnh cao sự nghiệp khi tham gia bom tấn "Sex and the City" (1998–2004) của HBO.



Vai diễn Samantha Jones của Kim Cattrall đảm nhận trong phim là một nhân vật độc đáo, mạnh mẽ, tự tin, không ngại khám phá và thể hiện sự tự do trong cuộc sống. Bộ phim đã giúp bà giành được nhiều giải thưởng danh giá bao gồm: Giải Quà cầu vàng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất vào năm 2003,..

Vai diễn trong "Sex and the City" đã đưa sự nghiệp của bà lên tầm cao mới

Và sau vai diễn trong "Sex and the City" cũng giúp Kim Cattrall trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng và biểu tượng gợi cảm của Hollywood.



Bà là một trong những diễn viên nổi tiếng với sức ảnh hưởng lớn

Trong suốt nhiều năm sự nghiệp, bà sở hữu nhiều tác phẩm đình đám như: Big Trouble in Little China, Police Academy, Star Trek VI: The Undiscovered Country, Wild Honey Miss Julie, Sweet Bird of Youth,...



Phong cách đỉnh cao

Ở tuổi U70, Kim Cattrall vẫn xuất hiện trước công chúng với phong cách thời trang đỉnh cao, sang trọng và đẳng cấp.

Bà được xem là biểu tượng thời trang với phong cách ăn mặc thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn đầy cá tính. Kim Cattrall thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn với trang phục thời thượng mang dấu ấn riêng, thể hiện sự am hiểu và nhạy bén của mình đối với những xu hướng mới nhất.

Tại buổi trình diễn thời trang của Alexander Wang ở thành phố New York bà gây tiếng vang lớn khi xuất hiện "tay trong tay" cùng bạn trai Russell Thomas.

Thần thái đỉnh cao ở tuổi 68 của Kim Cattrall

Tại một sự kiện khác, Kim Cattrall xuất hiện đầy tự tin và trẻ trung, với gu thời trang sành điệu. Bà diện một bộ trang phục rực rỡ nhưng không kém phần tinh tế, hiện đại, kết hợp với phụ kiện khéo léo làm nổi bật vẻ đẹp quyến rũ vượt thời gian.



U70 nhưng Kim Cattrall vẫn tự tin chụp ảnh tạo dáng cùng huyền thoại âm nhạc Kylie Minogue

Phong cách của bà không chỉ bởi diện những bộ trang phục đắt tiền, mà còn là cách bà tự tin thể hiện bản thân qua từng trang phục. Và điều này đã giúp Kim Cattrall duy trì được vẻ đẹp và sự quyến rũ bất chấp tuổi tác.

Bí quyết chăm sóc body cực đơn giản

Bí quyết để Kim Cattrall duy trì được sự trẻ trung, quyến rũ nằm ở lối sống lành mạnh và ý thức chăm sóc bản thân từ trong ra ngoài.

Kim Cattrall chia sẻ bản thân trông trẻ hơn nhiều nhờ chăm sóc làn da kỹ lưỡng. Dù không thể tránh khỏi sự thay đổi của tuổi tác, nhưng bà luôn chú trọng giữ gìn, và kem dưỡng ẩm là sản phẩm quan trọng không thể thiếu mỗi ngày bà.

Với Kim Cattrall kem dưỡng ẩm là một sản phẩm cực kỳ cần để giúp làn da tươi tắn hơn

Bôi kem dưỡng sẽ giúp giữ ẩm và làm căng mọng da, ngăn ngừa da khô và làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn hiệu quả. Ngoài ra, bà còn sử dụng tẩy tế bào chết đều đặn và kem chống nắng hàng ngày. Bà chỉ trang điểm vào những dịp cần thiết còn trong cuộc sống hàng ngày sẽ chỉ bôi kem chống nắng nhẹ nhàng cho làn da được khỏe mạnh.



Trong cuộc sống đời thường bà rất ít khi trang điểm đậm

Hơn nữa, Kim Cattrall cũng chia sẻ bản thân duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và tập luyện thường xuyên để giữ cho body săn chắc.



Một trong những bí quyết giúp bà giữ gìn vóc dáng là luyện tập yoga và đi bộ đường dài. Mỗi tuần bà sẽ giành khoảng 3-4 lần tập luyện để cơ thể khỏe mạnh, giải tỏa tinh thần.

Trong chế độ ăn uống, Kim Cattrall sẽ tập trung vào các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít chất béo và nhiều chất xơ. Bà hạn chế sử dụng những loại thực phẩm chế biến sẵn hay thức ăn nhanh mà thay vào đó là bổ sung nhiều rau củ quả tươi, cá và các loại hạt vào thực đơn hàng ngày.

