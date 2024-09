Sao phim “Sex and the city” 59 tuổi vẫn có vóc dáng mảnh mai đáng ghen tị nhờ 5 “không” khi ăn uống

Nổi đình đám từ "Sex and the city"

Sarah Jessica Parker năm 2021 và thời trẻ

"Sex and the city" là một bộ phim truyền hình Mỹ nổi tiếng, được phát sóng từ năm 1998 đến 2004. Bộ phim kể về cuộc sống, tình yêu và tình bạn của bốn phụ nữ độc lập, thành đạt tại New York. "Sex and the city" từng được bình chọn là một trong những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại.

Nhân vật chính, Carrie Bradshaw, do Sarah Jessica Parker thủ vai, đã trở thành một biểu tượng thời trang và là nhân vật được yêu thích trong series phim này. Được biết, cô bước chân vào showbiz kể từ khi mới 11 tuổi nhưng sau vai diễn này, tên tuổi của cô mới vụt sáng.

Vóc dáng thời trẻ của Sarah Jessica Parker (Ảnh: fashionista)

Sarah Jessica Parker không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn được biết đến với phong cách thời trang đặc sắc đã giúp cô đoạt nhiều giải thưởng và nhận được sự ngưỡng mộ từ khán giả khắp nơi trên thế giới.

5 "không" khi ăn uống giúp duy trì vóc dáng

Mặc dù đang ở tuổi 59, Sarah Jessica Parker vẫn sở hữu thân hình mảnh mai, khỏe mạnh và quyến rũ bất ngờ. Là một biểu tượng thời trang bất hủ, cô thường xuyên xuất hiện với những trang phục thanh lịch, cá tính, sáng tạo. Cô rất thích những bộ đầm ôm sát làm nổi bật đường cong tự nhiên và thân hình thon gọn của mình.

Nữ diễn viên của "Sex and the city" trong một sự kiện năm 2023 (Ảnh: Getty)

Để có được vóc dáng ấy, ngoài có chế độ tập luyện hợp lý, Sarah Jessica Parker rất quan tâm tới chế độ ăn uống hàng ngày. Có một điều thú vị đó là Sarah Jessica Parker tự nhận mình là một người rất thích ăn và lúc nào cũng nghĩ về đồ ăn. Cô áp dụng chế độ ăn Hampton. Chế độ ăn này ưu tiên thịt nạc, chất béo lành mạnh; hạn chế carbohydrate tinh chế; tăng cường bổ sung cá, các loại rau ít carbohydrate và thực phẩm hữu cơ nguyên chất. Một thành phần đặc biệt trong chế độ ăn Hampton đó là dầu hạt macadamia. Loại dầu này được cho là có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giảm cân hiệu quả.

Vóc dáng quyến rũ của Sarah Jessica Parker (Ảnh: Getty)

Khi áp dụng chế độ ăn Hampton, Sarah Jessica Parker có quy tắc không ăn 5 loại thực phẩm, đó là:

Carbohydrate tinh chế

Đường trắng

Bánh mì, mì ống và gạo trắng

Thực phẩm chế biến sẵn

Chất béo bão hòa

Cô cho biết: "Tôi thích có vóc dáng khỏe mạnh và cân đối. Khi tuổi tác tăng lên, tôi càng chú ý làm những điều để bảo vệ sức khỏe của mình".

Sarah Jessica Parker trong một sự kiện năm 2024 (Ảnh: Getty)

Gợi ý các bữa ăn theo chế độ ăn Hampton

Bữa sáng

Sữa chua nguyên chất trộn với các loại quả mọng.

Trứng luộc, rau bina xào tỏi và ức gà tây.

Bữa trưa

Phô mai kem, cà rốt, dưa chuột và ớt chuông cuộn trong lát thịt bò nướng; một miếng trái cây.

Bữa tối

Thịt thăn nạc nướng với hành tây, nấm và dứa.

Bữa nhẹ