Sao phim "Sex and the city" trẻ đẹp ở tuổi U40, hiếm khi động đến loại đồ uống này

Nữ diễn viên Kat Dennings sinh năm 1986, hiện 38 tuổi, được mệnh danh là diễn viên tài sắc vẹn toàn của Hollywood. Ngay từ năm lên 10 tuổi, Kat đã bắt đầu tham gia đóng quảng cáo truyền hình. Kinh nghiệm quay quảng cáo cũng trở thành nền tảng giúp Kat Dennings tiến xa hơn ở mảng diễn xuất. Vai diễn đầu tay của cô là nhân vật Jenny Brier trong bộ phim đình đám “Sex and the city”.

Nhân vật Jenny mà Kat đảm nhận là con gái của một chủ nhà hàng giàu có ở New York. Jenny đã liên hệ với Samantha Jones (do Kim Cattrall thủ vai) để nhờ thực hiện quảng cáo cho lễ trưởng thành xa hoa, trị giá hàng triệu đô la của mình.

Dù thời lượng xuất hiện ngắn ngủi nhưng Kat vẫn gây được ấn tượng với khán giả nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, lối diễn tự nhiên.

Sao phim "Sex and the city" xinh đẹp trong bức ảnh đời thường. (Ảnh: Instagram katdenningsss)

Vai diễn đầu tay này cũng mở ra cho Kat nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp diễn xuất. Kat tiếp tục tham gia và làm mới mình qua nhiều dự án phim đa dạng như “Raising Dad”, “2 Broke Girls”. Nữ diễn viên thậm chí còn tham gia vào vũ trụ Điện ảnh Marvel qua các siêu phẩm như “Thor: The Dark World”, “Thor: Love and Thunder” và “WandaVision”.

Nhờ tích cực tham gia nhiều dự án phim với các thể loại đa dạng, Kat cũng đã giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc ở giải thưởng Crystal Reel.

Mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, Kat đều gây ấn tượng với khán giả bằng diễn xuất đa dạng cùng vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ. Sao phim “Sex and the city” từng chia sẻ cô muốn trở thành phiên bản khỏe mạnh và cân đối hơn khi tuổi tác tăng lên. Để duy trì vóc dáng, nữ diễn viên đã áp dụng chế độ ăn uống và tập luyện lành mạnh. Bên cạnh đó, cô cũng hạn chế sử dụng một loại đồ uống để đảm bảo sức khỏe.

Kat Dennings gây ấn tượng với khán giả nhờ vẻ ngoài xinh đẹp. (Ảnh: Instagram katdenningsss)

Sao phim “Sex and the city” hiếm khi sử dụng 1 loại đồ uống

Trong một lần chia sẻ với tạp chí Glamour, Kat Dennings thẳng thắn tiết lộ: “Tôi không thích uống quá nhiều rượu và tôi cũng không thích ở gần những người say xỉn”.

Nữ diễn viên giải thích: “Tôi cảm thấy bản thân mình không phải kiểu người có thể xử lý tình huống sau khi lạm dụng các chất kích thích như rượu. Tôi không muốn hình ảnh của bản thân trở nên tệ hơn”.

“Mọi người thường sử dụng đồ uống có cồn để buông thả tâm trạng và thể hiện cảm xúc thực của họ. Tuy nhiên, tôi thấy mình không cần cái cớ như vậy. Tôi không có lý do gì để sử dụng rượu bia và đồ uống có cồn”, sao phim “Sex and the city” nói.

Kat cho biết: “Lạm dụng rượu bia thực sự không tốt cho sức khỏe. Sử dụng rượu bia cũng giống như việc ai đó nhảy ra khỏi máy bay mà không mang theo dù vậy”.

Tuy nhiên, Kat cũng tiết lộ cô không kiêng rượu hoàn toàn. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ uống rượu vang.

Cô chia sẻ: “Khi đến châu Âu, tôi cũng sử dụng chút rượu vang khi dùng bữa. Đó là một trải nghiệm. Tôi không phản đối thỉnh thoảng uống chút rượu vang”.

Kat Dennings cho biết cô không thích uống nhiều rượu và ghét ở gần những người say xỉn. (Ảnh: 2brokegirls.fandom)

Tác hại khi lạm dụng rượu

Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra tác hại khi lạm dụng rượu. Rượu là một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh lý về gan, trong đó gan nhiễm mỡ do rượu và viêm gan do rượu là hai căn bệnh phổ biến nhất.

Lạm dụng rượu cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc xơ gan. Theo thống kê, 10-20% người nghiện rượu mạn tính sẽ phát triển bệnh xơ gan. Xơ gan nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến suy gan hoặc ung thư gan.

Bên cạnh đó, thường xuyên uống rượu cũng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Rượu kích thích hệ thần kinh trung ương, dẫn đến hàng loạt phản ứng như tim đập nhanh, tăng huyết áp. Các yếu tố như tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim có thể tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là những người mắc bệnh lý nền.

Theo Tổ chức Cancer Research UK, rượu cũng làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Giáo sư David Nutt, nhà thần kinh học chuyên nghiên cứu về rượu ở Anh giải thích rằng khi uống rượu, ethanol trong rượu sẽ được gan chuyển hóa, quá trình này có thể sản sinh ra các chất độc hại chẳng hạn như acetaldehyde.

Chuyên gia David nói: “Các chất độc hại này có thể phá vỡ DNA trong tế bào và gây cản trở quá trình sửa chữa tế bào, từ đó dẫn đến đột biến gen, gây viêm nhiễm và tăng nguy cơ mắc ung thư”.

Lạm dụng rượu và đồ uống có cồn gây ảnh cho sức khỏe. (Ảnh: Healthline)

Ngoài ra, lạm dụng rượu cũng có thể làm tăng mức độ của một số loại hormone trong cơ thể chúng ta như estrogen và insulin. Nồng độ hormone thay đổi, tăng cao hơn mức bình thường có thể khiến tế bào phân chia thường xuyên hơn. Quá trình phân chia có thể làm tăng nguy cơ hình thành và phát triển các tế bào ung thư.

Theo chuyên gia, lạm dụng rượu có liên quan đến sự phát triển của 7 loại ung thư khác nhau bao gồm: ung thư đại trực tràng, ung thư vú, ung thư miệng, ung thư gan, ung thư thực quản, ung thư thanh quản và ung thư hầu họng.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế sử dụng rượu và các loại đồ uống có cồn để đảm bảo sức khỏe.