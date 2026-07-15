Sao nam người miền Tây khiến cả cõi mạng "khiếp sợ": 7 ngày làm 7 nghề, vừa xây căn biệt thự sáng bừng ở quê cho bố mẹ!

"Cơ địa khó thất nghiệp" chính là sao nam này!

Gần đây lướt TikTok mà thấy câu đùa "Tranh thủ làm việc đi, không thôi Võ Tấn Phát giành mất nghề" thì không phải ngẫu nhiên. Võ Tấn Phát đang trở thành hiện tượng mạng khi liên tục hóa thân thành đủ ngành nghề khác nhau, đến mức cư dân mạng cũng phải thừa nhận: "Chỉ cần off vài hôm là Võ Tấn Phát đã có nghề mới".Thay vì chỉ xuất hiện trên sân khấu hay các gameshow quen thuộc, Võ Tấn Phát khiến khán giả bất ngờ khi mở hẳn series trải nghiệm nghề mưu sinh. Từ giặt sấy quần áo, chạy xe ôm công nghệ, bán hủ tiếu gõ, tách hàu, rửa cá, sơ chế trái cây cho đến cạo mủ cao su, hái măng cụt hay leo cây thu hoạch sầu riêng... gần như nghề nào anh cũng thử qua.

Không chỉ mặc đồng phục để quay vài cảnh cho vui, nam diễn viên thực sự bắt tay vào làm như một lao động chính hiệu. Anh trực tiếp thực hiện từng công đoạn, từ những việc đòi hỏi sức khỏe đến các công việc tỉ mỉ, chân tay lấm lem. Chính sự lăn xả này giúp loạt video của Võ Tấn Phát nhận được sự yêu thích lớn. Nhiều clip nhanh chóng cán mốc hàng triệu lượt xem, thậm chí có video đạt hàng chục triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng. Riêng clip chạy xe ôm công nghệ đã thu hút hơn 7 triệu lượt xem, trở thành một trong những nội dung viral nhất của anh.

Cư dân mạng hài hước cho rằng người bận rộn nhất là Võ Tấn Phát, nhiều người còn "khiếp sợ" sẽ thất nghiệp vì nam diễn viên gì cũng biết làm

Võ Tấn Phát đã làm hàng chục nghề, việc gì cũng như thật khiến khán giả thích thú

Nhìn thế này có ai nghĩ đây là "tổng tài" giàu có!

Gia cảnh Võ Tấn Phát

Ít ai biết, sự gần gũi với những công việc chân tay của Võ Tấn Phát không phải là điều gượng ép để làm nội dung. Nam diễn viên sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Vĩnh Long, tuổi thơ gắn liền với ruộng vườn và cuộc sống lao động bình dị. Gia đình không có ai theo nghệ thuật nên sân khấu, phim ảnh với anh khi ấy đều là những điều rất xa vời, chỉ được biết qua màn hình tivi. Dù vậy, niềm yêu thích nghệ thuật lại nhen nhóm từ rất sớm. Khi còn học phổ thông, Võ Tấn Phát đã xác định sẽ thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, bất chấp việc là học sinh duy nhất của trường chọn con đường này. Vì chỉ có một bộ hồ sơ đăng ký, anh phải tự mình hoàn tất mọi thủ tục rồi khăn gói lên TP.HCM dự thi.

Quyết định ấy từng khiến gia đình phản đối. Ba mẹ mong con trai theo đuổi những ngành nghề ổn định như bác sĩ, giáo viên hay kiến trúc sư thay vì bước chân vào môi trường giải trí đầy cạnh tranh. Tuy nhiên, Võ Tấn Phát vẫn kiên trì với lựa chọn của mình. Những năm đầu ở thành phố, anh vừa học vừa làm thêm đủ nghề để trang trải cuộc sống. Khi mới chập chững vào nghề, có thời điểm cát-xê mỗi suất diễn kịch cà phê của anh chỉ khoảng 100.000 đồng. Sau đó, Võ Tấn Phát lần lượt cộng tác với các sân khấu như 5B, Hoàng Thái Thanh, Thế Giới Trẻ... trước khi dần khẳng định tên tuổi qua các cuộc thi và dự án riêng.

Võ Tấn Phát quê ở Vĩnh Long, trong gia đình không ai làm nghệ thuật

Bước ngoặt đến vào năm 2017 khi Võ Tấn Phát đăng quang Cười Xuyên Việt, mở ra nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp. Một năm sau, anh cùng ca sĩ Akira Phan giành quán quân Cặp Đôi Hài Hước. Đến năm 2020, Võ Tấn Phát tiếp tục chứng minh khả năng ở vai trò MC khi đoạt giải Én Vàng Nghệ Sĩ. Năm 2021, web-drama Gia Đình Cục Súc do anh thực hiện cũng nhận được phản hồi tích cực. Những năm gần đây, nam diễn viên trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình đình đám như 2 Ngày 1 Đêm, Anh Trai Say Hi, Our Song Vietnam...

Chia sẻ với chúng tôi về loạt video triệu view trên mạng xã hội, Võ Tấn Phát vẫn giữ đúng phong cách hài hước quen thuộc. Anh dí dỏm nói: "Nói nào ngay, những video clip của tôi gần như 100% là không có bình luận chê, vì cái nào chê tôi xoá hết rồi... Haha. Tôi ngu dại gì mà để lại làm chi, đọc mấy cái đó áp lực, ai chê thì xoá". Nam diễn viên cho biết đa số bình luận đều mang tính trêu đùa như: "Cạn phước lắm mới thấy những video này", "Biết vậy nãy đi ngủ rồi khỏi lướt trúng clip này", hay "Một người ế show, triệu người phải khổ". Với anh, điều quan trọng nhất là khán giả xem xong cảm thấy vui vẻ. "Tôi làm nội dung với mục đích giải trí. Mọi người cười là tôi thành công rồi".

Nam diễn viên đã có nhiều năm chật vật trước khi được nhiều người biết đến như hiện tại

Không chỉ chăm chỉ làm nghề và sáng tạo nội dung, Võ Tấn Phát còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi dành thành quả của mình để báo hiếu gia đình. Mới đây, nam diễn viên hoàn thành căn nhà mới khang trang, sáng bừng ở quê để bố mẹ có cuộc sống đủ đầy hơn sau nhiều năm vất vả. Từ cậu bé miền Tây từng chật vật theo đuổi ước mơ nghệ thuật đến nghệ sĩ sở hữu hàng loạt video triệu view và xây được nhà đẹp cho đấng sinh thành, hành trình của Võ Tấn Phát càng khiến khán giả thêm yêu mến bởi sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Võ Tấn Phát xây cho ba mẹ căn biệt thự sáng bừng 1 vùng ở quê

Nhìn bên ngoài đã biết giá trị căn biệt thự này không phải dạng vừa

Vài năm trước, anh còn tậu được căn hộ cao cấp ở TP.HCM

Ảnh: FBNV