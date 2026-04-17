“Sao phim 18+” tuổi 43 vẫn trẻ đẹp khó tin: Hóa ra chỉ nhờ 4 thói quen đơn giản

Trà My (Theo Truly Beauty, IMDb) |

Nữ diễn viên đã chia sẻ những bí quyết chăm sóc sắc đẹp ai cũng có thể áp dụng.

Anne Hathaway (sinh ngày 12 tháng 11 năm 1982) là một nữ diễn viên người Mỹ. Trong sự nghiệp của mình, cô đã giành được nhiều giải thưởng danh giá gồm giải Oscar, giải BAFTA của British Academy of Film and Television Arts, giải Quả cầu vàng và giải Emmy. Các bộ phim có sự tham gia của cô đã thu về hơn 6,8 tỷ USD trên toàn thế giới. Năm 2015, cô nằm trong nhóm những nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.

Anne Hathaway đã tham gia nhiều vai diễn được giới phê bình đánh giá cao, trong đó có các vai diễn trưởng thành, nặng tâm lý hoặc mang yếu tố lãng mạn trong suốt sự nghiệp của mình. Những bộ phim tiêu biểu có các phân cảnh hoặc phong cách diễn xuất sâu sắc, trưởng thành bao gồm Love & Other Drugs (2010), Brokeback Mountain (2005), Havoc (2005), The Dark Knight Rises (2012) và phim kinh dị – lãng mạn Serenity (2019).

Anne Hathaway dành được nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp.

Trong số các phim Anne Hathaway từng tham gia, có nhiều bộ phim được gắn mác 18+, ví dụ như Love & Other Drugs hay Havoc. Trong khi Love & Other Drugs nói về câu chuyện tình yêu của một cô nàng họa sĩ xinh đẹp mắc bệnh Parkinson và một chàng nhân viên kinh doanh dược phẩm, thì Havoc xoay quanh hai nhân vật nữ chính lạc lối vào vòng xoáy của bạo lực, chất kích thích, thậm chí còn trở thành gái điếm.

Anne Hathaway trong phim Love & Other Drugs.

Mới đây, Anne Hathaway gây chú ý khi tham gia vào bộ phim lãng mạn The Idea Of You, trong đó khai thác mâu thuẫn tình cảm giữa một bà mẹ đơn thân và ca sĩ chính của một nhóm nhạc nam nổi tiếng. Vẻ đẹp thách thức tuổi tác của Anne Hathaway khiến khán giả ngỡ ngàng, khi cô trông không hề “lệch pha” với nam diễn viên trẻ tuổi Nicholas Galitzine.

Anne Hathaway trong phim The Idea Of You.

Hiện, ở độ tuổi 43, dù xuất hiện trong trên thảm đỏ hay đăng ảnh selfie trên Instagram, nữ diễn viên luôn giữ vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. Rõ ràng cô hiểu rất rõ về chăm sóc da. Không phải ngẫu nhiên mà cô được chọn làm Đại sứ toàn cầu của thương hiệu Shiseido.

Vậy những bí quyết chăm sóc da của Anne Hathaway là gì? Dưới đây là các “bí kíp” giúp cô duy trì làn da trẻ trung, căng bóng.

Bí quyết chăm sóc da của Anne Hathaway

Khám phá những mẹo làm đẹp của Anne Hathaway để có được làn da sáng mịn, rạng rỡ mà ai cũng mong muốn.

Dụng cụ làm lạnh (freeze tools)

Khi chuyên gia thẩm mỹ nổi tiếng Georgia Louise giới thiệu các dụng cụ làm lạnh cho Anne Hathaway, nữ diễn viên đã nhanh chóng yêu thích.

“Anne Hathaway nhắn tin cho tôi rằng: ‘Bạn đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi.’ Rõ ràng, khi cô ấy mang thai, đây là thứ đầu tiên cô ấy tìm đến,” Louise chia sẻ với E! News. “Chúng rất dễ dùng, chỉ cần để trong tủ đông hoặc tủ lạnh rồi massage lên da.”

Các dụng cụ làm lạnh giúp kích thích tuần hoàn máu, hỗ trợ thải độc, giảm sưng phù và thu nhỏ lỗ chân lông, giúp da trở nên tươi sáng và sạch mịn hơn. Không ngạc nhiên khi Anne rất yêu thích phương pháp này.

Anne Hathaway trong một sự kiện thảm đỏ mới đây.

Nghi thức giảm căng thẳng

Căng thẳng có thể gây ảnh hưởng xấu đến làn da. Khi stress, cơ thể sản sinh nhiều cortisol hơn, kích thích tuyến dầu hoạt động mạnh, dễ gây mụn.

Giống như nhiều người khác, Anne Hathaway cũng đối mặt với stress nhưng cô có một “nghi thức” giúp thư giãn hiệu quả. Cô đặt đồng hồ đếm ngược 12 phút và trong thời gian đó, viết ra tất cả những lo lắng của mình ra giấy.

“Bạn viết hết ra, nhưng không đọc lại,” cô chia sẻ với Prevention. “Khi đồng hồ báo hết giờ, bạn xé nó ra và đốt đi,” cô nói thêm. “Đốt thật sự. Tất cả năng lượng, lo âu, giận dữ — mọi thứ biến thành khói.”

Nữ diễn viên có vẻ ngoài gợi cảm ở độ tuổi 40.

Tẩy tế bào chết và cấp ẩm

Theo chuyên gia chăm sóc da mặt của Anne Hathaway, Su-Man, một trong những cách tốt nhất để giữ da sáng và trẻ trung là kết hợp tẩy tế bào chết và cấp ẩm.

“Để làm sáng và tái tạo da, hãy dùng sản phẩm tẩy tế bào chết để loại bỏ da chết, sau đó dùng toner và serum trước khi khóa ẩm bằng mặt nạ giấy,” Su-Man chia sẻ với Net-A-Porter. “Sau 15 phút, tháo mặt nạ và tiếp tục dùng kem mắt cùng kem dưỡng ẩm.”

Việc tẩy tế bào chết giúp loại bỏ lớp da xỉn màu, đồng thời giúp các sản phẩm dưỡng da thẩm thấu tốt hơn và phát huy hiệu quả tối đa.

Anne Hathaway rất chú trọng tới cấp ẩm.

Cấp nước

Một bí quyết quan trọng không thể thiếu của Anne Hathaway chính là nước. Cô uống rất nhiều nước mỗi ngày để giữ cho làn da luôn căng bóng.

“Tôi nghĩ bạn không thể sai khi uống nước,” cô chia sẻ với Vogue. “Nếu bạn có nước sạch để uống, bạn rất may mắn, vì vậy hãy luôn cấp nước cho cơ thể.”

