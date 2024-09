Sao phim "Sex and the City" bị cô lập với bạn diễn: Quyến rũ với làn da trẻ trung nhờ một kiểu ăn kiêng

"Sex and the City" là series ăn khách xoay quanh bốn người bạn thân gồm Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis), Samantha Jones (Kim Cattrall) và Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) sống tại New York.

Trong phim, họ là những người bạn vô cùng thân thiết, sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi thứ vềcuộc sống, kể cả tình dục, thế nhưng, mối quan hệ ngoài đời của họ lại không như vậy. Theo chia sẻ của truyền thông thì Kim Cattrall dường như cô lập với 3 nữ diễn viên còn lại.

Mối quan hệ đầy mâu thuẫn giữa cô và bạn diễn Sarah Jessica trong quá trình quay bộ phim điện ảnh "Sex and the City" cũng khiến hao tốn giấy mực của báo giới. Được biết, Kim Cattrall đã cảm thấy không hài lòng vì thù lao của mình so với cô bạn đồng nghiệp. Mối căng thẳng này còn khiến hai người không nói chuyện với nhau vào giờ giải lao.



Khi nói về mối quan hệ này, sao phim "Sex and the City" sinh năm 1956 từng chia sẻ với nhà báo Piers Morgan: "Chúng tôi chưa bao giờ là bạn, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp". Cô cũng nhấn mạnh rằng "chúng tôi là diễn viên chuyên nghiệp. Chúng tôi có cuộc sống riêng của mình".

Mặc dù mối quan hệ giữa các nữ chính không thân thiết như trên phim nhưng cũng không làm giảm thành công của bộ phim cũng như sức hút của các sao phim "Sex and the City", trong đó có cả Kim Cattrall.

Có thể nói Kim Cattrall là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất trong dàn sao phim "Sex and the City" của HBO. Nhờ vai diễn Samantha Jones", Kim đã nhận được 5 đề cử Giải Primetime Emmy và 4 đề cử Giải Quả Cầu Vàng.

Ngoài đời, dù đã ở tuổi 68, nữ diễn viên "Sex and the City" vẫn không mất đi thần thái tự tin và quyến rũ mỗi khi xuất hiện. Trong những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội gần đây, Kim trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình.

Chia sẻ với báo giới, Kim cho biết, cô đã từng nghĩ rằng sang tuổi 40 thì cô sẽ không còn gợi cảm nữa nhưng thực tế thì tới 60 tuổi cô vẫn gợi cảm. Tất cả là nhờ cô biết kết hợp ăn kiêng, giảm thiểu căng thẳng và tập thể dục.

Không bị ám ảnh bởi thực phẩm mà thay vào đó là kiểm soát những gì mình ăn - Đó là cách sống của Kim Cattrall.

Mặc dù không quá nghiêm ngặt với chế độ ăn kiêng của mình nhưng Kim là một fan hâm mộ lớn của chế độ ăn kiêng Perricone. Theo như cô nói thì chế độ ăn kiêng này đã giúp mang lại cho cô làn da trẻ trung trong một thời gian dài.

Chế độ ăn kiêng Perricone có lợi ích thế nào trong việc duy trì sức khỏe tổng thể và làn da?

Chế độ ăn kiêng Perricone là một phương pháp dinh dưỡng được phát triển bởi bác sĩ da liễu Nicholas Perricone (Mỹ). Nó không chỉ tập trung vào việc giảm cân mà còn đặc biệt chú trọng đến việc cải thiện làn da, làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Nguyên tắc cơ bản của chế độ ăn kiêng Perricone

Theo Tiến sĩ Perricone, gốc tự do là nguyên nhân chính gây ra lão hóa sớm. Vì vậy, chế độ ăn này tập trung vào việc cung cấp các chất chống oxy hóa mạnh mẽ để trung hòa các gốc tự do.

Chế độ ăn kiêng Perricone sẽ có những nguyên tắc sau:

- Ưu tiên protein và chất béo lành mạnh: Protein giúp xây dựng và sửa chữa các tế bào, trong khi chất béo omega-3 có tác dụng chống viêm, nuôi dưỡng da.

- Hạn chế đường và carbohydrate tinh chế: Đường làm tăng lượng insulin trong máu, dẫn đến viêm và lão hóa da. Vì thế, các thực phẩm chứa đường và carbohydrate tinh chế sẽ được hạn chế trong chế độ ăn này.

- Ăn nhiều rau xanh và trái cây: Các loại thực phẩm này giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp cơ thể khỏe mạnh, làn da tươi trẻ.

Những thực phẩm chính được ăn trong chế độ ăn kiêng Perricone

Trong chế độ ăn kiêng Perricone, những người tham gia được cho là tập trung vào việc ăn thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa và axit béo omega-3. Một số loại thực phẩm phổ biến nhất là:

- Cá béo: Cá hồi, cá thu, cá trích giàu omega-3, giúp giảm viêm và cải thiện sức khỏe tim mạch.

- Rau màu xanh đậm: Rau bina, cải xoăn, bông cải xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa.

- Trái cây có màu sắc: Dâu tây, quả việt quất, quả mâm xôi giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa khác.

- Hạt và các loại đậu: Cung cấp protein, chất xơ cùng các chất dinh dưỡng thiết yếu.

- Dầu ô liu: Loại dầu này giàu chất béo không bão hòa đơn, có lợi cho tim mạch và làn da.

Chế độ ăn kiêng Perricone là một lựa chọn tốt cho những người muốn cải thiện làn da và sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, bạn cần tuân thủ nghiêm túc chế độ ăn uống và kết hợp với lối sống lành mạnh.

Người thực hiện chế độ ăn kiêng Perricone cũng nên tránh các loại thực phẩm có thể gây viêm, đặc biệt là chất béo bão hòa, đường, rượu, bánh mì, thịt bò và phô mai.

Kim Cattrall thực sự thích nấu ăn và cô ấy thích làm cho các món ăn của mình có hương vị thơm ngon. Một số bữa ăn theo chế độ ăn Perricone mà Kim có thể thưởng thức khi theo chế độ ăn kiêng này như là:

Bữa ăn sáng

Bữa sáng bắt đầu với một trong những thực phẩm ăn sáng cổ điển là trứng. Đây là những gì cô ấy có thể ăn vào buổi sáng:

- Ba lòng trắng trứng hoặc một quả trứng nguyên quả.

- Trái cây tươi hoặc quả mọng.

- Một ly nước lớn trước và sau khi kết thúc bữa ăn.

Bữa ăn trưa

Đối với bữa trưa, đó là thời gian cho cá hồi. Kim có thể ăn trưa cá hồi với dầu ô liu và chanh. Sau đó thưởng thức một số trái cây tươi.

Bữa tối

Bữa tối khá giống với bữa trưa. Những người trong chế độ ăn kiêng này ăn rất nhiều cá, Kim cũng vậy. Vì vậy cô thường ăn cá trong bữa tối.

Đồ ăn vặt cho bữa phụ

Đối với đồ ăn nhẹ, mỹ nhân táo bạo nhất "Sex and the City" cho biết, cô thường chọn hạt phỉ, ức gà, sữa chua nguyên chất, táo xanh, trà xanh cho bữa phụ của mình.

Để có vóc dáng và diện mạo trẻ trung hơn tuổi như hiện tại, ngoài việc ăn uống trong kiểm soát, mỹ nhân "Sex and the City" cũng chú trọng đến việc tập luyện. Mặc dù không phải là người nghiện tập luyện nhưng cô cũng cố gắng tập cardio ba hoặc bốn lần một tuần. Vì đã từng bị chấn thương trong quá khứ nên cô cũng tập 'physio yoga' - sự kết hợp giữa vật lý và yoga để phục hồi cơ thể.