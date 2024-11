Sao phim "Sex and the city" độc thân quyến rũ ở tuổi U60, tiết lộ lý do chưa bao giờ kết hôn

Phim "Sex and the city" là một bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn đình đám của Mỹ, được phát sóng từ năm 1998 đến 2004. Bộ phim có tổng cộng sáu mùa với 94 tập phim, có nội dung gần gũi với đời sống của người trẻ nên nhanh chóng trở nên nổi tiếng toàn cầu.

Hiện, "Sex and the city" tiếp tục nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả sau khi được phát trực tuyến trên Netflix từ ngày 1 tháng 4 năm nay.

Phim “Sex and the city” kể về cuộc sống của bốn phụ nữ ở New York (Mỹ) và những câu chuyện liên quan đến tình yêu, tình bạn của họ. Một trong bốn nhân vật chính là Charlotte Goldenblatt, do nữ diễn viên Kristin Davis (sinh năm 1965) thủ vai. Nhờ vai diễn này trong "Sex and the city", Kristin đã nhận được đề cử tại giải Emmys và Quả cầu Vàng năm 2004.

Kristin Davis đóng vai Charlotte Goldenblatt trong phim "Sex and the city".

Trong phim, Charlotte là một nhân vật luôn khao khát tìm kiếm một người để lấy làm chồng (và cuối cùng đã kết hôn hai lần). Tuy nhiên, ngoài đời, Kristin có cuộc sống trái ngược hoàn toàn. Cô chưa bao giờ kết hôn và hiện đang độc thân hạnh phúc ở tuổi U60.

Sao phim "Sex and the city" tiết lộ lý do không kết hôn

Vào năm 20 tuổi, Kristin đã nghĩ mình sẽ không bao giờ kết hôn. “Tôi đoán là tôi đã đúng”, cô nói.

"Tôi lớn lên ở miền nam nước Mỹ nên mọi người chỉ nói về hôn nhân", cô nói. "Nhưng tất cả những gì tôi muốn là chuyển đến New York và làm diễn viên. Và khi tôi 30 tuổi, tôi bận rộn với các chương trình, vì vậy tôi không có thời gian”.

Kristin tham gia một sự kiện năm 2022.

Tháng 7 năm ngoái, trong chương trình podcast Best Friend Energy, Kristin đã chia sẻ thẳng thắn về lý do tại sao cô không bao giờ có dự định kết hôn.

“Bản chất tính cách của tôi giống Charlotte… nhưng chúng tôi có lối sống rất khác nhau. Tôi không kết hôn, tôi chưa bao giờ kết hôn”, Kristin nói.

Sao phim “Sex and the city” nhấn mạnh rằng việc kết hôn không nằm trong kế hoạch của cô. “Đó không phải điều tôi dự định làm, tôi chưa bao giờ tập trung vào điều đó”, Kristin nói.

Sao phim “Sex and the city” khoe dáng trên thảm đỏ trong một lễ ra mắt phim năm 2021.

Khi người dẫn chương trình hỏi thêm, Kristin nói rằng khi đóng vai Charlotte, cô đã phải dùng hết khả năng diễn xuất của mình. "Để tôi nói cho bạn biết, điều đó cần phải diễn xuất. Thực sự là như vậy", nữ diễn viên nói.

Trong một bài phỏng vấn khác trước đó, Kristin từng chia sẻ: “Những cô gái nhỏ hay nói rằng 'Tôi muốn kết hôn', nhưng tôi chưa bao giờ là một trong những cô gái nhỏ đó. Không phải là tôi không muốn, nhưng tôi không nghĩ mình cần làm điều đó để hạnh phúc. Tôi không biết liệu mình có bao giờ kết hôn không. Tôi hoàn toàn hạnh phúc với tình trạng độc thân của mình”.

Ngoài ra, Kristin có vẻ khá hài lòng khi ở nhà với gia đình. "Ngày yêu thích nhất của tôi là ngày không phải thay bộ đồ ngủ ra", cô nói với Haute Living. "Tôi có một ngôi nhà đẹp, một sân vườn đẹp và rất nhiều đồ ăn. Nếu Gemma (con gái của Kristin) và tôi có thể ở đó, có lẽ tôi có thể không cần đi đâu trong một thời gian dài".

Kristin duy trì vẻ đẹp quyến rũ ở tuổi U60.

Hạnh phúc khi làm mẹ đơn thân

Kristen Davis có hai con, cả hai đều được cô nhận nuôi. Mặc dù chưa kết hôn, Kristin luôn biết rằng cô muốn trở thành một người mẹ.

“Tôi vẫn cảm thấy như có một đứa trẻ ngoài kia mà tôi cần tìm thấy, và đó là con của tôi… Tôi không thể giải thích được điều đó”, sao phim “Sex and the city” chia sẻ trong chương trình Red Table Talk.

Kristin đã nhận nuôi con gái đầu tiên - Gemma Rose - vào năm 2011. Đến năm 2018, cô nhận nuôi con trai Wilson, một phần vì Gemma "thực sự muốn có một người em trai". Trong chương trình Live with Kelly and Ryan, Kristen vui vẻ nói rằng: "Gemma là một người chị tuyệt vời và luôn giúp đỡ em, điều đó thật tuyệt".

Kristin chụp ảnh cùng hai con của mình. Cô là người rất kín đáo, ít khi chia sẻ chuyện đời tư.

Hiện, không rõ Kristin Davis có đang hẹn hò với ai không, cô nổi tiếng là người giữ kín đời tư. Trên thực tế, lần cuối cùng cô tiết lộ về tình trạng mối quan hệ của mình là vào năm 2012, khi cô hẹn hò với đạo diễn, nhà biên kịch Aaron Sorkin trong vài tháng.

Sau khi hai người chia tay, một nguồn tin tiết lộ: "Họ là những người rất khác nhau. Cô ấy tập trung vào việc nuôi dạy con còn anh ấy thì đang làm việc cho chương trình của mình”.

Bí quyết cân bằng cuộc sống của sao phim “Sex and the city”

Việc cân bằng giữa chăm sóc gia đình, các hoạt động xã hội và sự nghiệp đầy thử thách không phải lúc nào cũng dễ dàng. Và Kristin thừa nhận với Parade rằng không phải lúc nào cô cũng làm được điều này. Nhưng cô cố gắng hết sức để dành thời gian chăm sóc bản thân khi có thể và đã học cách ứng phó với cuộc sống bận rộn.

Chia sẻ về suy nghĩ của mình, Kristin nói: “Tôi phải suy nghĩ rất nhiều, kiểu như "Khi nào tôi có thể tắm?". Nhưng không sao cả! Tôi hạnh phúc. Tôi nghĩ đôi khi bạn phải tìm ra những điều bạn cam kết và sau đó thực sự cam kết với chúng”.

Kristin cố gắng hết sức để dành thời gian chăm sóc bản thân khi có thể và đã học cách ứng phó với cuộc sống bận rộn.

Nếu có thời gian để chăm sóc bản thân, Kristin sẽ tìm đến yoga.

“Khi còn trẻ, tôi rất, rất thích yoga. Yoga giúp tôi vượt qua tuổi 20. Và sau đó không có thời gian để tập yoga. Tôi làm việc, làm việc, làm việc, bay khắp nơi, làm đủ thứ việc. Và gần đây, với mức độ căng thẳng của hai đứa con, tôi thực sự cần nó cho tâm trí mình nhiều như cho cơ thể”, sao phim “Sex and the city” chia sẻ.

“Và thật tuyệt khi quay lại với yoga vì nó chăm sóc bạn theo nhiều cách khác nhau - kéo giãn cơ thể, sử dụng cơ bắp và làm dịu tâm trí. Nó thực sự tuyệt vời. Và đôi khi tôi bơi, tôi cũng thích điều đó”.

Một bí quyết khác của Kristin là dọn dẹp để giải tỏa tâm trí.

“Tôi thích dọn dẹp. Tôi biết điều đó nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi thấy rằng việc đó có tác dụng trị liệu. Giống như vào cuối tuần, nếu có thời gian, tôi sẽ dọn dẹp một số thứ và cảm thấy khá hơn một chút”, Kristin nói với Parade.