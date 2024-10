Sao nữ đẹp nhất phim "Sex and the City" có một cơ thể khoẻ mạnh nhờ 2 bí quyết đơn giản: Thể dục là phải VUI, tuyệt đối KHÔNG ăn kiêng!

Kristin Davis được biết đến nhiều nhất qua vai diễn Charlotte York trong bộ phim "Sex and the City". Theo nữ diễn viên, duy trì thể lực dẻo dai và không bao giờ ăn kiêng chính là bí quyết giúp cô đạt được những thành công khác bên cạnh sự nổi tiếng của vai diễn Charlotte York.

Kristin Davis là người mẫu thời trang, diễn viên được đề cử giải Quả cầu vàng và Emmy và là một nhà từ thiện. Cô tham gia nhiều tổ chức từ thiện, trong đó có Human Rights (Tổ chức nhân quyền), Disaster Relief (Tổ chức cứu trợ thiên tai).

Tuy lịch làm việc dày đặc nhưng nữ diễn viên cũng duy trì một sắc thái rạng rỡ và khoẻ mạnh. Theo chia sẻ của Kristin Davis, cô luôn dành thời gian để chăm sóc bản thân để có vẻ ngoài tươi tắn, hoàn hảo. Có lẽ, đó cũng là lý do cô được mệnh danh là nữ diễn viên đẹp nhất bộ phim "Sex and the City".

Series phim "Sex and the City" là một bộ phim truyền hình hài kịch sitcom Mỹ được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên năm 1997 của Candace Bushnell. Phát sóng từ những năm 1998 đến 2004, phim đã trình chiếu tổng cộng 94 tập.

Lấy bối cảnh và quay tại thành phố New York, series phim có chủ đề xoay quanh cuộc sống của một nhóm bạn gồm 4 người phụ nữ trong độ tuổi 30. Với sự tham gia của Sarah Jessica Parker (trong vai Carrie Bradshaw), Kim Cattrall (trong vai Samantha Jones), Kristin Davis (trong vai Charlotte York) và Cynthia Nixon (trong vai Miranda Hobbes), bộ phim liên tục có nhiều cốt truyện xoay quanh vấn đề xã hội hiện đại về đời sống hôn nhân, gia đình đồng thời cho khán giả được khám phá sự khác biệt trong tình bạn và các mối quan hệ lãng mạn qua những góc nhìn khác nhau của các nhân vật chính trong phim.

Về Kristin Davis (59 tuổi), cô gây ấn tượng khi khắc hoạ thành công nhân vật Charlotte York với ngoại hình khoẻ khoắn nhưng không không kém phần quyến rũ, gợi cảm.

Rèn luyện thể lực

Kristin Davis là một người rất khỏe mạnh. Nữ diễn viên thực sự có một cuộc sống rất lành mạnh. Tập thể dục là một phần trong cuộc sống của Davis.

Và bí quyết để việc tập luyện thể dục được duy trì thường xuyên, đem lại hiệu quả tối đa đó là Davis không coi đó là tập luyện thể dục mà biến nó thành một hoạt động giải trí. Vì vậy, nữ diễn viên vô cùng thoải mái trong quá trình tập luyện để nâng cao sức khoẻ của mình

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn thích bật ipod, dắt chó đi dạo và đi bộ đường dài. Cô cũng vô cùng yêu thích các thiết bị tập thể dục tại nhà. Davis thích tập máy tập elip trong khi nghe ipod. Chìa khóa thành công trong việc tập thể dục và rèn luyện thể lực của cô ấy là sự đa dạng trong các môn thể thao mà cô theo đuổi.

Pilates và Yoga là 2 trong số các môn thể thao cô yêu thích. Yoga đã giúp nữ diễn viên có một cơ bụng săn chắc. Với sự yêu thích đặc biệt dành cho bộ môn này, không có gì đáng ngạc nhiên khi Davis thậm chí còn sử hữu một phòng tập yoga.

Davis từng chia sẻ rằng: "Tôi là một cô gái có đường cong. Tôi sẽ không bao giờ trở thành người gầy nhất ở Hollywood. Và sự thật là tôi không muốn trở thành người như vậy".

Chế độ ăn kiêng tốt nhất là không bao giờ ăn kiêng

Chế độ ăn kiêng tốt nhất cho Kristen Davis là không ăn kiêng. Nữ diễn viên không dùng bất kỳ loại thuốc giảm cân hay thực phẩm bổ sung giảm cân nào. Cô cũng không kiêng khem khi nói đến thức ăn. Kristen tuyên bố: "Vấn đề chính của tôi là không bao giờ để mình bị đói. Tôi đảm bảo mình ăn khoảng ba giờ một lần, chủ yếu là protein, carbohydrate tốt, rau và salad".

Trong nhiều năm, đồ uống duy nhất mà cô không cho phép bản thân sử dụng là rượu. Davis đã không uống bất kỳ một giọt rượu nào ngay cả đóng trong series phim "Sex and the City" – bộ phim mà cô đã nhiều lần phải giả vờ uống.

Đối với đồ ăn, Kristen cũng có niềm yêu thích đặc biệt và theo cô đó là một "thú vui tội lỗi". Cô thích nướng bánh và ăn sô cô la. Để kiểm soát cơn thèm, cô nướng bánh cho người khác hoặc chỉ ăn vào những dịp đặc biệt.

Trong khi tham gia bộ phim "Sex and the City", Kristen không bao giờ cảm thấy áp lực phải giảm cân hoặc ăn kiêng để giảm cân.

Nữ diễn viên từng bật mí: "Tập trung vào việc phải trở nên gầy gò thực sự không phù hợp với tôi, vì vậy tôi tập trung vào việc khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Tôi nghĩ cuộc sống quá ngắn ngủi - và thành thật mà nói, tôi thích sô cô la.

Có một thời điểm nhất định khi tôi nhận ra: Tôi sẽ không trở thành nữ diễn viên gầy nhất vì sẽ luôn có một cô gái gầy hơn ngoài kia. Tôi không nghĩ bạn sẽ nhận được vai diễn dựa trên việc là cô gái gầy nhất. Tôi không nghĩ bạn sẽ được yêu thích chỉ vì bạn là cô gái gầy nhất. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng tôi nghĩ chúng ta quên mất điều đó".

Tất cả đều chỉ nên ở mức độ vừa phải. Và đó thật sự là chìa khóa cho sự khoẻ mạnh và hình thể quyến rũ, sắc đẹp của Kristen Davis.