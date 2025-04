Sao phim “Sex and the City” U60 nhưng dáng đẹp, da mịn nhờ hay ăn 1 loại quả Việt rất bình dân, vừa chống nắng lại tăng cường collagen

Nhắc đến biểu tượng sắc đẹp và thời trang của Hollywood, không thể không nhắc tới Sarah Jessica Parker - nàng Carrie Bradshaw đầy cá tính trong loạt phim đình đám "Sex and the City". Còn nhớ trong suốt thời gian từ năm 1998 đến 2004, hình ảnh của cô đã in sâu trong tâm trí hàng triệu khán giả trên toàn thế giới qua màn ảnh HBO. Đặc biệt, vào năm 2022, tạp chí Time đã tôn vinh cô trong danh sách 100 nhân vật có sức ảnh hưởng nhất thế giới.

Giờ đây, dù đã bước sang tuổi 59, mỹ nhân này vẫn khiến mọi người ngưỡng mộ bởi làn da mịn màng, vóc dáng gọn gàng và thần thái cuốn hút chẳng kém thuở xuân thì.

Vẻ đẹp của Sarah không đến từ những bí quyết đắt đỏ, mà phần lớn lại đến từ lối sống lành mạnh và thói quen ăn uống đơn giản. Trong đó, có một loại quả được cô ưu ái đưa vào thực đơn hàng ngày - loại quả mà hầu như gia đình Việt nào cũng có trong bếp: Cà chua.

Cà chua - "vũ khí" làm đẹp tự nhiên, vừa chống nắng lại tăng cường collagen

Sarah Jessica Parker không chạy theo những chế độ ăn kiêng khắt khe, mà chọn ăn uống cân bằng, ưu tiên thực phẩm có lợi cho da và vóc dáng. Chính vì vậy mà trong khi nhiều phụ nữ ngoài 50 lo lắng về những nếp nhăn hay vết chân chim thì Sarah lại luôn xuất hiện một cách rạng rỡ.

Để giữ gìn nhan sắc, điều mà Sarah tâm niệm vẫn luôn là ăn để đẹp từ bên trong. Theo chia sẻ trên truyền thông, Sarah đặc biệt ưu ái các loại thực phẩm chứa lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có nhiều trong cà chua chín đỏ. Đây là "chiến binh" giúp bảo vệ làn da khỏi tia UV, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ tăng cường sản sinh collagen - từ đó giúp da săn chắc, mịn màng hơn.

Trong các món ăn hàng ngày, cô thường bổ sung cà chua tươi trong salad, sinh tố hoặc nước ép buổi sáng. Thỉnh thoảng, cô còn dùng cà chua nấu chín - một cách giúp tăng cường khả năng hấp thụ lycopene của cơ thể.

Từ Hollywood đến căn bếp Việt, cà chua không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn là "bí quyết làm đẹp" đơn giản, tự nhiên, ai cũng có thể áp dụng.

Không chỉ chứa lycopene, cà chua còn chứa nhiều vitamin C, A, E - các thành phần quan trọng giúp da sáng khỏe, giảm mụn và duy trì độ đàn hồi cho da. Đặc biệt, loại quả này còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả nhờ hàm lượng calo thấp và chất xơ cao - một yếu tố giúp Sarah giữ được vòng eo thon gọn dù đã gần 60 tuổi.

Học theo Sarah Jessica Parker - vẻ đẹp vượt thời gian không nằm ở tuổi tác, mà nằm ở sự chăm sóc bản thân từ những điều giản dị nhất. Và có lẽ, một quả cà chua mỗi ngày chính là điểm khởi đầu tuyệt vời cho một làn da đẹp không tì vết!

Gợi ý cách dùng cà chua để đẹp da, chống nắng từ bên trong như Sarah Jessica Parker

1. Nước ép cà chua nguyên chất (uống buổi sáng)

Một ly nước ép cà chua mỗi sáng là lựa chọn "vàng" giúp làm sạch cơ thể, thanh lọc gan và tăng cường collagen cho da.

Cách làm:

- 2 quả cà chua chín

- 1/2 thìa cà phê mật ong (tùy chọn)

- Vài giọt nước cốt chanh

- Xay nhuyễn rồi lọc qua rây, uống khi bụng đói.

Lưu ý: Nên dùng cà chua hữu cơ, chín đỏ để có nhiều lycopene nhất.

2. Salad cà chua - món ăn yêu thích của Sarah

Sarah rất chuộng salad đơn giản, nhiều rau xanh và cà chua tươi. Món này giúp giữ dáng, no lâu mà lại làm đẹp da.

Cách làm:

- Cà chua bi hoặc cà chua cắt lát

- Rau xà lách, dưa leo, hành tím

- Dầu ô liu, chút giấm táo hoặc nước cốt chanh, muối tiêu

- Trộn đều và dùng lạnh

3. Cà chua nướng - tăng hấp thu lycopene gấp đôi

Khi được nấu chín, lycopene trong cà chua trở nên dễ hấp thụ hơn - đó là lý do Sarah thường dùng cà chua nướng kèm các món ăn chính.

Cách làm:

- Cắt đôi cà chua, rắc một chút muối, tiêu, dầu ô liu

- Nướng ở 180°C trong 10-15 phút

- Dùng kèm bánh mì nguyên cám hoặc salad

4. Sinh tố cà chua - vừa ngon vừa đẹp da

Thức uống này rất dễ uống, phù hợp cho những ngày nắng nóng.

Gợi ý công thức:

- 1 quả cà chua chín

- 1/2 quả dứa (thơm) hoặc cam

- Vài lá bạc hà, chút mật ong

- Xay nhuyễn và uống ngay

Chỉ cần duy trì những thói quen nhỏ như vậy mỗi ngày, bạn hoàn toàn có thể sở hữu làn da sáng khỏe, dáng đẹp như "biểu tượng sắc đẹp U60" Sarah Jessica Parker. Đôi khi, bí quyết làm đẹp không nằm ở mỹ phẩm đắt tiền - mà là một quả cà chua chín mọng trong bếp nhà bạn.