Sao phim "Sex and the City" U50 vẫn xinh đẹp, trẻ trung rạng ngời nhờ làm 3 VIỆC, hiệu quả bất ngờ nếu kiên trì thực hiện

Diễn viên Heidi Klum sinh năm 1973, cô đồng thời là một siêu mẫu, MC dẫn chương trình nổi tiếng người Mỹ gốc Đức. Xuyên suốt từ năm 19 tuổi, cô bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò là người mẫu nhận được nhiều sự khen ngợi của khán giả. Không chỉ vậy, nữ diễn viên cũng từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: "Desperate Housewives", "The Devil Wears Prada", "How I Met Your Mother",...



Ở tuổi 51, nữ diễn viên Heidi Klum trong một cuộc phỏng vấn đã bày tỏ bản thân cảm thấy trẻ hơn bao giờ hết và hy vọng sẽ có thêm một đứa con với chồng cô, nhạc sĩ Tom Kaulitz. Bên cạnh đó, nữ siêu mẫu được nhiều khán giả nhận xét cô có một vẻ đẹp "không tuổi". Cũng tại buổi phỏng vấn, nữ diễn viên tiết lộ nhờ thói quen ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và chăm sóc da tốt. Đây là những mẹo làm đẹp giúp cô duy trì vẻ tươi trẻ của mình.

Ngoài ra, diễn viên Heidi Klum cũng thừa nhận rằng cô cảm thấy sợ khi nhắc đến việc phải tiêm Botox: " Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì liên quan đến can thiệp thẩm mỹ. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy sợ hãi việc đó. Tôi sợ nếu đột nhiên khuôn mặt tôi bắt đầu thay đổi quá nhiều, tôi sẽ rất khó khăn khi nhìn vào gương và thấy một gương mặt không quen nhìn mỗi ngày ".

Dùng dầu gội đầu trẻ em để rửa mặt

Nhiều chuyên gia nghiên cứu cho rằng, da em bé còn yếu ớt, mỏng manh và khô nhanh hơn so với người lớn. Do đó, những loại dầu gội dành cho em bé được sản xuất riêng nhằm bảo vệ và ngăn chặn làn da của trẻ không bị kích ứng.

Tuy nhiên, diễn viên Heidi Klum từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng mỗi ngày, cô sử dụng dầu gội em bé thay thế cho các loại sữa rửa mặt và sữa tắm dành cho người lớn thông thường.

Cụ thể, nữ diễn viên bày tỏ: " Vào buổi sáng, tôi tắm và rửa mặt bằng dầu gội đầu cho em bé. Tôi sử dụng dầu gội em bé thay thế sữa rửa mặt vì tôi thấy đây là sản phẩm dịu nhẹ nhất cho da mặt. Đồng thời, tôi nghĩ dầu gội em bé sẽ có khả năng tẩy sạch mọi thứ. Vào cuối ngày, ngay cả khi tôi đã kiệt sức, tôi vẫn luôn cần rửa sạch lớp trang điểm ". Thậm chí, ngay cần ở mắt, phần khó làm sạch lớp trang điểm nhất, cô cũng sử dụng dầu gội em bé để tẩy trang.

Hạn chế trang điểm

Nữ diễn viên cho rằng việc thỉnh thoảng để da nghỉ ngơi, tránh khỏi những lớp trang điểm dày có thể giúp da giữ được độ ẩm lâu hơn, ngăn ngừa mụn và những dấu hiệu của sự lão hóa. Heidi Klum được nhiều người biết tới với làn da rạng rỡ một phần nhờ vào việc cô ấy sẽ hạn chế việc trang điểm khi có thể: " Khi không làm việc, tôi sẽ cố gắng giữ cho da thật tự nhiên.

Hầu hết những ngày thường, tôi đều không trang điểm. Đối với những khi cần trang điểm, tôi sẽ dùng một chút kem lót nhẹ để làm đều màu da và lượng nhỏ phấn má hồng để giúp da trông rạng rỡ hơn ".

Không ăn tối quá muộn

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng nhận định, việc ăn khuya có thể ảnh hưởng đến huyết áp, dẫn đến việc tăng cân và gây trào ngược axit trong dạ dày, thậm chí còn làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Bản thân diễn viên Heidi Klum cũng khẳng định điều này, cô cho rằng việc đi ngủ sau khi vừa ăn no bụng là điều không lành mạnh.

Cụ thể, cô chia sẻ: "Bữa ăn cuối ngày của tôi thường vào lúc 6 giờ tối. Khi đó, tôi ăn tối cùng các con, tôi nghĩ thực hiện việc này cũng có ích một chút. Theo tôi, khi bạn ăn tối sớm, thức ăn sẽ có thời gian để tiêu hóa. Do đó, tôi nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho cơ thể bạn".

