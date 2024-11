Sao phim "Sex and the city" bác tin đồn ăn kiêng, giữ gìn sắc vóc bằng chế độ ăn cực khoa học

Rộ tin đồn sao phim “Sex and the city” ăn kiêng kham khổ

Phim “Sex and the city” là bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn đình đám của Mỹ, phát sóng từ năm 1998 đến năm 2004. Phim đã giành được nhiều giải thưởng, bao gồm bảy giải Primetime Emmy, tám giải Quả cầu vàng và ba giải Screen Actors Guild. Bộ phim được tạp chí Time liệt kê là một trong những phim truyền hình hay nhất mọi thời đại vào năm 2007.

Ngoài dàn diễn viên chính, phim “Sex and the city” còn có sự góp mặt của các ngôi sao lớn trong làng giải trí Mỹ với vai trò diễn viên khách mời, ví dụ như nữ siêu mẫu Heidi Klum.

Heidi Klum (phải) xuất hiện trong phim "Sex and the city".

Heidi Klum (sinh ngày 1 tháng 6 năm 1973) là một người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình và nữ doanh nhân người Đức - Mỹ. Cô xuất hiện trong tập 2, phần 4 của phim “Sex and the city”, vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw.

Hiện, dù đã bước sang tuổi 51 nhưng Heidi vẫn giữ được thân hình nóng bỏng và sắc đẹp quyến rũ không kém gì thời đôi mươi. Chính vì lẽ đó, chế độ ăn của sao phim “Sex and the city” được nhiều người quan tâm, và vào năm 2023, có một tin đồn rộ lên cho rằng Heidi Klum “chỉ ăn 900 calo/ngày”, nghĩa là chỉ bằng khoảng một nửa so với số lượng calo được khuyến nghị.

Theo chuyên trang y tế Web MD, trung bình phụ nữ cần khoảng 1.600 đến 2.400 calo mỗi ngày, và nam giới cần 2.000 đến 3.000 calo mỗi ngày - tùy theo độ tuổi và mức độ hoạt động.

Tin đồn này rộ lên sau khi Heidi tham gia một buổi Hỏi & Đáp trên Instagram với người hâm mộ, trong đó nữ siêu mẫu tiết lộ rằng cô đã ăn một bữa sáng ít chất béo với trứng luộc với nước luộc gà. Tuy nhiên, điều này sau đó dẫn đến những câu chuyện không chính xác về việc nữ siêu mẫu tiêu thụ một lượng calo cực thấp mỗi ngày.

Heidi Klum vẫn giữ được vẻ ngoài quyến rũ ở tuổi 51.

Để bác bỏ tin đồn này, Heidi đã đăng một story lên tài khoản Instagram của mình. Cô nói: "Tôi muốn nói rằng tôi không nghĩ mình từng phải đếm lượng calo tiêu thụ. Đừng tin mọi thứ bạn đọc. Tôi không đếm lượng calo của mình”.

Heidi khẳng định cô không muốn mọi người tin vào các tin đồn và "có thể làm theo và điều đó không tốt cho họ".

Chế độ ăn khoa học của sao phim “Sex and the city”

Về cách duy trì vóc dáng người mẫu, Heidi nói chìa khóa là một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng và tập thể dục.

Trong các bài phỏng vấn với báo chí, sao phim “Sex and the city” nói cô uống nhiều nước, ăn chậm và chia thành nhiều bữa nhỏ, ăn bữa cuối cùng trước 18h, hạn chế tinh bột và ăn nhiều rau và trái cây.

Oz Garcia, chuyên gia dinh dưỡng của Heidi, từng chia sẻ với tạp chí Women's Health về thực đơn ba bữa của nữ siêu mẫu.

Một ví dụ về chế độ ăn hàng ngày của Heidi như sau:

Bữa sáng: Trứng bác với rau bina, ớt xanh, hành lá và rau mùi tây. Thêm một bát nhỏ trái cây tươi và trà không sữa. Bữa trưa: Gà tây, cơm basmati hoặc hạt diêm mạch, rau xào. Bữa tối: Cá hồi với chanh và tỏi, một đĩa salad xanh trộn với bông cải xanh và dưa chuột, rưới dầu ô liu.

Nữ siêu mẫu nói cô không hề ăn kiêng kham khổ.

Trái ngược với tin đồn cho rằng Heidi chỉ tiêu thụ một nửa lượng calo được khuyến nghị, cô thú nhận: “Tôi ăn khá nhiều. Chỉ là tôi chọn ăn những thứ phù hợp".

Tuy nhiên, thi thoảng Heidi vẫn tự cho phép mình thưởng thức những món ăn mà cô thích, ví dụ như khoai tây chiên và burger phô mai.

Heidi Klum trong vai trò giám khảo của chương trình America's Got Talent.

Với tập thể dục, Heidi cũng không có chế độ tập luyện khắc nghiệt. Tuy nhiên, cô rất năng động. Heidi thích chạy bộ ngoài trời, đi bộ đường dài, tập luyện xoay vòng (circuit training), nhảy bạt lò xo (trampoline), yoga và quần vợt.

"Tôi không thực sự tập thể dục nhiều", cô nói thêm. "Tôi không nghĩ bạn phải tập nhiều, nhưng tôi nghĩ việc tập luyện thường xuyên rất quan trọng".