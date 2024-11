Sao phim “Sex and the city” U50 vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn nhờ thường xuyên uống 1 loại nước

Sarah Michelle Gellar. (Ảnh: Glamour UK)

Nữ diễn viên Sarah Michelle Gellar (47 tuổi) từng đảm nhận một vai diễn khách mời trong series phim truyền hình hài kịch lãng mạn kinh điển của HBO “Sex and the city”. Trong phim, Gellar đảm nhận nhân vật Debbie, là giám đốc điều hành của một hãng phim ở Hollywood, muốn chuyển thể các chuyên mục của Carrie (do Sarah Jessica Parker thủ vai) thành phim.

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của bản thân, Sarah Michelle Gellar từng giành được nhiều giải thưởng danh giá như giải Daytime Emmy Awards, MTV Movie Awards,...

Sarah Michelle Gellar từng đảm nhận vai diễn khách mời trong phim “Sex and the city”. (Ảnh: Vouge)

Đến nay dù đã 47 tuổi, Gellar vẫn duy trì được vóc dáng thon thả, quyến rũ cùng vẻ ngoài xinh đẹp. Gellar từng nhiều lần khiến khán giả ngỡ ngàng bằng những bức ảnh tự tin khoe dáng đăng tải trên mạng xã hội.

Trong một lần trả lời phỏng vấn với trang Celeb Well, sao phim “Sex and the city” tiết lộ để duy trì vóc dáng thon thả, cô luôn chăm chỉ tập luyện và giữ kỷ luật trong chế độ ăn uống. Nữ diễn viên cũng chia sẻ rằng cô thường uống 1 loại nước để thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Loại nước giúp sao phim “Sex and the city” giữ dáng ở tuổi 47

Gellar cho biết cô thường bắt đầu ngày mới bằng một ly sinh tố rau xanh, sau đó mới tập thể dục. Đây cũng là một trong những thói quen chăm sóc sức khỏe và duy trì vóc dáng của cô.

“Tôi thích uống sinh tố làm từ rau xanh. Mỗi cuối tuần, tôi sẽ đến chợ nông sản và mua các loại rau xanh như cải xoăn, rau chân vịt, cần tây và rau diếp. Sau đó, tôi sẽ xay nhuyễn tất cả các loại rau này lại với nhau để sử dụng”, nữ diễn viên nói.

Gellar cho biết cô thường bắt đầu ngày mới bằng một ly sinh tố rau xanh. (Ảnh: People)

Theo các chuyên gia y tế, sinh tố làm từ các loại rau xanh đặc biệt tốt cho sức khỏe, có thể hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Giáo sư, bác sĩ Mehemet Oz, làm việc tại trường Đại học Columbia, New York, Mỹ cho biết các loại rau xanh như cải xoăn, rau chân vịt, cần tây và rau diếp chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa thiết yếu cho cơ thể.

Chất xơ trong các loại sinh tố rau xanh giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cảm giác no, từ đó giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Điều này giúp mọi người hạn chế tiêu thụ dư thừa calo và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Gella từng nhiều lần khiến khán giả ngỡ ngàng khi đăng tải hình ảnh khoe dáng thon gọn lên mạng xã hội. (Ảnh: Us Weekly, First for women)

Ngoài lợi ích giảm cân, giữ dáng, sinh tố làm từ rau xanh cũng đem đến nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Cụ thể bao gồm:

- Chống lão hóa: Cải xoăn, cần tây giàu vitamin chẳng hạn như vitamin A, C và K, cùng với chất chống oxy hóa beta-carotene. Hàm lượng vitamin C trong cải xoăn có thể hỗ trợ tổng hợp collagen, giúp làn da mịn màng, đàn hồi. Ngoài ra, các hợp chất chống viêm trong cần tây còn giúp làm giảm mụn, cải thiện tình trạng da và ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả.

- Tăng miễn dịch: Rau chân vịt, cải xoăn, cần tây và rau diếp rất chứa nhiều loại vitamin khác nhau cùng các khoáng chất thiết yếu như magie, sắt. Các chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

Sinh tố từ các loại rau xanh đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. (Ảnh: AI Huda)

- Phòng ngừa bệnh mạn tính: Hàm lượng chất chống oxy hóa trong rau cần tây, cải xoăn, rau chân vịt, rau diếp có thể bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do trong cơ thể. Điều này giúp chống lại tình trạng căng thẳng oxy hóa và chống viêm hiệu quả, có tác dụng phòng ngừa các bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, ung thư.

- Cải thiện sức khỏe tiêu hóa: Sinh tố làm từ rau xanh rất giàu chất dinh dưỡng, có thể giúp nuôi dưỡng và hỗ trợ quá trình phát triển của các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, từ đó giúp thúc đẩy sức khỏe hệ tiêu hóa và ngăn ngừa tình trạng táo bón.