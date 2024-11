Sao phim "Sex and the city" 51 tuổi có sắc vóc vạn người mê, chia sẻ 8 bí quyết cực dễ học theo

Sao phim "Sex and the city" trẻ trung bất ngờ ở tuổi 51

Rất nhiều thứ đã thay đổi trong ba thập kỷ qua, nhưng vẻ ngoài của nữ siêu mẫu Heidi Klum dường như không thay đổi nhiều.

Heidi Klum là một nữ siêu mẫu, doanh nhân và người dẫn chương trình người Đức – Mỹ. Cô cũng từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng, ví dụ như Ella Enchanted (2004), The Devil Wears Prada (2006), Ocean's 8 (2018), How I Met Your Mother, Desperate Housewives và Sex and the city.

Trong phim “Sex and the city”, Klum xuất hiện trong tập 2, phần 4. Cô vào vai chính mình, tham gia một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw.

Hiện, ở tuổi 51, Klum vẫn có sắc vóc vạn người mê, quyến rũ không kém thời đôi mươi.

Làm thế nào mà nữ siêu mẫu có thể ngăn chặn quá trình lão hóa và giữ được vóc dáng đẹp như vậy?

Trang Celeb Well đã tổng hợp 8 bí quyết chăm sóc sức khỏe và thể chất của Klum – những bí quyết mà tất cả chúng ta đều có thể áp dụng.

8 bí quyết giữ gìn sắc vóc của sao phim “Sex and the city”

1. Không nhịn ăn nhưng phải chọn thực phẩm tốt

Heidi Klum có dáng vóc săn chắc, quyến rũ ở tuổi 51.

Heidi Klum không nhịn ăn để giữ dáng. Cô chia sẻ với tạp chí Shape rằng: "Tin đồn cho rằng người mẫu nhịn ăn là hoàn toàn sai. Tôi chỉ nghĩ rằng vì chúng tôi làm trong ngành này nên chúng tôi phải lựa chọn sáng suốt hơn".

Thay vì ăn nhiều đồ ăn vặt, nữ siêu mẫu ưu tiên chọn trái cây, rau và protein nạc.

2. Thỉnh thoảng vẫn tự thưởng cho bản thân

Heidi Klum khoe dáng trên thảm đỏ.

Thỉnh thoảng, Klum vẫn nuông chiều bản thân với những món ăn kích thích vị giác.

"Điều quan trọng là phải duy trì chế độ ăn uống cân bằng, nhưng tôi không thích kiêng khem", sao phim “Sex and the city” chia sẻ với Shape. "Nếu tôi muốn ăn một chiếc bánh burger phô mai, tôi không chỉ ăn chiếc bánh đó mà còn tận hưởng nó".

3. Uống sinh tố mỗi ngày

Nữ siêu mẫu rất thích uống sinh tố.

Để có thể tiêu thụ đủ trái cây và rau, sao phim “Sex and the city” uống một ly sinh tố mỗi ngày.

"Vào năm 2013, tôi đã đặt quyết tâm uống một ly sinh tố trái cây và rau mỗi sáng. Đó là một trong những quyết tâm đã trở thành thói quen trong cuộc sống. Tôi và các con cùng nhau thực hiện và chúng tôi rất thích điều đó", nữ siêu mẫu chia sẻ với Shape.

4. Tập luyện cho cơ thể và cho sức khỏe toàn diện

Heidi Klum hiện vẫn tự tin sải bước trên sàn diễn.

Động lực để Klum tập thể dục không chỉ xuất phát từ mong muốn giữ dáng. Cô chia sẻ với Shape rằng "tập cardio không chỉ giúp bạn khỏe mạnh, thon thả và săn chắc mà còn giúp bạn có trái tim khỏe. Bất cứ khi nào cần động lực, tôi đều nghĩ đến bức tranh toàn cảnh. Tôi muốn bản thân và gia đình khỏe mạnh nhất có thể".

5. Tập luyện phù hợp với bản thân

Nữ siêu mẫu thường xuyên khoe ảnh trên Instagram.

Một số ngôi sao tập thể dục hằng ngày, nhưng Klum thì không.

"Tôi không thực sự tập thể dục nhiều", cô thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với Buro27. "Ý tôi là, chắc chắn là tôi vẫn tập thể dục hai lần một tuần. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng không phải là tập quá nhiều mà là tập thường xuyên nhất có thể".

6. Luôn năng động trong cuộc sống

Heidi rất năng động trong cuộc sống hằng ngày.

Mặc dù sao phim “Sex and the city” chỉ có thể tham gia hai buổi tập luyện chính thức mỗi tuần, cô luôn tìm cách đưa thể dục vào cuộc sống của mình.

"Tôi cố gắng hoạt động nhiều nhất có thể nhưng tôi không có thời gian để tập luyện mỗi ngày", nữ siêu mẫu giải thích.

Do đó, cô thường hoạt động thể chất cùng gia đình. "Công việc bận rộn và việc chăm sóc con cái khiến tôi khó có thời gian cho thói quen tập thể dục truyền thống, vì vậy chúng tôi cố gắng tham gia nhiều hoạt động ngoài trời nhất có thể với tư cách là một gia đình”.

“Chúng tôi thích đi xe đạp, dắt chó đi bộ đường dài hoặc nhảy trên bạt lò xo. Đó là cách tốt nhất để giữ dáng và khỏe mạnh - hãy làm những việc tự nhiên nhất, không giống như là tập thể dục”, sao phim “Sex and the city” chia sẻ.

7. Không ăn tối quá muộn

Heidi cho biết cô luôn ăn tối vào 6h tối.

Năm 2018, sao phim “Sex and the city” tiết lộ rằng cô là người hâm mộ phương pháp nhịn ăn gián đoạn.

"Bữa ăn cuối cùng của tôi là lúc 6 giờ tối", Klum nói. "Tôi ăn cùng các con, vì vậy tôi nghĩ điều đó cũng có ích một chút. Tôi nghĩ rằng khi bạn ăn sớm hơn, thức ăn sẽ có thời gian để tiêu hóa và tôi nghĩ điều đó tốt hơn một chút cho cơ thể bạn”.

8. Ưu tiên tự nấu ăn tại nhà

Nữ siêu mẫu trong một chuyến du lịch mùa hè vừa rồi.

Klum không thích ăn đồ ăn ở nhà hàng. "Tôi có bốn đứa con, vì vậy chúng tôi nấu ăn rất nhiều. Tôi thực sự không ăn ngoài nhiều", cô thừa nhận. "Tôi nghĩ khi bạn thường xuyên ăn ngoài hoặc gọi đồ ăn về, mọi thứ sẽ trở nên hơi phức tạp một chút, vì bạn không biết mọi người đã cho gì vào đó”.