Sao phim "Sex and the city" U40 vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ 4 bài tập cực tốt

Kat Dennings, 38 tuổi, là một trong những diễn viên xinh đẹp, tài năng. Cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một diễn viên nhí trong các quảng cáo trên truyền hình. Kinh nghiệm đóng quảng cáo từ năm 10 tuổi đã giúp Kat có bước đột phá lớn ở mảng diễn xuất.

Kat từng đảm nhận vai khách mời trong series phim truyền hình đình đám của đài HBO - Sex and the city. Trong tập phim "Hot Child in the City", Kat vào vai Jenny Brier, 13 tuổi, con gái của một chủ nhà hàng giàu có ở New York. Jenny là người đã liên hệ với Samantha Jones (do Kim Cattrall thủ vai) để nhờ thực hiện quảng cáo cho lễ trưởng thành xa hoa, trị giá hàng triệu đô la của mình.

Kat Dennings từng đảm nhận vai khách mời trong phim "Sex and the city". (Ảnh: Pinterest)

Bí quyết tập luyện của sao phim “Sex and the city”

Kat luôn xuất hiện trên màn ảnh với hình ảnh xinh đẹp, rạng rỡ cùng vóc dáng quyến rũ. Sao phim “Sex and the city” chia sẻ, để giữ được vóc dáng cân đối, ngoài áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh, cô cũng tích cực tập luyện thể thao. Dưới đây là bốn bài tập mà Kat thường xuyên áp dụng.

Sao phim "Sex and the city" tích cực tập thể thao để duy trì vóc dáng. (Ảnh: Wallpaper)

Đi bộ

Kat cho biết cô thường ra ngoài đi bộ những lúc rảnh rỗi.

Bác sĩ y khoa Melina B. Jampolis, làm việc tại Hoa Kỳ cho biết đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đi bộ là một trong những bài tập đơn giản, ai cũng có thể thực hiện được. Đi bộ hàng ngày giúp tăng cường trao đổi chất bằng cách đốt cháy lượng calo dư thừa và ngăn ngừa tình trạng mất cơ.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đi bộ đặc biệt có lợi cho sức khỏe tim mạch do có thể cải thiện tuần hoàn, làm mềm mạch máu, từ đó giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả.

Đặc biệt, đi bộ ngoài trời có thể giúp cơ thể giải phóng hormone endorphin (hormone hạnh phúc) giúp giảm căng thẳng hiệu quả. Theo Hiệp hội Tâm lý Mỹ, loại bỏ căng thẳng không chỉ có lợi cho sức khỏe tinh thần mà còn có thể ngăn ngừa các vấn đề như căng thẳng mạn tính, rối loạn chuyển hóa, tiểu đường, béo phì và rối loạn miễn dịch, từ đó góp phần nâng cao sức khỏe và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Kat Dennings sở hữu vóc dáng quyến rũ ở tuổi 38. (Ảnh: Pinpage, Pinterest)

Chạy bộ

Ngoài đi bộ, sao phim "Sex and the city" cũng thích chạy bộ. Cô thường chạy bộ ở ngoài trời hoặc đến phòng tập gym chạy trên máy chạy bộ.

Chạy bộ có thể giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, đẩy nhanh quá trình đốt cháy mỡ thừa, từ đó giúp giảm cân hiệu quả và duy trì vóc dáng cân đối.

Chạy bộ cũng giúp cải thiện chức năng tim, phổi, thúc đẩy cơ thể cung cấp nhiều oxy hơn cho máu. Điều này giúp cải thiện chức năng tim mạch, kiểm soát huyết áp.

Chạy bộ có thể kéo dài tuổi thọ của bạn bằng cách cải thiện sức khỏe và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, ung thư. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy những người chạy bộ thường có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 25-40% so với những người không có thói quen chạy bộ.

Kat Dennings luôn xuất hiện trước truyền thông với hình ảnh xinh đẹp, chỉn chu. (Ảnh: Pxfuel, Just Jared)

Gập bụng

Nữ diễn viên Kat Dennings cho biết gập bụng cũng là bài tập yêu thích của cô mỗi khi đến phòng tập.

Gập bụng tác động vào nhiều nhóm cơ bao gồm cơ bụng, cơ liên sườn và cơ lưng dưới. Do đó, bài tập này giúp đốt cháy mỡ thừa ở vùng bụng và giúp cơ bụng săn chắc.

Ngoài ra, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Sports Medicine and Physical Fitness, các bài tập luyện cơ bụng, bao gồm gập bụng, có thể cải thiện sức bền của cơ thể. Sức bền đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động thể chất, cải thiện hiệu suất chơi thể thao.

Kat Dennings thường tham gia các hoạt động thể chất mỗi khi rảnh rỗi. (Ảnh: Glamour)

Chơi bóng bàn

Kat cũng có niềm đam mê với bộ môn bóng bàn.

Bóng bàn là môn thể thao yêu cầu sự phối hợp của một số bộ phận trên cơ thể và buộc người chơi phải chuyển động nhanh chóng. Các chuyển động nhanh chóng và liên tục này giúp người tập có thể đốt cháy calo và loại bỏ mỡ thừa hiệu quả.

Ngoài ra, chơi bóng bàn cũng giúp cải thiện chức năng não bộ, tăng cường khả năng ghi nhớ và nhận thức. Điều này là não bộ phải liên tục tiếp nhận và xử lý thông tin giúp người chơi kịp phản ứng và đưa ra quyết định di chuyển chân, cổ tay để đánh bóng bàn.