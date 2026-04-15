HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sao phim "Sex and the city" 61 tuổi vẫn trẻ đẹp khó tin: 4 bí quyết được tiết lộ

Trà My (Theo Harper's Bazaar) |

Ở tuổi 61, sao phim “Sex and the city” Kristin Davis chia sẻ bí quyết chăm sóc da và quan điểm lão hóa tích cực, ưu tiên sự đơn giản, hiệu quả và tự tin với chính mình.

Ở tuổi 61, Kristin Davisngôi sao gắn liền với series đình đám “Sex and the City” – không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung mà còn bởi cách nhìn sâu sắc về làm đẹp và lão hóa. Trong cuộc trò chuyện mới đây với Harper's Bazaar, cô chia sẻ rằng hành trình chăm sóc da của mình không đơn thuần là để “trẻ lâu”, mà là để hiểu và trân trọng cơ thể theo thời gian.

Kristin Davis cho biết, công việc diễn xuất khiến cô sớm ý thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc da. Khi thường xuyên xuất hiện trước ống kính, làn da không chỉ cần khỏe mà còn phải chịu được lớp trang điểm dày và thay đổi liên tục. Chính điều này từng khiến sao phim “Sex and the city” gặp vấn đề về da, đặc biệt là chứng rosacea (chứng đỏ da), do căng thẳng và việc sử dụng nhiều loại mỹ phẩm khác nhau.

Từ trải nghiệm đó, cô học được cách lắng nghe làn da và lựa chọn sản phẩm phù hợp thay vì chạy theo xu hướng. Một trong những sản phẩm “ruột” của cô suốt nhiều năm là kem nền tích hợp dưỡng da và chống nắng – giải pháp nhanh gọn nhưng hiệu quả cho cuộc sống bận rộn.

- Ảnh 1.

Ngoài ra, cô cũng chia sẻ bốn bí quyết giúp duy trì vẻ đẹp và sự trẻ trung hiếm thấy ở tuổi 61.

Làm đẹp tối giản nhưng hiệu quả

Ở tuổi 61, Kristin Davis không còn theo đuổi quy trình chăm sóc da cầu kỳ. Thay vào đó, cô ưu tiên sự đơn giản và thực tế. Với lịch trình dày đặc giữa công việc và chăm con, cô thường chỉ có vài phút để chăm sóc da mỗi sáng.

Chính vì vậy, sao phim “Sex and the city” lựa chọn những sản phẩm “đa nhiệm” – vừa dưỡng da, vừa chống nắng, vừa che phủ nhẹ. Theo cô, khi tuổi tác tăng lên, việc tối ưu hóa từng bước chăm sóc da trở nên quan trọng hơn bao giờ hết: “Bạn muốn một sản phẩm có thể làm được nhiều việc cùng lúc.”

Quan điểm này cũng phản ánh xu hướng chung của ngành làm đẹp hiện đại – tối giản nhưng hiệu quả, ưu tiên sản phẩm đa chức năng thay vì quy trình nhiều bước phức tạp.

- Ảnh 2.

Chống nắng – “chìa khóa” quan trọng nhất

Một trong những điều Kristin Davis nhấn mạnh nhiều nhất là tầm quan trọng của kem chống nắng. Cô thừa nhận rằng khi còn trẻ, bản thân chưa thực sự hiểu rõ vai trò của việc bảo vệ da khỏi ánh nắng.

Giờ đây, sao phim “Sex and the city” coi chống nắng là bước không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da hằng ngày. Đặc biệt khi sống tại Los Angeles – nơi có cường độ nắng cao – việc bảo vệ da càng trở nên cần thiết.

Theo cô, nếu có một điều ước quay lại quá khứ, đó sẽ là việc sử dụng kem chống nắng sớm hơn. Đây cũng là lời khuyên mà cô muốn gửi đến những người trẻ: chăm sóc da không phải là việc “cứu chữa” khi đã lão hóa, mà là quá trình bảo vệ từ sớm.

- Ảnh 3.

Coi lão hóa không phải là điều tiêu cực

Không giống với quan niệm truyền thống trong ngành giải trí – nơi áp lực “trẻ mãi” luôn hiện hữu – Kristin Davis lựa chọn cách tiếp cận tích cực hơn với lão hóa.

Sao phim “Sex and the city” chia sẻ rằng điều tuyệt vời nhất khi lớn tuổi là cảm giác “thoải mái với chính mình”. Thay vì lo lắng về nếp nhăn hay sự thay đổi ngoại hình, cô học cách trân trọng sức khỏe, năng lượng và sự cân bằng trong cuộc sống.

“Bạn bắt đầu nhận ra điều quan trọng nhất là sức khỏe – cả của làn da và cơ thể,” cô nói.

Với cô, vẻ đẹp không còn nằm ở sự hoàn hảo bề ngoài mà là sự tự tin và cảm giác hài lòng với chính mình. Đây cũng là xu hướng “pro-aging” (lão hóa tích cực) đang ngày càng được ủng hộ trong ngành làm đẹp toàn cầu.

- Ảnh 4.

Hãy lắng nghe cơ thể

Sau nhiều năm làm việc trong ngành giải trí, Kristin Davis rút ra một bài học quan trọng: không có công thức làm đẹp chung cho tất cả mọi người.

Làn da mỗi người khác nhau và thay đổi theo thời gian, vì vậy điều quan trọng là hiểu rõ nhu cầu của bản thân. Sao phim “Sex and the city” nhấn mạnh việc lựa chọn sản phẩm phù hợp, duy trì thói quen chăm sóc da đều đặn và không chạy theo những xu hướng thiếu kiểm chứng.

Đồng thời, cô cũng cho rằng làm đẹp không nên trở thành áp lực. Một quy trình đơn giản, phù hợp với lối sống và mang lại cảm giác thoải mái mới là điều bền vững.

- Ảnh 5.

Kết luận

Câu chuyện của Kristin Davis không chỉ là bí quyết chăm sóc da mà còn là góc nhìn mới về vẻ đẹp và tuổi tác. Ở tuổi 61, cô cho thấy rằng làn da đẹp không đến từ việc chống lại thời gian, mà từ việc hiểu, chăm sóc và tôn trọng cơ thể mình.

Giữa vô vàn xu hướng làm đẹp phức tạp, thông điệp của sao phim “Sex and the city” lại rất đơn giản: chăm sóc da thông minh, sống lành mạnh và tự tin với chính mình – đó mới là “bí quyết trẻ lâu” thực sự.

Cảnh báo khẩn tới người trên 30 tuổi
Tags

làm đẹp

Sex and The City

bí quyết làm đẹp

Kristin Davis

sao phim "sex and the city"

sao phim sex and the city

phim sex and the city

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

00:30
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại