Sao phim "Sex and the City" sau tuổi 50 luôn đi bộ từng này bước mỗi ngày, ăn vặt 2 món để cơ thể săn chắc, khỏe mạnh

Điều đó đã được cô áp dụng riêng cho mình và thực sự hiệu quả.

Đảm bảo đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày sau tuổi 50 giúp mỹ nhân "Sex and the City" duy trì vóc dáng săn chắc

Đi bộ giúp mỹ nhân phim "Sex and the City" giữ dáng, duy trì sức khỏe tốt hàng chục năm qua. Người đẹp đó chính là Sarah Jessica Parker, một trong những mỹ nhân nổi tiếng của bộ phim "Sex and the City" được nhận định càng già càng đẹp, dù thói quen vận động chủ yếu là đi bộ.

Đảm bảo đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày sau tuổi 50 giúp mỹ nhân "Sex and the City" duy trì vóc dáng săn chắc. (Ảnh: Internet)

Với thân hình rám nắng và săn chắc, Sarah Jessica Parker vẫn khiến nhiều người không rời mắt trong những bộ đồ bơi với dây mảnh ôm sát trên bãi biển, bất chấp đã ngấp nghé tuổi 60. Vóc dáng đáng ghen tị của ngôi sao phim "Sex and the City" chứng minh cơ thể khỏe mạnh, săn chắc là điều hoàn toàn có thể đạt được sau tuổi 50 với sự trợ giúp của máy đếm bước chân.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, Sarah Jessica Parker tiết lộ, bí quyết giữ được vóc dáng thon gọn của cô khá đơn giản.

"Tôi đi bộ mỗi ngày. Tôi sống ở thành phố và đi bộ rất nhiều. Điều này vừa tốt cho vóc dáng, sức khỏe, giúp tăng miễn dịch vừa thuận lợi cho cuộc sống ở nơi đông đúc", nữ diễn viên chia sẻ.

Sarah Jessica Parker cho biết thêm, cô sống trong căn nhà 5 tầng nên tận dụng luôn việc di chuyển giữa các tầng nhà để đi bộ.

Sau tuổi 50 đến nay, mỹ nhân còn trang bị thêm máy đi bộ tại nhà. Cô cho rằng, điều này giúp mình đếm được số bước chân cần đảm bảo đi mỗi ngày để giữ body săn chắc, cải thiện sức khỏe tốt hơn khi mình ngày càng già đi.

Từ sau tuổi 50 đến nay, Sarah Jessica Parker còn trang bị thêm máy đi bộ tại nhà. (Ảnh: Internet)



Nếu như trước độ tuổi 50, Sarah Jessica Parker chỉ cần đi bộ hàng ngày để cơ thể dẻo dai hơn, đảm bảo có vận động hàng ngày thì bước sang tuổi 50, cô bắt đầu đi vào kỷ luật hơn. Người đẹp tự đặt ra quy tắc 10.000 bước đi bộ mỗi ngày, với sự hỗ trợ đếm từ máy móc tại nhà. Điều này không bao gồm việc chạy bộ khoảng 4km trên vỉa hè mỗi ngày của cô.

Sau tuổi 50, dấu hiệu nhão xệ cơ bắp kèm lượng mỡ thừa tăng lên chóng mặt. Việc tăng cường đi bộ là cách đơn giản nhưng hiệu quả, an toàn để vóc dáng khỏe khoắn, cơ thể khỏe mạnh hơn, đỡ đau nhức xương khớp. Phụ nữ khi càng già đi rất nên học hỏi thói quen này của ngôi sao "Sex and the City".

Sarah Jessica Parker sở hữu vóc dáng vạn người mê ngay cả khi ngày càng nhiều tuổi. (Ảnh: Internet)

Ngoài đi bộ, sao phim "Sex and the City" duy trì thói quen ăn vặt lành mạnh để tăng cường sức khỏe, giữ body săn chắc

Chế độ ăn uống lành mạnh luôn là chìa khóa cho cơ thể khỏe mạnh. Nữ diễn viên hiểu rõ điều đó nên luôn chăm ăn đa dạng thực phẩm, nhiều rau xanh, củ quả tươi nhiều màu sắc. Đặc biệt trong tủ lạnh của cô luôn có 2 món ăn vặt hấp dẫn, vô cùng lành mạnh. Đó là sữa hạnh nhân và tâm cọ.

Sữa hạnh nhân là món ăn vặt không thể thiếu trong tủ lạnh của Sarah Jessica Parker. (Ảnh: Internet)

Sarah Jessica Parker nói cô rất thích món sữa hạt này, thậm chí dùng từ "phát cuồng" khi nói về món đồ uống. Nó có ý nghĩa như món ăn vặt cực healthy, vừa có thể thỏa mãn niềm yêu thích vừa tốt cho vóc dáng, làn da khi tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

Ngoài ra, mỹ nhân "Sex and the City" còn rất thích ăn tâm cọ - lõi bên trong và chồi đang phát triển của một số cây cọ nhất định. Đây cũng là một loại đồ ăn vặt không thể thiếu trong tủ lạnh của Sarah Jessica Parker. Món ăn này giúp cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân, giúp xương chắc khỏe rất cần cho những phụ nữ sau tuổi 50.