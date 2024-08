Sao phim “Sex and the city” U60 vẫn là biểu tượng thời trang bật mí 5 món ăn giúp giữ gìn vóc dáng

Vụt sáng với vai chính trong "Sex and the city"

Sarah Jessica Parker là một diễn viên, nhà sản xuất phim kiêm nhà thiết kế thời trang người Mỹ. Cô vụt sáng với vai chính Carrie Bradshaw trong loạt phim truyền hình "Sex and the city". Đáng chú ý, đây cũng là vai diễn giúp cô bén duyên với thời trang. Với gu thẩm mỹ tinh tế, phong cách thời trang của Sarah Jessica Parker được nhiều người yêu thích và học theo. Cho tới nay, cô vẫn được đánh giá là một biểu tượng thời trang kiêm nhà thiết kế tài năng.

Giữ gìn vóc dáng bằng 5 món ăn yêu thích

Sarah Jessica Parker vụt sáng với vai chính trong "Sex and the city" (Ảnh: Shutterstock)

Ở tuổi 59, Sarah Jessica Parker vẫn giữ được vóc dáng tuyệt vời, quyến rũ. Trong một buổi phỏng vấn với Grub Street, cô đã tiết lộ 5 món ăn mà cô thường ăn để duy trì được sức khỏe cũng như vẻ ngoài đáng ngưỡng mộ này.

Cá ngừ

Cá ngừ là loại cá giàu dưỡng chất và là phần nhân yêu thích cho món sandwich của Sarah Jessica Parker. Theo đó, cô cho biết mình thường ăn sandwich cá ngừ cay cùng với một loại sinh tố vào bữa trưa.

Erin Davis, một chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, cho biết: "Cá ngừ là nguồn cung cấp omega-3 tuyệt vời. Đây là một loại axit béo có tác dụng chống viêm. Ngoài ra, cá ngừ cũng rất giàu protein, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn sau khi ăn".

Sườn cừu nướng

Một món khác mà Sarah Jessica Parker thường ăn đó là sườn cừu nướng. "Tôi thường ăn sườn cừu nướng bơ, muối và hạt tiêu vào bữa tối. Tôi ăn món này cùng với bắp cải, đậu Hà Lan, khoai lang nghiền. Tôi cực yêu thích món ăn này", Sarah Jessica Parker chia sẻ.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sườn cừu nướng giàu protein và vitamin B. Bổ sung các món ăn có hàm lượng protein cao như sườn cừu nướng rất cần thiết để duy trì và xây dựng khối lượng cơ trong cơ thể. Còn vitamin B rất quan trọng đối với quá trình trao đổi chất, duy trì mức năng lượng và hỗ trợ giảm cân.

Salad nhiều màu sắc

Salad là lựa chọn lành mạnh cho bữa ăn, đặc biệt nếu chúng ta thêm vào đó protein và tránh lạm dụng nước sốt. Sarah Jessica Parker chia sẻ cô rất thích ăn salad nhiều màu sắc. Trong một bài đăng trên tài khoản mạng xã hội của mình, Sarah Jessica Parker đã chia sẻ đĩa salad gồm gà nướng, quả ô liu, dưa chuột, cà chua, ớt jalapeno và hành tây.

Chuyên gia dinh dưỡng Davis cho biết: "Ăn các món salad nhiều màu sắc là một cách để chúng ta bổ sung thêm nhiều loại rau giàu dinh dưỡng cho cơ thể. Ví như, rau lá xanh đậm chứa rất nhiều chất dinh dưỡng thực vật, vitamin và khoáng chất thiết yếu".

Cà chua

Cà chua cũng là một loại thực phẩm mà Sarah Jessica Parker rất chăm ăn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cà chua chứa nhiều vitamin, khoáng chất, nước và chất xơ. Loại quả này cũng đặc biệt giàu vitamin C, một loại vitamin rất cần thiết để tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch. Nhờ có chứa hàm lượng nước cao, ăn cà chua cũng là cách để giữ nước cho cơ thể. Trong khi đó, lượng chất xơ cao có trong cà chua lại rất có lợi đối với sức khỏe đường ruột.

Ngoài ra, cà chua có hàm lượng calo thấp nên nó sẽ là một lựa chọn lý tưởng đối với những người đang muốn duy trì vóc dáng hoặc giảm cân.

Ớt chuông

Ớt chuông là một thực phẩm khác mà Sarah Jessica Parker rất yêu thích. Cô thường chế biến ớt chuông bằng cách nướng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ớt chuông có hàm lượng vitamin C và chất xơ cao. Như đã đề cập ở trên, vitamin C có vai trò tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch, ngăn ngừa nhiều loại bệnh tật. Trong khi đó, lượng chất xơ cao có trong ớt chuông lại giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn và tăng cảm giác no, từ đó giúp giảm cân hiệu quả hơn.

(Nguồn: Eat This)