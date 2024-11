Sao phim "Sex and the city" bật mí 4 tuyệt chiêu giữ dáng, bảo sao 51 tuổi vẫn trẻ đẹp như 25

Heidi Klum, 51 tuổi, đã làm người mẫu từ năm 19 tuổi và hiện không có dấu hiệu dừng lại. Cô vẫn thường xuyên xuất hiện trên sàn diễn, tham gia các chương trình truyền hình cũng như chụp ảnh cho tạp chí, thương hiệu thời trang.

Heidi Klum trong vai trò giám khảo của chương trình America's Got Talent 2024.

Heidi Klum cũng từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng, ví dụ như Ella Enchanted (2004), The Devil Wears Prada (2006), Ocean's 8 (2018), How I Met Your Mother, Desperate Housewives và Sex and the city. Trong phim “Sex and the city”, Heidi vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw.

Khi so sánh Heidi thời trẻ và Heidi hiện tại, nhiều người đặt câu hỏi: Làm thế nào mà Heidi vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp và năng lượng dồi dào như thời đôi mươi?

Heidi Klum xuất hiện tại một sự kiện năm 1998, trên tay cầm tạp chí Sports Illustrated với hình cô ở trang bìa.

Chia sẻ với báo chí vào năm ngoái, Heidi nói: "Trong thâm tâm, tôi cảm thấy như mình mới 25 tuổi. Chồng tôi [Tom Kaulitz] 33 tuổi và tôi biết mình có nhiều năng lượng hơn anh ấy".

Tạp chí Women’s Health đã xem lại các cuộc phỏng vấn với sao phim “Sex and the city” và tìm ra bốn bí quyết giữ dáng của cô.

4 bí quyết giữ dáng của sao phim “Sex and the city”

1. Bắt đầu ngày mới với rau củ quả

Heidi Klum được ngưỡng mộ vì vẻ đẹp vượt thời gian.

Heidi Klum cho biết sáng nào cô cũng uống một ly sinh tố. Bữa sáng với nhiều rau và trái cây giúp Heidi nhận đủ vitamin và chất xơ trước khi bước vào lịch trình bận rộn.

"Tôi và các con uống sinh tố mỗi sáng", sao phim “Sex and the city” nói. Nữ siêu mẫu cắt nhỏ các loại trái cây, rau củ từ tối hôm trước và để trong tủ lạnh, sẵn sàng sử dụng lúc 6 giờ sáng. Do vậy, việc làm sinh tố cũng nhanh và đơn giản hơn rất nhiều.

2. Ăn tinh bột một cách thông minh

Heidi (trái) chụp ảnh cùng con gái Leni (phải) vào đầu năm nay. Leni hiện 20 tuổi.

Với công việc của mình, Heidi thường xuyên phải ăn tại phim trường và đôi khi tham gia vào những bữa tiệc đầy tinh bột tinh chế.

"Có mì ống, bánh mì, gà, cá và rau", sao phim “Sex and the city” tiết lộ. "Tôi sẽ ăn mọi thứ trừ mì ống và bánh mì. Tôi có muốn ăn mì ống không? Tôi muốn. Nhưng tôi chọn không ăn món đó".

Tuy nhiên, nữ siêu mẫu không cắt giảm hoàn toàn tinh bột – cô chọn tinh bột phức tạp, tinh bột từ các loại củ và thỉnh thoảng là pizza.

"Tôi đã ra ngoài ăn tối gần đây và nấm truffle đang vào mùa. Tôi phải ăn pizza nấm truffle và mì ống nấm truffle. Không phải là tôi không ăn uống thoải mái bao giờ, chỉ là không phải lúc nào cũng vậy”, nữ siêu mẫu chia sẻ.

3. Tự nấu những bữa ăn đơn giản

Heidi rất chú trọng tới chế độ ăn của mình.

Khi bạn có bốn đứa con và hàng tỷ thứ trong danh sách việc cần làm, bạn không thể quá cầu kỳ với đồ ăn.

Vì vậy, mỗi tuần, Heidi nấu một nồi súp và cho các con tham gia gọt vỏ và thái nhỏ rau củ.

“Các con tôi sẽ nhìn thấy những thực phẩm có trong đó và cách nấu món đó”, sao phim “Sex and the city” nói.

Chế độ ăn của Heidi không phải lúc nào cũng lành mạnh như vậy. Hồi nhỏ, cô ăn uống rất khác. “Mẹ tôi chiên rán mọi thứ và rưới nước sốt kem”, cô kể. “Bất cứ khi nào bà ấy đến thăm, tôi đều biết là mình sẽ tăng cân”.

Nhưng khi Heidi bắt đầu làm người mẫu, cô chú ý nhiều hơn đến việc đồ ăn ảnh hưởng đến ngoại hình và cảm giác của mình như thế nào.

“Tôi học được rằng nếu tôi có làn da xấu do ăn quá nhiều kẹo, tôi phải tìm cách khắc phục điều đó. Những cô gái không kiếm sống bằng nghề này có thể không có động lực như vậy”, sao phim “Sex and the city” nói.

4. Tập thể dục mỗi ngày

Dáng vóc của nữ siêu mẫu nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ.

Heidi đã tập luyện với huấn luyện viên David Kirsch ở New York trong nhiều năm (ông đã giúp cô lấy lại vóc dáng siêu mẫu sau khi sinh con), nhưng hiện cô không tuân theo một kế hoạch nghiêm ngặt nào nữa.

“Tôi có một máy chạy bộ rất tuyệt, nhưng nó vẫn nằm đó, không được sử dụng. Tôi không có thời gian cho nó”, sao phim “Sex and the city” chia sẻ.

Để đưa việc tập luyện vào lịch trình bận rộn của mình, cô vừa tập thể dục vừa dành thời gian cho gia đình, ví dụ như đạp xe cùng các con dọc bờ biển và nhảy bạt lò xo cùng các con.

Heidi thừa nhận rằng khi cô lớn tuổi hơn, cô phải chú ý nhiều hơn đến sự cân bằng giữa chế độ ăn uống và tập thể dục.

"Sự trao đổi chất của bạn chắc chắn sẽ thay đổi khi bạn bước sang tuổi 40", cô nói. "Tôi luôn nghĩ rằng "Điều đó sẽ không xảy ra với tôi". Nhưng nó đang xảy ra với tôi. Nếu tôi nuông chiều bản thân nhiều hơn, tôi phải tập thể dục nhiều hơn. Tôi đã tìm ra cách phù hợp với mình”.