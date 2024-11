Sao phim "Sex and the City" đã 50 tuổi nhưng vẫn trẻ đẹp như 25: Tiết lộ bữa sáng rất đặc biệt

Sao phim "Sex and the City" đã 50 tuổi nhưng vẫn trẻ đẹp như 25 nhờ 1 món ăn sáng đặc biệt

Heidi Klum không chỉ là siêu mẫu đẳng cấp thế giới mà còn là người dẫn chương trình, diễn viên, nữ doanh nhân tài ba. Cô là người mẫu Đức đầu tiên trở thành "Thiên Thần" của Victoria's Secret, tạo nên dấu ấn không thể phai mờ trong làng thời trang.

Không chỉ dừng lại ở sàn catwalk, Heidi còn thử sức với diễn xuất và đã xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Ella Enchanted (2004), The Devil Wears Prada (2006), Ocean's 8 (2018), và đặc biệt là vai khách mời trong bộ phim đình đám Sex and the City. Trong phim này, Heidi xuất hiện tại một show diễn thời trang mà nhân vật chính Carrie Bradshaw tham gia, khiến khán giả vô cùng thích thú.

Dù đã bước sang tuổi ngoài 50, Heidi vẫn giữ được vóc dáng và vẻ đẹp trẻ trung như khi mới 25 tuổi. Cô từng chia sẻ với truyền thông: "Trong thâm tâm, tôi cảm thấy như mình mới 25 tuổi. Chồng tôi 33 tuổi và tôi biết mình có nhiều năng lượng hơn anh ấy."

Với chiều cao gần 1m8, Heidi luôn tuân thủ chế độ ăn uống và luyện tập nghiêm ngặt để duy trì vóc dáng và sức khỏe. Cô không chỉ ăn uống lành mạnh khi tham gia các dự án, mà ngay cả trong những ngày nghỉ ngơi, cô vẫn tuân theo thói quen ăn uống khoa học.

Một trong những bí quyết giúp Heidi trẻ đẹp và tràn đầy năng lượng chính là bữa sáng của cô. Heidi luôn chọn sữa chua Hy Lạp làm món chính trong bữa sáng của mình. Đây cũng là món ăn được nhiều chuyên gia sức khỏe khuyên dùng vào bữa ăn đầu tiên trong ngày.

9 lợi ích tuyệt vời nếu bạn tiêu thụ bữa sáng là sữa chua Hy Lạp

1. Nguồn protein dồi dào

Mỗi 100g sữa chua chứa khoảng 5,7g protein, cung cấp năng lượng và giúp cảm giác no lâu. Đặc biệt, protein từ sữa chua Hy Lạp có thể hỗ trợ quá trình phục hồi cơ bắp sau tập luyện và duy trì cơ bắp cho người ăn kiêng.

2. Cung cấp iốt hỗ trợ tuyến giáp

Là một nguồn giàu iốt, sữa chua Hy Lạp rất quan trọng cho sức khỏe tuyến giáp, giúp điều chỉnh hormone và tăng cường trao đổi chất. Iốt cũng cần thiết cho phụ nữ mang thai vì nó hỗ trợ sự phát triển não bộ của thai nhi và quá trình cho con bú.

3. Tăng cường sức khỏe xương

Sữa chua Hy Lạp chứa canxi, magiê và phốt pho, hỗ trợ mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương. Kết hợp với tập luyện thể lực, nó có thể giúp xương chắc khỏe hơn.

4. Cải thiện hệ tiêu hóa

Sữa chua Hy Lạp có chứa probiotics, giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột và cải thiện tiêu hóa. Các lợi khuẩn này giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và giảm nguy cơ viêm nhiễm. Tuy nhiên, bạn nên chọn sữa chua không đường để tối ưu lợi ích.

5. Tăng cường hệ miễn dịch

Probiotics trong sữa chua Hy Lạp không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn tăng cường hệ miễn dịch bằng cách thúc đẩy sự sản xuất các tế bào miễn dịch, bảo vệ niêm mạc ruột và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn có hại. Ngoài ra, nó cũng là nguồn cung cấp các khoáng chất như kẽm và selen - cần thiết cho hệ miễn dịch.

6. Hỗ trợ phục hồi sau khi tập luyện

Hàm lượng protein cao trong sữa chua Hy Lạp giúp phục hồi cơ bắp và tái tạo mô cơ sau các buổi tập cường độ cao. Một phần ăn nhẹ sau tập luyện với sữa chua Hy Lạp có thể giúp cơ bắp phục hồi nhanh chóng.

7. Giúp kiểm soát cân nặng

Sữa chua Hy Lạp giàu protein và canxi, giúp tăng cảm giác no và kiểm soát cơn thèm ăn, từ đó hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng. Nghiên cứu cho thấy sữa chua có thể giúp giảm mỡ bụng và kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

8. Giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2

Sữa chua Hy Lạp có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 nhờ khả năng ổn định đường huyết. Các nghiên cứu cho thấy những người ăn sữa chua thường xuyên có khả năng kiểm soát tốt hơn mức đường huyết và insulin.

9. Tăng cường sức khỏe làn da

Sữa chua Hy Lạp chứa nhiều vitamin B, kẽm và lợi khuẩn probiotics, giúp da sáng mịn và ngăn ngừa mụn trứng cá. Ngoài ra, các dưỡng chất này cũng hỗ trợ sản xuất collagen, giúp da săn chắc và chống lão hóa.