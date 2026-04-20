Sao phim "Sex and the City" khoe thân hình nóng bỏng ở tuổi 69: Bí quyết tập luyện gây bất ngờ

Ngôi sao của phim “Sex and the City”, Kim Cattrall, 69 tuổi, mới đây đã khoe vóc dáng ấn tượng trong chiếc áo khoác mỏng táo bạo khi trở thành gương mặt đại diện cho một chiến dịch thời trang bình dân.

Ngôi sao truyền hình này từng vào vai nữ giám đốc PR sành điệu Samantha Jones, nhân vật nổi tiếng với phong cách thời trang hàng hiệu nổi bật và cá tính phóng khoáng trong chuyện tình dục.

Trong phim “Sex and the City”, Kim được biết đến với tủ đồ xa xỉ thay đổi liên tục, thường xuyên diện các thương hiệu như Chanel, Fendi và cả Hermès. Nhân vật Samantha của cô thường mặc những bộ váy táo bạo, suit quyền lực, áo lông và nhiều màu sắc rực rỡ.

Kim Cattrall thời trẻ là biểu tượng của sự quyến rũ.

Kim vẫn giữ được gu thời trang ấn tượng khi trở thành gương mặt của chiến dịch mới cho Debenhams – chuỗi cửa hàng bách hóa nay đã chuyển sang hoạt động trực tuyến.

Dù không diện thời trang cao cấp kiểu Manhattan, Kim – người sẽ bước sang tuổi 70 vào mùa hè này – vẫn gây ấn tượng khi khoe dáng trong chiếc áo khoác mỏng xuyên thấu. Cô tạo dáng trong chiếc trench coat hoa khi dẫn dắt chiến dịch cho thương hiệu này.

Sao phim “Sex and the City” trở nên quyến rũ trong thiết kế trị giá 100 bảng Anh, để lộ vóc dáng gần như bán nude. Chiếc trench coat dài ngang gối, có thắt lưng, do nhà thiết kế Ashish thực hiện, là một phần của bộ sưu tập lớn hơn, được mô tả là “phong cách tiệc vườn được tái hiện cho đô thị – và cho những buổi tiệc đêm chắc chắn sẽ diễn ra sau đó.”

Ngôi sao của HBO cũng diện nhiều mẫu váy hoa trong bộ sưu tập khi tạo dáng trên ghế sofa. Cô đeo khuyên tai vòng vàng lớn và nhìn vào ống kính với ánh mắt đầy quyến rũ.

Trong một bức ảnh đời thường hơn, Kim mặc quần jeans xanh kết hợp cùng áo hoa xanh tím nổi bật.

Kim chứng minh rằng thời kỳ đi giày cao gót của mình vẫn chưa kết thúc khi xuất hiện với đôi giày cao gót bạc cực kỳ ấn tượng.

Chia sẻ về chiến dịch, cô nói: “Có điều gì đó thật vui tươi về bộ sưu tập này. Nó quyến rũ, đúng vậy – nhưng cũng rất tinh nghịch, tự tin. Nó tôn vinh sự nữ tính và lấp lánh mà không cần e ngại.”

Kim Cattrall đã kết hôn với bạn đời Russell Thomas, 55 tuổi, tại London vào tháng 12 năm ngoái. Nữ diễn viên – người từ chối trở lại vai Samantha Jones trong phần ngoại truyện của “Sex and the City” – tổ chức lễ cưới nhỏ với chỉ 12 khách mời.

Bí quyết tập luyện của sao phim “Sex and the City”

Một điều thú vị là, nếu chỉ nhìn vào hình ảnh quyến rũ của Kim Cattrall trên ảnh, nhiều người sẽ nghĩ cô phải theo đuổi những chế độ tập luyện khắc nghiệt. Nhưng thực tế lại khác.

Theo các bài phỏng vấn và chia sẻ trên những trang báo quốc tế như UPI hay Us Weekly, Kim không phải kiểu người “nghiện phòng gym”. Cô từng thừa nhận rằng việc duy trì thói quen tập luyện không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng vẫn cố gắng vận động đều đặn, chủ yếu là cardio như đi bộ dài, chạy nhẹ hoặc bơi lội vài lần mỗi tuần. Điều khiến nhiều người bất ngờ là sao phim “Sex and the City” không chạy theo sự cực đoan – không ép bản thân phải tập nặng mỗi ngày, mà chọn cách linh hoạt, vừa sức.

Kim Cattrall trên thảm đỏ.

Thực ra, thời còn đóng phim “Sex and the City”, Kim từng tập luyện rất “quá đà”. Cô dồn sức vào những buổi cardio cường độ cao trước khi quay phim, rồi lại gần như ngừng tập hoàn toàn trong thời gian ghi hình vì lịch làm việc dày đặc. Chính sự thiếu cân bằng này đã khiến cô bị chấn thương.

Nhưng điều khiến Kim thay đổi thực sự lại là một phương pháp nghe khá lạ: “fizzy yoga”. Đây là sự kết hợp giữa yoga, vật lý trị liệu, hít thở và thiền định. Trong một cuộc phỏng vấn, cô thậm chí nói phương pháp này đã “cứu cuộc đời mình”. Không còn tập trung vào việc đốt cháy calo hay ép cơ thể đạt chuẩn hình thể, sao phim “Sex and the City” chuyển sang ưu tiên sự dẻo dai, phục hồi và cảm giác dễ chịu khi vận động.

Kim là gương mặt đại diện của một thương hiệu mỹ phẩm.

Cô chia sẻ rằng khi lớn tuổi hơn, cardio không còn là ưu tiên hàng đầu. Thay vào đó, cô tập trung vào các bài giãn cơ chuyên sâu và chuyển động nhẹ nhàng để tránh chấn thương. Những bài tập này không chỉ giúp cơ thể khỏe hơn mà còn cải thiện các vấn đề như đau đầu gối hay căng cơ – điều cô từng gặp phải khi làm việc cường độ cao.