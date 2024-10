Sao phim “Sex and the city” có thân hình quyến rũ ở tuổi 59, tiết lộ 1 lưu ý đặc biệt khi tập luyện

"Sex and the city" là một bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn được phát sóng trên HBO của Mỹ. “Sex and the city” từng được bình chọn là một trong những bộ phim ăn khách nhất của mọi thời đại. Thành công này đến từ nội dung phim gần gũi với những câu chuyện tình yêu, tình bạn của bốn người phụ nữ sống ở thành phố New York và lối diễn xuất tự nhiên của các diễn viên trong phim.

Các diễn viên chính trong phim như Sarah Jessica Parker thủ vai Carrie, Kim Cattrall thủ vai Samantha, Kristin Davis thủ vai Charlotte và Cynthia Nixon thủ vai Miranda đều gây được tiếng vang sau thành công của “Sex and the city”. Trong đó, Kristin Davis là một trong những diễn viên gây được ấn tượng mạnh với khán giả. Nhờ vai diễn Charlotte trong “Sex and the city”, Kristin cũng đã nhận được đề cử tại giải Emmys và Quả cầu Vàng năm 2004.

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ, Kristin thậm chí còn được nhiều khán giả công nhận là mỹ nhân đẹp nhất dàn sao phim “Sex and the city”.

Kristin Davis được nhiều khán giả công nhận là mỹ nhân đẹp nhất dàn sao phim “Sex and the city”. (Nguồn: New York Post)

Đến nay dù đã ở tuổi 59 nhưng Kristin vẫn sở hữu vóc dáng quyến rũ, thân hình khỏe khoắn. Trong một lần phỏng vấn với trang Celeb Well, Kristin tiết lộ một điểm đặc biệt khi tập luyện để duy trì vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh.

Lưu ý đặc biệt khi tập luyện của sao phim "Sex and the city"

Kristin cho biết cô có một lưu ý đặc biệt khi tập luyện đó là thay đổi cường độ tập luyện để thích nghi với tình trạng sức khỏe khi tuổi tác tăng lên.

“Trước đây tôi từng tập đạp xe, thời điểm đó cơ đùi của tôi săn chắc như vận động viên thể hình. Tuy nhiên, khi lớn tuổi hơn, tôi chuyển sang tập các bài tập nhẹ nhàng hơn. Tôi nhận thấy cơ thể mình có chuyển biến theo chiều hướng tốt”, Kristin nói.

Các bộ môn Kristin lựa chọn tập luyện là đi bộ đường dài và tập yoga. Theo chia sẻ của Kristin, các bài tập này không chỉ giúp cô duy trì vóc dáng săn chắc, quyến rũ, rèn luyện sức khỏe thể chất mà còn giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi.

Kristin vẫn sở hữu vóc dáng quyến rũ, thân hình khỏe khoắn ở tuổi 59. (Nguồn: US Weekly, Grazia Daily)

Lợi ích của tập thể dục vừa phải với người trung niên

Tập luyện thường xuyên không chỉ giúp chúng ta duy trì vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn mà còn giúp làm chậm quá trình lão hóa, phòng ngừa bệnh tật.

Nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng đã chỉ ra việc duy trì hoạt động thể chất khi lớn tuổi có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, tiểu đường, loãng xương và cải thiện chức năng não bộ.

Tuy nhiên, bác sĩ Rachel Thom, bác sĩ vật lý trị liệu cơ xương tại Bệnh viện cộng đồng Swanage, Anh cho biết mọi người thường ít hoạt động thể chất hơn sau khi họ nghỉ hưu. Bác sĩ Rachel nói: "Có rất nhiều người lớn tuổi sợ hãi và né tránh tập thể dục. Mọi người thường lo lắng bản thân sẽ bị đau nhức xương khớp hoặc chấn thương do tập luyện gắng sức. Tuy nhiên, tôi luôn nói mọi người cần cẩn thận với thói quen ngồi một chỗ vì nó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Thay vào đó, tôi sẽ động viên mọi người tập thể dục vừa phải với tình trạng sức khỏe của bản thân”.

Theo bác sĩ Rachel, tuổi tác chỉ là một con số. Nếu bạn có thói quen chạy bộ từ hồi trẻ thì đừng dừng lại chỉ vì tuổi tác tăng lên, hãy giảm cường độ tập luyện.

"Ví dụ, nếu bạn bị viêm xương khớp, bạn chỉ cần tránh tập các bài tập mạnh như chạy bộ, nhảy dây thay vì ngừng tập luyện”, bác sĩ Rachel cho biết.

Theo chuyên gia, người trên 55 tuổi nên tập các bài tập nhẹ nhàng như khiêu vũ, thái cực quyền, pilates, yoga hoặc đi bộ để tăng cường sức khỏe và hạn chế chấn thương.